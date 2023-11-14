17-летний студент на мотоцикле врезался на скорости в коня. В каком состоянии парень попал в больницу?

Не увидел в тумане

Инцидент произошел еще летом. Руслан отправился на мотопрогулку в поле рано утром. Права у молодого человека есть, и он уже год был за рулем. Но в степи в тумане молодой человек не заметил лошадь и врезался в нее на скорости.

— После сильного ушиба грудной клетки его беспокоила боль. Благодаря своевременной МРТ-диагностике удалось выявить проблему, которая нередко в таких ситуациях остается незамеченной, — отметили в НМИЦ Мешалкина.