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А вы уверены, что делаете это правильно? Врач назвал обязательные условия при измерении давления

Ежедневный контроль за своим состоянием — главное условие при сердечно-сосудистых нарушениях

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Важно не только иметь дома прибор, но уметь им пользоваться

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Ежедневный контроль артериального давления признан одной из важнейших мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для тех, кто уже принимает препараты, нормализующие АД. Однако важно всё делать правильно.

Врачи рекомендуют каждой семье завести дома прибор для измерения артериального давления. В группе повышенного риска — пожилые, беременные, спортсмены и люди с серьезными хроническими заболеваниями. К примеру, тонометр необходим тем, у кого есть склонность к понижению или повышению давления, для контроля лечения болезней сердца, ранней диагностики заболеваний почек или печени, при сахарном диабете.

В то же время важно использовать правильную методику измерения давления. О ней рассказал «Доктору Питеру» Юрий Егай, врач кардиолог-аритмолог и кандидат медицинских наук.

Только в состоянии покоя

Врач отмечает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно прописала четкие правила измерения артериального давления. Самое важное — не использовать тонометр сразу после или во время физической нагрузки. К примеру, после того, как вы поднялись пешком на пятый этаж, перетащили тумбочку в другую комнату или помыли пол.

  • Обязательно сядьте и отдохните не менее десяти минут перед процедурой;
  • не скрещивайте ноги, не сидите по-турецки, не закидывайте ногу на ногу;
  • руки должны быть расслаблены, а угол предплечья — около 90%;
  • руки не должны висеть, лучше всего, если они будут лежать на коленях без всякого напряжения.

Это самые идеальные условия для измерения давления, в таком случае прибор покажет верные значения. В иных случаях давление может быть повышено, и тогда пациент примет неверное решение — например, выпить лишнюю таблетку.

Как часто измерять

Несмотря на это, увлекаться измерением давления не стоит, предупреждает Юрий Егай. В день нужно делать это примерно три раза.

— Существует определенная психологическая зависимость. Она проявляется в тревожном состоянии, если показанные прибором цифры отличаются от идеальных, — объясняет специалист.

Когда тонометр нужен срочно

В то же время не стоит забывать о ситуациях, когда воспользоваться тонометром нужно обязательно и как можно оперативнее:

  • у вас неожиданно закружилась голова, и это не связано с резким подъемом со стула или физической нагрузкой;
  • голова резко заболела;
  • во всем теле ощущается непонятная слабость;
  • дышать стало труднее;
  • в ушах зашумело;
  • вы чувствуете боль за грудиной или в области сердца.

Еще один нюанс: если используете прибор впервые, измерьте давление на обеих руках. Затем будет достаточно той руки, где показатели выше.

Можно обойтись без таблеток

Кстати, есть простые способы, которые помогут держать давление в норме без таблеток. Для этого прежде всего нужно поработать над своим рационом. Для начала стоит сократить потребление соли: натрий провоцирует развитие гипертонии. Уберите из рациона источники скрытой соли: фастфуд, покупные соусы, чипсы и сосиски. Кроме того, следите за тем, сколько чашек кофе вы пьете каждый день — переизбыток напитка тоже может не лучшим образом повлиять на ваше состояние. Постарайтесь есть побольше продуктов с калием: чем больше этого микроэлемента, тем больше соли выходит из вашего организма с мочой.

Возьмите за правило есть по 4–5 фруктов и 4–5 порций овощей в день. Если у вас есть проблемы с лишним весом, лучше похудеть. В среднем похудение на 1 кг снижает давление на 1 мм рт. ст.

А гипотоникам для поднятия давления доктора советуют добавить в свою жизнь больше физической активности. В идеале ежедневно ходить не меньше 60–90 минут и хотя бы два раза в неделю заниматься в спортзале. От сигарет и алкоголя лучше отказаться, здоровее они никого еще не сделали. Пейте достаточно воды, не отказывайте себе в соленой еде, чае и кофе. Старайтесь приучить себя есть 3–5 раз в день и налегать на белковую пищу.

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