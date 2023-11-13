«Пришли мне фотку в костюме крысы!»: главный редактор красноярского НГС попал на передачу «Жить здорово» с Еленой Малышевой

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Нет, на этот раз не слон.



— Здравствуйте! Как хорошо, что я нашла ваш номер! Меня зовут Ирина, Первый канал, передача «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Мы очень-очень хотим пригласить кого-нибудь из ваших сотрудников к нам на съемку… — затараторила трубка.



«Жить здорово»? Постойте-постойте, уж не та ли это передача, где на женщине кромсали свитер, показывая, как делают обрезание? Помнится, весь Youtube над этим потешался.