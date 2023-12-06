Можем умереть от «суперинфекции». Врач — о том, почему нельзя пить антибиотики без назначения доктора

В России наблюдается большая проблема с производством антибиотиков: оно стоит больших денег и инвесторы не готовы в него вкладываться. При этом с каждым годом в мире набирает темпы антибиотикорезистентность — устойчивость бактерий к препаратам, а ученые пугают человечество возникновением суперинфекции, которую невозможно побороть существующими лекарствами.
Антибиотикорезистентность возникла в том числе по вине человека. Но как именно? Можем ли мы умереть от супербактерий? И как правильно принимать антибиотики? Эти вопросы MSK1.RU обсудил с заслуженным врачом России, главным врачом ГКБ
Ольга Шарапова — заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории по организации здравоохранения и по специальности «акушерство и гинекология»
Назначаем сами — остаемся без лекарства
По словам Ольги Шараповой, сегодня главная проблема антибиотиков связана с тем, что люди покупают и принимают их самостоятельно. Назначать эти препараты самому себе, без рекомендаций врача, нельзя — это влечет ряд осложнений, в том числе рост антибиотикорезистентности, с которой борются во всём мире.
— Пациенты довольно часто самостоятельно назначают антибиотики при респираторных заболеваниях, диарее, без установленного бактериального генеза. Использование антибиотиков при вирусной инфекции является абсолютно нерациональным, — объяснила врач. — Во-первых, принимая антибиотики при ОРВИ, мы не только не делаем себе лучше, а еще и наносим вред — способствуем росту антибиотикорезистентности. А устойчивость бактерий к антибиотикам с каждым днем опережает разработку новых препаратов.
По медицинским показаниям должны назначаться в целом все лекарственные препараты, антибактериальные средства — в особенности. Если начать их прием самостоятельно, человек может пострадать от побочных эффектов. Шарапова отметила, что большинство из них развивается очень редко, но шансы по-прежнему есть.
Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков повышает риск развития грибковых инфекций: кандидоза полости рта, пищевода и любой другой локализации. Так называемых «безобидных» антибиотиков, которые можно принимать для профилактики, не существует.
Вылечить бактериальную инфекцию без антибиотиков пока невозможно. Хотя ученые уже начали изучать свойства бактериофагов — вирусов, которые убивают бактерии, но безвредны для человека. Однако пока лечение бактериофагами не внедрено в практику.
Суперинфекция уже появляется
Ольга Шарапова подчеркнула, что пока мы не изменим отношение к бесконтрольному приему антибиотиков, риск возникновения суперинфекции продолжит существовать. Более того, подобные бактерии уже начали появляться.
— К сожалению, уже появились микобактерии туберкулеза, тотально резистентные к новейшим антибиотикам последнего резерва. Согласно ВОЗ, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью удается вылечить менее чем у 60% больных, — рассказала профессор.
Среди устойчивых штаммов — Еnterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae (Klebsiella, E.coli). Они уже свирепствуют во многих странах, и для них нет «идеального» антибиотика.
Шарапова отметила, что даже если люди правильно используют антибиотики, со временем микроорганизм приобретает устойчивость к ним в результате генетических мутаций. Полностью остановить этот процесс невозможно, но можно его замедлить.
Как правильно принимать антибиотики
По словам врача, очень важно принимать антибиотики по схеме. Иначе препарат просто не сработает.
— Очень важно делать равные промежутки между приемом доз антибактериального препарата. Если врач назначает прием антибиотика два раза в сутки, необходимо принимать его каждые 12 часов. Если три раза в сутки, то каждые 8 часов, и так далее, — объяснила она.
Также категорически нельзя прерывать курс антибиотика раньше, чем рекомендовал врач, так как это тоже может способствовать появлению антибиотикоустойчивых форм бактерий в организме.
Наиболее предпочтительный прием антибиотиков — пероральный, то есть внутрь через рот. Он исключает местные осложнения от многократного внутримышечного введения антибиотика. Тем не менее, путь введения препарата зависит от локализации инфекции, тяжести течения заболевания и биодоступности лекарства.
Часто пациенты, принимающие антибиотики, жалуются на расстройство ЖКТ. Шарапова объяснила, что антибиотико-ассоциированная диарея чаще всего связана с дисбалансом микрофлоры кишечника и развитием дисбактериоза.
Чтобы избежать диареи от антибиотиков, нужно использовать препараты рационально, строго по показаниям. Врач отметила, что при назначении антибактериальной терапии существует много факторов, которые необходимо учитывать. Поэтому дозировка и длительность использования препаратов всегда подбирается врачом индивидуально для каждого пациента.
До назначения антибиотиков человеку, как правило, проводят несколько тестов. Один из них — посев на микрофлору. Это метод лабораторного исследования, который помогает узнать, присутствует ли во взятом образце какая-либо патогенная для человека бактерия и какова ее чувствительность.
Посев на микрофлору, как рассказала профессор, проводится не только для диагностики заболевания, но и для контроля безопасности нахождения пациентов в стационаре. В отделениях берут смывы с поверхностей, с оборудования и рук персонала на микробную обсемененность (зараженность. — Прим. ред.).
Еще проводится лабораторный тест на чувствительность к антибиотикам. Шарапова объяснила, что он позволяет подобрать пациенту более эффективное лечение.
— В лаборатории определяют, насколько эффективен каждый антибактериальный препарат против выделенного у пациента возбудителя. Этот лабораторный тест позволяет назначить наиболее подходящий антибиотик, — заключила эксперт.
Ранее мы рассказывали, что в России остался один отечественный действенный антибиотик — Грамицидин С, а их производство в целом находится в состоянии упадка. К нему практически отсутствует резистентность, он производится на территории России и продается в аптеках. При этом сейчас в мире набирает темпы устойчивость бактерий к антибиотикам, поэтому ученые сосредоточены на разработке новых антигенов.
MSK1.RU спросил у экспертов, существует ли в России дефицит антибиотиков и сколько препаратов всё еще противостоит бактериям. По словам фармаколога Андрея Кондрахина, в производство антибиотиков сегодня не хотят вкладываться, поэтому есть риск возникновения суперинфекции.