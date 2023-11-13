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Репортаж

«Пришли мне фотку в костюме крысы!»: главный редактор красноярского НГС попал на передачу «Жить здорово» с Еленой Малышевой

В своей публикации он рассказывает, чего не видят телезрители

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Это добрый микрофаг ползет кушать злых микробов. А вы про что подумали?

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В одном из ближайших выпусков передачи «Жить здорово», выходящей на Первом канале, будут говорить про Красноярск. А точнее, про наших с вами крыс и их опасность. Откуда мы это знаем? Всё очень просто — главный редактор красноярского NGS24.RU Евгений Зиновьев побывал на съемках в качестве приглашенного гостя. И сегодня он рассказывает, как туда попал и что творится за кадром во время съемок передачи. Итак, ему слово…

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Нет, на этот раз не слон.

— Здравствуйте! Как хорошо, что я нашла ваш номер! Меня зовут Ирина, Первый канал, передача «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Мы очень-очень хотим пригласить кого-нибудь из ваших сотрудников к нам на съемку… — затараторила трубка.

«Жить здорово»? Постойте-постойте, уж не та ли это передача, где на женщине кромсали свитер, показывая, как делают обрезание? Помнится, весь Youtube над этим потешался.

— …Понимаете, у нас запланирована тема, связанная с засильем крыс. А мы видели на вашем сайте, что в Красноярске это большая проблема. Вы даже карту обитания крыс составили. Это так круто! Мы хотим с вами об этом поговорить. Все расходы берем на себя. Приезжайте, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста! — продолжала Ирина.

Девушка с Первого канала была очень доброжелательной и очень напористой. Отказать ей не было ни малейшей возможности. Но автор нашей большой публикации про крыс Кадрия Катцина полететь в Москву в указанную дату никак не могла. И тогда я предложил себя. Подумав, что убью трех крыс зайцев: во-первых, помогу Ирине; во-вторых, за чужой счет слетаю в столицу и проведу кое-какие рабочие и личные встречи; в-третьих, расскажу читателям NGS24.RU, как снимают передачу «Жить здорово».

«Жить здорово» — телепередача, выходящая на Первом канале. Главная ведущая и руководитель передачи — Елена Малышева. Программа выходит в эфир с 16 августа 2010 года по будням в утреннее время. В каждой передаче несколько рубрик: «Про жизнь», «Про еду», «Про медицину», «Про дом» и «Совет за минуту». Передачу неоднократно критиковали за нелепые сценки, иллюстрирующие те или иные проблемы со здоровьем. Но в то же время «Жить здорово» ценят за то, что там рассказывают о здоровье предельно простым и понятным всем языком.

Ирина, получив мое согласие, обрадовалась и буквально через пару часов прислала авиабилеты. Стоили они аж 40 тысяч рублей, поскольку были за ближайшие дни, но, видимо, Первый канал может себе такое позволить.

А чуть позже в вотсап прилетело сообщение, которое меня слегка озадачило: «Вас беспокоит программа "Жить здорово". Меня зовут Виктория, я отвечаю за внешний вид участников программы. Участники программы должны быть одеты в классическую современную одежду. Мужчины: галстук, рубашка, брюки, туфли. Женщины: платье, брючный костюм или юбка с блузкой и обувь, подходящая к наряду. Если у вас нет такой одежды, мы подберем вам. В любом случае сообщите нам, пожалуйста, свои размеры».

Признаться честно, строгая одежда — это вообще не мое. Костюм с галстуком я в последний раз надевал, дай бог памяти, на собственной свадьбе и не планировал надевать вплоть до собственных похорон. Перспектива быть переодетым во всё это, да еще чужое, не порадовала, но пути назад уже не было.

Близкие люди, узнав, куда я лечу, не могли удержаться от шуточек.

— Надеюсь, тебя не заставят в костюме члена съезжать с горки-вагины? — написала коллега.

— Пришли мне фотку в костюме крысы! — попросила жена.

Но я относился к делу серьезно. В самолете тщательно штудировал все публикации NGS24.RU о крысах, вышедшие в последние полгода. Запоминал факты, цифры, цитаты. Репетировал в уме фразы. И немножко переживал, что лечу рассказывать на всю страну о красноярских пакостях, в то время как в нашем городе столько всего хорошего. Думал, как бы там ввернуть, что мы не только по крысам молодцы, но и по ресторанам, например… Глупый человек — я не предполагал, что занимаю свой мозг ерундой, которая никому не понадобится. Но об этом позже.

Вход в телецентр «Останкино»

Вход в телецентр «Останкино»

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В плане сервиса Первый канал всё организовал идеально. Я прилетел в Москву утром субботы, 4 ноября (съемки были назначены на вечер 5 ноября), за мной прислали такси, привезли в прекрасный 4-звездочный отель. Всю субботу и половину воскресенья я посвятил личным делам. А в назначенное время за мной прислали машину, чтоб отвезти в телецентр «Останкино». Про сам телецентр рассказывать нечего — ну колючая проволока на заборе, ну досмотр на входе, ну длинные коридоры и суетящиеся сотрудники в разноцветных футболках с надписями «Жить здорово». Меня встретила очень милая, улыбчивая Ирина:

— Спасибо огромное, что вы к нам приехали! Сейчас с вами поговорит редактор программы, потом я отведу вас к костюмеру.

Редактор — юная интеллигентная девушка с ноутбуком — говорила со мной буквально три минуты:

— Мы видели, что у вас на сайте есть карта обитания крыс. Елена Васильевна вас про нее спросит. Ну и вообще, расскажете о проблеме, о том, что читатели жалуются…

— А вы знаете, я еще могу рассказать, что…

— Не волнуйтесь, Елена Васильевна вас сама спросит про всё, что надо, — мягко, но безапелляционно сказала девушка.

Елена Малышева родилась 13 марта 1961 года в городе Кемерово в семье врачей. Окончила лечебный факультет Кемеровского мединститута и аспирантуру Академии медицинских наук в Москве. Врач-терапевт и кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Московского государственного медико-стоматологического университета. На телевидении работает с 1992 года, когда начала вести передачу «Рецепт» на телеканале «Кузбасс». С 1997 года вела на Первом канале передачу «Здоровье». С 2010 года ведет передачу «Жить здорово». Основатель сети собственных медицинских центров.

Костюмерная на Первом канале

Костюмерная на Первом канале

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А потом я попал в руки костюмера Виктории.

— Так, это у нас кто? Приглашенный эксперт? Значит должен быть красивым. Ищем брюки, рубашку, галстук, — оглядев меня с головы до ног резюмировала Виктория.

Почему я думал, что на Первом канале должен быть широкий выбор одежды всех цветов и размеров? Почему я решил, что там есть нормальные кабинки для переодевания? Не знаю. Костюмерная — это комната, плотно-плотно заставленная вешалками, на которых вперемешку висит и мужская, и женская одежда, тут же стоит гладильная доска и шкаф для одежды участников передачи. Переодеваться приходится в тесном закутке за ширмой, сунувшись туда, обнаружил там надевающую колготки даму, выскочил со словами «Ой, извините, меня не предупредили, что занято», и услышал в ответ: «Да ничего, все ж свои».

Я быстро понял, что здесь никто никого не стесняется — костюмерши, принося тебе за ширму вещи, не спрашивают, в штанах ты или нет. Впрочем, меня это не смутило — в один день снимают сразу несколько передач, девушкам приходится одновременно переодевать десятки людей, они буквально носятся в мыле и миндальничать тут попросту некогда.

Обычно у меня живот чуть поменьше — приходится выпячивать, чтобы брюки не свалились

Обычно у меня живот чуть поменьше — приходится выпячивать, чтобы брюки не свалились

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Тем более я со своим телосложением задал костюмерам непростую задачку. Рубашку подобрали быстро, а вот с брюками всё оказалось непросто. В закромах «Первого канала» нашли только двое черных брюк. В одни я категорически не влез, а другие, напротив, оказались на три размера больше. Свой ремень мне вставить в них не разрешили, типа он некрасивый. Принесли другой, но я не смог его затянуть — дырочек не хватило. Из-за ширмы я вышел, поддерживая брюки рукой, поскольку ремень болтался, как на корове седло.

— Извините, а у вас есть чем еще одну дырочку проколоть?

— Есть. Но оно в кабинете начальства, а начальство на обеде. Подождите, что-нибудь придумаем…

Чтобы штаны не спадывали, нужно было их либо поддерживать, либо как можно сильнее выпячивать пузо, хотя в обычной жизни я стараюсь его слегка втягивать. Я понимал, что на ремень повесят еще и блок микрофона-петлички, и тогда проблема усугубится кратно.

Студия. На переднем плане — специалист Роспотребнадзора. За ним — беременная женщина

Студия. На переднем плане — специалист Роспотребнадзора. За ним — беременная женщина

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— Уважаемые эксперты! Проходим в студию и садимся в белые кресла! — зычно командует ассистент режиссера Ева.

— Извините, мне обещали еще одну дырку на ремне… — робко пытаюсь обозначить проблему.

— Потом-потом-потом! — торопит Ева, и я понимаю, что мне уже никто не поможет, кроме меня самого.

И вот я в студии. В белом кресле. В черных брюках, про которые думаю, не переставая — что же будет, когда мне придется встать перед камерами? Немного утешает, что передача идет не в прямом эфире, и если брюки с меня спадут в самый ответственный момент, его вырежут, а мои труселя и сопутствующий позор увидят только немногочисленные зрители в студии и сотрудники канала, а они, надо думать, ко всему привычные.

Сходу не сообразишь — депутат или директор совхоза

Сходу не сообразишь — депутат или директор совхоза

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Чтобы снять стресс, делаю селфи, отправляю коллегам и жене. Они, увидев меня в рубашке и галстуке, реагируют с воодушевлением:

— В депутаты! — пишет в ответ коллега.

— Же-е-е-е-енька, ты похож на директора совхоза! — отвечает супруга и ставит много смеющихся смайликов. Со слезками.

Рядом со мной сидит эксперт из Роспотребнадзора. Он в своем костюме, его не переодевали. Я ему завидую. Мы заводим разговор, естественно, о крысах. Я ему — про красноярскую проблему. Он мне — про методы борьбы. В студии идут последние приготовления. Сотрудники двигают туда-сюда наглядные пособия — всякие человеческие внутренности, манекены в разрезе. Уборщица моет пол, зрители рассаживаются на трибунах, гример пудрит своей метелкой лица гостей.

Ассистент Ева объясняет актрисе, что она должна делать. Как впоследствии выяснилось, неважно объясняет

Ассистент Ева объясняет актрисе, что она должна делать. Как впоследствии выяснилось, неважно объясняет

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В сторонке о-о-очень грустная девушка надевает странный костюм, совсем не похожий на крысиный — с шипами на спине. Ассистент зачем-то разбрасывает по полу маленьких игрушечных змеек. Девушка в странном костюме репетирует свою роль — ложится на живот, ползет по полу и собирает разбросанных по нему змеек. Неподготовленному зрителю невозможно понять, что это означает.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Евгений Зиновьев / NGS24.RU

Ассистент подбегает к экспертам и проводит инструктаж:

— В программе будет четыре блока. Ваш [обращаясь ко мне и сотруднику Роспотребнадзора] последний. Внимательно слушайте Елену Васильевну. Если она называет вас и говорит: «Выходите к нам», то выходите, вставайте рядом с ней и поворачивайтесь лицом к камерам. Если она просто что-то спрашивает, говорите с места. Телефоны выключаем и засовываем в зад… кресла, между его подушками.

И вот все приготовления закончены, в студии появляется она — Елена Малышева. В белой кофточке, черных капри и белых тапочках. Она хмурится и степенно шествует в центр студии, разговаривая с кем-то по гарнитуре. А когда останавливается и поворачивается к камерам, ассистент ставит перед ней туфли на высоком каблуке. Елена Васильевна вышагивает из тапочек и вступает в туфли. Тапочки уносят прочь.

— Где мой меч? — вдруг спрашивает Малышева.

Тут же откуда-то выпархивает оруженосец другой ассистент с картонным мечом. Елена Васильевна вооружается, свободной рукой опирается на щит с надписью «Иммунитет» и командует начало съемки. Играет музыка. Малышева мгновенно преображается в лице, и с теплой улыбкой что-то говорит. Что именно — не слышно, потому что звук в студии не усиливают. Из угла выползает нечто в костюме с шипами (но мы-то знаем, что внутри грустная девушка) и начинает собирать змеек. Становится понятно, что она играет полезного и доброго микрофага, который поедает мелких и вредных микробов.

— Стоп! Это что такое? Что вы делаете? — вдруг кричит Елена Васильевна и подходит к распластанной на полу девушке. — Вы кто???

— Человек… — тихонько отвечает девушка, снимая капюшон костюма.

— Вы понимаете, что вы здесь делаете, девочка несчастная? Вам объяснили?? — экспрессивно спрашивает ее Малышева и, не дожидаясь ответа, поворачивается к ассистентам: — Вы почему заменили человека? Вы почему не объяснили ему, что нужно делать? Почему вы не в состоянии просто сделать свою работу?!

Никто не может ответить ничего внятного. В конце концов выясняется, что девушка должна не просто сгребать змеек в кучу, а засовывать их в специальные дырки в своем костюме. Все возвращаются на исходные позиции и делают второй дубль — Елена Васильевна, устроив команде разнос, вновь надевает на себя маску доброй докторицы.

Короткая планерка перед съемкой

Короткая планерка перед съемкой

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Дальше всё идет как по маслу. В первом блоке Малышева и ее врачи-соведущие беседуют с беременной женщиной. Вернее, как беседуют — в основном говорят сами про родовые сертификаты, про нацпроект «Здравоохранение», благодаря которому рожать в наше время типа одно удовольствие. Беременная, которую ранее в костюмерной переодели в ярко-желтое платье, односложно отвечала на простые вопросы и с улыбкой принимала многочисленные пожелания здоровья и еще раз здоровья.

Во втором блоке рассказывали про аминокислоту лизин. Перед этим в студии зачем-то станцевали девушки в красных платьицах и гольфиках, с зонтиками, которыми они в конце танца сложили слово «ЛИЗИН». Затем все узнали, чем он полезен и что чемпионы по содержанию лизина — курица, тунец и пармезан. А в конце блока Елена Малышева воскликнула: «А давайте попробуем лизинчика? Угостите наших гостей!» В студию тут же внесли поднос, на нем были маленькие стаканчики с кусочками курицы на шпажках. Отказаться под прицелами камер не получилось, пришлось съесть, хотя я бы, конечно, предпочел кусочек пармезана.

В третьем блоке рассказывали, как доктор Марк Яковлевич Гальперин починил одной женщине позвоночник, избавив ее от мучительных болей. Доктор Гальперин, если что — руководитель Клиники боли Медицинского центра самой Елены Малышевой.

В студии очень много наглядных пособий — с проводочками и огоньками

В студии очень много наглядных пособий — с проводочками и огоньками

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Наконец дошла очередь до крыс и переносимых ими болезней. Сперва на большом экране показали страшилку, собрав в нее крысиные заголовки со всего рунета — тут напали, там покусали, здесь хватаются за голову, а в Красноярске даже составили карту!

— Евгений Юрьевич, выходите к нам! — призвала Елена Васильевна.

И я встал. И пошел… Забегая вперед, сообщаю, что у меня получилось не потерять штаны. Хотя я понимал, что с максимально выпяченным животом выгляжу максимально плохо. Но, в конце концов, я же 45-летний мужик, давно женатый, лысый, с лишним весом — мне ли за внешность переживать? Гораздо больше меня впечатлило, что вся моя подготовка к передаче прошла крысе под хвост. В самом начале разговора я успел сказать — мол, да, проблема есть, крыс много, давеча на ребенка одна напала, а всё потому, что надо мусор чаще вывозить… Всё, на этом моя роль эксперта была выброшена в мусорный контейнер. Далее говорили сама Малышева и ее соведущие-врачи, меня же водили за руку (у Елены Васильевны, кстати, очень крепкое рукопожатие) по студии от локации к локации и задавали такие вопросы, в ответ на которые можно было только поддакивать. В какой-то момент меня выставили неучем.

— А вы знаете признаки болезней, которые переносят крысы? — спросила Малышева.

— Э-э… Нет, — выдавил я, потому что жизнь меня к ответу перед камерами на такой вопрос не подготовила.

— Какой же вы темный журналист! — тут же навесила ярлык Елена Васильевна.

Крысы на контейнерной площадке по адресу <nobr>Менжинского, 17</nobr>

Крысы на контейнерной площадке по адресу Менжинского, 17

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Потом меня привели за руку к столу с различными антикрысиными штуками — мышеловкой, ловушкой, еще чем-то…

— У вас есть дома эти средства? — спросила Малышева.

— Нет, — честно признался я.

— А почему?

— Да у меня этаж высокий.

— А вы знаете, что крысы могут забраться очень высоко? Они даже через унитаз проникнуть в квартиру могут!

— Так что ж теперь, в туалет не ходить? — неуклюже попытался пошутить я, но зрителям зашло, они рассмеялись.

После десяти минут мучений меня отпустили назад в белое кресло, напоследок взяв обещание, что красноярцы победят всех крыс. Так что, как ни крутите, придется теперь побеждать.

Съемка закончилась. Всех поблагодарили и отпустили. Студию начали заполнять участники следующей передачи. Бормоча себе под нос: «Бесовская одёжа…», я ворвался в костюмерную и с облегчением сменил свой казенный наряд на привычные джинсы, поло и кроссовки. А уходя из телецентра, увидел в коридоре девушку — ту самую, в костюме с шипами. Откинув шутовской капюшон, она сидела прямо на полу, обнимая себя за коленки. Она была такой грустной, что мне захотелось подойти к ней и сказать: «Не грустите, вы самый лучший в мире микроб». Но я постеснялся...

В сентябре новосибирцы побывали на программе Елены Малышевой на «Первом канале». Они представили свой проект, который помогает людям тренироваться с помощью ходьбы дома. НГС пообщался с руководителем «Шагай дома».

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