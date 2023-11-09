Лишимся лекарств? Российское правительство выступило против завоза в страну дженериков из Индии

Депутат предложил потратить «застрявшие» рупии на медицинские товары. Проблема возникла из-за того, что Россия поставила в Индию нефтепродукты на сумму более 30 миллиардов долларов. При этом индийский импорт оценивается только в 6–7 миллиардов долларов в год. В итоге наше правительство не может вернуть «сдачу», поскольку это неконвертируемая валюта.



MSK1.RU поговорил с экспертами, чтобы выяснить, опасны ли дженерики на самом деле и стоит ли бояться, что полюбившиеся россиянам аналоговые лекарства исчезнут с полок аптек.