freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 5/10
usd 96.08
eur 102.36
СрочноЧто ждет самолет, который застрял в пшеничном поле
Все новости
Все новости

«Увидела один из наших постов»: новосибирцы побывали на программе Елены Малышевой — какой проект они показали

Программа была посвящена малоподвижному образу жизни

869

Создатели проекта рассказали о том, как тренироваться, не выходя из дома

Поделиться

Новосибирцы побывали на программе Елены Малышевой на «Первом канале». Они представили свой проект, который помогает людям тренироваться с помощью ходьбы дома. НГС пообщался с руководителем «Шагай дома».

Как рассказал Дмитрий Кириченко, Елена Малышева сама увидела аккаунт в социальных сетях новосибирцев. В нем они помогают людям тренироваться, не выходя из дома, в основе каждых упражнений лежит ходьба.

— Елена увидела один из наших постов, ее менеджер написала нам и пригласила на «Первый канал». Программа была посвящена малоподвижному образу жизни, мы показали пример того, как можно добавить в свою жизнь физическую активность, — объяснил Дмитрий.

По словам основателя проекта, из-за малоподвижного образа жизни люди чувствуют себя уставшими, начинаются проблемы с суставами, позвоночником и лишним весом, но выделить время на тренажерный зал получается не всегда.

— Мы разработали формат тренировок, которые помогают человеку быстро набрать определенное количество шагов. По нашим опросам, многие не проходят даже 2 тысяч шагов. Мы начали снимать тренировки — ходьбу на месте под ритмичную музыку, — объяснил основатель проекта.

В программе тренировок «Шагай дома» есть базовые упражнения для новичков, интенсивные для тех, кто хочет похудеть, силовые для улучшения мышечного тонуса и танцевальные. В основе всех тренировок лежит ходьба. По словам Дмитрия, польза от шагов приходит только тогда, когда человек шагает с повышенным пульсом.

Сейчас в онлайн-клубе проекта более 1000 человек из разных городов России, самому взрослому участнику — 87 лет.

Недавно пациентка клиники Мешалкина побывала на передаче с Еленой Малышевой. Женщина поделилась историей, как ее спасли врачи из Новосибирска.

По теме

ТренировкиЕлена МалышеваПервый канал
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter