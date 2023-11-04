«Самые красивые мужчины живут в России»: история нейрохирурга из Колумбии, которая нашла свое счастье

Чем колумбийку покорили местные мужчины и дача с огородом, как тюменцы реагируют на врачей-иностранцев, чем русские отличаются от латиноамериканцев и почему нам стоит чаще улыбаться. Читайте в большом интервью с врачом-нейрохирургом и счастливой мамой Аной в материале наших коллег из 72.RU.

«Я не понимаю, что меня ждет»

— Ана, вы как оказались в Тюмени? Почему решили приехать сюда?

— В Колумбии я окончила медуниверситет и четыре года работала врачом общей практики. Очень хотела стать узким специалистом, но у нас это трудно. В ординатуре мало мест. Я пыталась поступить три раза, но не вышло. Тогда решила отправить документы в Испанию, о России еще не знала ничего. Долго ждала ответа — за это время успела дважды переехать. В городе Кукута я познакомилась с парнем, который учился в Ростове-на-Дону. Он сказал, что легко поступить и дают возможность выучить язык. Я подумала, а почему бы не попробовать, раз с Испанией не получилось? Подала документы: через три месяца из России мне ответили, что я могу приехать. Я решилась и рассказала родителям. Они испугались, отговаривали меня. Говорили, что это очень далеко и я не понимаю, что меня ждет.