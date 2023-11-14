17-летний студент на мотоцикле врезался на скорости в коня. В каком состоянии парень попал в больницу?

Новосибирские врачи спасли 17-летнего Руслана, студента из Забайкальского края — он на мотоцикле врезался в лошадь и получил серьезное повреждение аорты.
Не увидел в тумане
Инцидент произошел еще летом. Руслан отправился на мотопрогулку в поле рано утром. Права у молодого человека есть, и он уже год был за рулем. Но в степи в тумане молодой человек не заметил лошадь и врезался в нее на скорости.
— После сильного ушиба грудной клетки его беспокоила боль. Благодаря своевременной МРТ-диагностике удалось выявить проблему, которая нередко в таких ситуациях остается незамеченной, — отметили в НМИЦ Мешалкина.
У Руслана произошел микронадрыв аорты в районе, где из нее выходит подключичная артерия. Это два крупнейших сосуда организма с самым интенсивным кровотоком. Разрыв даже одного из них легко приводит к смерти.
— Механика травмы связана с тем, что сердце и аорту, как и многие внутренние органы, при аварии резко бросает вперед, тогда как артерии, отходящие от аорты вверх, зафиксированы связками и остаются на месте. На стыке происходит надрыв. Если его вовремя не устранить, в течение года или двух может развиться жизнеопасная аневризма (выпячивание стенки сосуда. —
В каком состоянии попал в больницу
Руслан оказался в клинике спустя три месяца после ДТП, и у него уже начала формироваться аневризма с локальным расслоением. Врачи столкнулись с неожиданным — аорта у студента была всего 2 сантиметра.
— Как часто бывает в подростковом возрасте, организм вырос, а сосуды еще не успели достичь взрослых размеров, что осложняло нам работу. Здесь задачей было сберечь здоровые сосуды мальчика, в связи с чем приняли решение использовать только малотравматичные технологии, — цитирует пресс-служба клиники Олега Крестьянинова, заведующего отделом эндоваскулярной хирургии института патологии кровообращения НМИЦ.
Как шла операция
Сначала хирурги установили первый протез в аорте. Но он перекрыл вход в подключичную артерию. Обычно в этом случае врачам приходится проводить открытую операцию, чтобы сохранить кровоток в руку пациента. В этом случае решено было использовать технологию фенестрации.
— С помощью катетера врачи вошли через крупный сосуд руки, проделали отверстие в уже установленном в аорту большом стенте и раскрыли еще один стент — в подключичной артерии, «стык в стык», таким образом протезировав соединение сосудов целиком, — добавили в клинике. — У мальчика нашли также врожденную аномалию строения почечных артерий. Пациенту выписано медикаментозное лечение, которое поможет ему долго сохранять здоровье сосудов.
Сейчас Руслан уже готовится к выписке.
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