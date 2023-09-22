«Увидела один из наших постов»: новосибирцы побывали на программе Елены Малышевой — какой проект они показали

Новосибирцы побывали на программе Елены Малышевой на «Первом канале». Они представили свой проект, который помогает людям тренироваться с помощью ходьбы дома. НГС пообщался с руководителем «Шагай дома».
Как рассказал Дмитрий Кириченко, Елена Малышева сама увидела аккаунт в социальных сетях новосибирцев. В нем они помогают людям тренироваться, не выходя из дома, в основе каждых упражнений лежит ходьба.
— Елена увидела один из наших постов, ее менеджер написала нам и пригласила на «Первый канал». Программа была посвящена малоподвижному образу жизни, мы показали пример того, как можно добавить в свою жизнь физическую активность, — объяснил Дмитрий.
По словам основателя проекта, из-за малоподвижного образа жизни люди чувствуют себя уставшими, начинаются проблемы с суставами, позвоночником и лишним весом, но выделить время на тренажерный зал получается не всегда.
— Мы разработали формат тренировок, которые помогают человеку быстро набрать определенное количество шагов. По нашим опросам, многие не проходят даже 2 тысяч шагов. Мы начали снимать тренировки — ходьбу на месте под ритмичную музыку, — объяснил основатель проекта.
В программе тренировок «Шагай дома» есть базовые упражнения для новичков, интенсивные для тех, кто хочет похудеть, силовые для улучшения мышечного тонуса и танцевальные. В основе всех тренировок лежит ходьба. По словам Дмитрия, польза от шагов приходит только тогда, когда человек шагает с повышенным пульсом.
Сейчас в онлайн-клубе проекта более 1000 человек из разных городов России, самому взрослому участнику — 87 лет.
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