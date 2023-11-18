Тест на деменцию: как выявить склонность к болезни Альцгеймера за 10 лет до первых симптомов

Ученые из США опубликовали исследование, которое показывает, что некоторые белки плазмы крови могут быть связаны с дальнейшим развитием болезни Альцгеймера. Как полагают исследователи, изменения, связанные с этой болезнью, происходят за десятилетия до появления первых заметных со стороны симптомов. Обычно диагностируют болезнь уже после того, как когнитивные нарушения станут очевидными, а ранняя диагностика позволит пациентам дольше сохранять прежнее качество жизни. Исследователи обнаружили, что предсказать развитие болезни можно за 20 лет до ее начала по специфическим изменениям белков плазмы крови. Правда, пока сделать «простой тест на деменцию», который бы точно показал, будет у человека болезнь Альцгеймера или нет, не получится — исследователи создали модель, которая предсказывала деменцию с вероятностью в среднем 78 процентов при корректировке с демографическими показателями и сопутствующими заболеваниями.

