А вы уверены, что делаете это правильно? Врач назвал обязательные условия при измерении давления

Можно обойтись без таблеток

Кстати, есть простые способы, которые помогут держать давление в норме без таблеток. Для этого прежде всего нужно поработать над своим рационом. Для начала стоит сократить потребление соли: натрий провоцирует развитие гипертонии. Уберите из рациона источники скрытой соли: фастфуд, покупные соусы, чипсы и сосиски. Кроме того, следите за тем, сколько чашек кофе вы пьете каждый день — переизбыток напитка тоже может не лучшим образом повлиять на ваше состояние. Постарайтесь есть побольше продуктов с калием: чем больше этого микроэлемента, тем больше соли выходит из вашего организма с мочой.

