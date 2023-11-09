Лишимся лекарств? Российское правительство выступило против завоза в страну дженериков из Индии

Российское правительство выступило против завоза в страну лекарств из Индии в рамках параллельного импорта. Минпромторг уточнил, что использование этой продукции может привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья. При этом Индия входит в число основных поставщиков фармацевтической продукции в нашу страну. Так, в 2022 году импортировано лекарственных средств на сумму свыше 567 миллионов долларов. Об этом, по данным ТАСС, говорится в ответе замглавы ведомства Екатерины Приезжевой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
Депутат предложил потратить «застрявшие» рупии на медицинские товары. Проблема возникла из-за того, что Россия поставила в Индию нефтепродукты на сумму более 30 миллиардов долларов. При этом индийский импорт оценивается только в 6–7 миллиардов долларов в год. В итоге наше правительство не может вернуть «сдачу», поскольку это неконвертируемая валюта.
MSK1.RU поговорил с экспертами, чтобы выяснить, опасны ли дженерики на самом деле и стоит ли бояться, что полюбившиеся россиянам аналоговые лекарства исчезнут с полок аптек.
Дешево и сердито?
По данным Минздрава России, доля изъятых в 2022 году недоброкачественных лекарственных средств, выпущенных производителями Индии (28 серий), среди недоброкачественных средств зарубежного производства (58 серий) составила 48,3%.
Большая часть продукции, которую Индия производит на экспорт, — дженерики. Те самые аналоговые препараты, которые появились на полках аптек в начале
Дженерики — то копии оригинальных лекарственных средств, с такими же составом активных действующих веществ и формой выпуска. Оригинальные препараты на государственном уровне защищаются патентами. После того как действие патента на эталонный препарат заканчивается, другие фармацевтические компании могут выпускать свои аналоги. DSM Group — маркетинговое агентство, специализирующееся на исследованиях фармацевтического рынка.
Дженерики, как и любые лекарственные препараты, проходят клинические испытания и в стране-производителе, и там, где их продают. Мониторинг безопасности лекарств происходит постоянно, а все побочные явления фиксируются, объясняет старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им.
— Все препараты, которые мы получаем, имеют регистрационное удостоверение, и они абсолютно точно легитимны. Мониторинг безопасности препаратов идет каждый день на протяжении всего года, побочные явления фиксируются. Если есть какие-то данные о вреде для здоровья, то их изымают, — рассказал MSK1.RU старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им.
Как отмечает эксперт, дженерики обычно стоят дешевле, чем оригинальные препараты. При этом цена не всегда связана с низким качеством. Дело в том, что аналоговых препаратов много, поэтому здесь работает принцип рыночной конкуренции. Кроме того, дженерики из-за более низкой стоимости делают медицину доступнее для простых людей.
— Чаще всего я записываю в рецепт химическое название препарата. А что пациент выберет — это уже по его возможностям. В аптеках сейчас много разных дженериков, в том числе и индийских, с жалобами ко мне еще не обращались, — поделилась мнением врач-терапевт Лилия Чемерова.
Но не всегда отлаженная система работает как надо, иногда случаются и сбои. По словам врача-терапевта и медицинского блогера Алексея Водовозова, претензии к индийским медицинским товарам все-таки есть. Проблема возникает, когда производитель пытается сэкономить на товаре, жертвуя при этом качеством.
— К Индии претензии предъявляют давно, причем не только наша страна, но и весь остальной мир. Производитель зачастую хочет сэкономить на производстве, и, к сожалению, это сказывается на качестве препаратов. Вспомнить только громкую историю, когда дети травились сиропом от кашля. Там находили повышенное содержание, а иногда и полностью сироп состоял из этиленгликоля и других токсичных веществ, — отметил Водовозов. — Пять-семь лет назад массово отзывали с рынка большое количество дженериков индийского происхождения в Европе. Тогда случайно выяснилось, что исследований никаких не было, хотя на бумаге всё проводилось.
Нечем будет лечиться?
Во времена СССР существовал Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), члены которого имели свою специализацию, в том числе и в фармакологической индустрии. Исторически наша страна производила тяжелую химию — кислоты, основания и другие сложные вещества, субстанции для создания лекарств делались в других странах. А уже в Югославии, Польше и ГДР всё собиралось в единый препарат, рассказал MSK1.RU врач-терапевт и медицинский блогер Алексей Водовозов.
— Раньше у нас не было собственного производства готовых препаратов, которое могло бы удовлетворить все потребности. Сейчас мы стараемся наладить этот процесс, но поздно схватились за это дело. Мы начали локализовывать заводы, по стране их много, но они дженерикового плана, — объяснил Водовозов. — Кроме того, мы ориентируемся в первую очередь на производство жизненно необходимых лекарств. Они должны полностью производиться на территории нашей страны. Что касается импортных дженериков, они не исчезнут, потому что из субстанций Индии и Китая мы у себя можем сделать всё что угодно.
Другого мнения придерживается старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им.
— С точки зрения получения экстренной неотложной помощи и терапии у нас проблем нет, потому что жизненно важные лекарства производятся внутри страны. Большинство болезней лечатся препаратами, которые используются в России, из них львиная доля — отечественного производства. Если бы они не работали, то давно были бы бунты. Эффективность лекарств подтверждается исследованиями, поэтому проблем не должно быть, — заключил Кондрахин.
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