«Увидела один из наших постов»: новосибирцы побывали на программе Елены Малышевой — какой проект они показали

— Елена увидела один из наших постов, ее менеджер написала нам и пригласила на «Первый канал». Программа была посвящена малоподвижному образу жизни, мы показали пример того, как можно добавить в свою жизнь физическую активность, — объяснил Дмитрий.

По словам основателя проекта, из-за малоподвижного образа жизни люди чувствуют себя уставшими, начинаются проблемы с суставами, позвоночником и лишним весом, но выделить время на тренажерный зал получается не всегда.