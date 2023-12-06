Можем умереть от «суперинфекции». Врач — о том, почему нельзя пить антибиотики без назначения доктора

Антибиотикорезистентность возникла в том числе по вине человека. Но как именно? Можем ли мы умереть от супербактерий? И как правильно принимать антибиотики? Эти вопросы MSK1.RU обсудил с заслуженным врачом России, главным врачом ГКБ им. В. В. Виноградова , профессором Ольгой Шараповой.

Ольга Шарапова — заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории по организации здравоохранения и по специальности «акушерство и гинекология»



Назначаем сами — остаемся без лекарства

По словам Ольги Шараповой, сегодня главная проблема антибиотиков связана с тем, что люди покупают и принимают их самостоятельно. Назначать эти препараты самому себе, без рекомендаций врача, нельзя — это влечет ряд осложнений, в том числе рост антибиотикорезистентности, с которой борются во всём мире.