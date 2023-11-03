Шахматы и плавание в их числе: 11 видов спорта, которые сильнее всего навредят вашему организму

Решили освоить новый вид спорта? Или не можете определиться с секцией для ребенка? Для начала почитайте, как некоторые виды спорта могут сказаться на здоровье. Вы удивитесь, но даже плавание и шахматы способны навредить.
Физическая нагрузка укрепляет организм, повышает иммунитет и помогает бороться с депрессиями. Не лишен этих качеств и спорт высоких достижений, однако он редко обходится без травм и различных «профессиональных» заболеваний. Об этом нашим коллегам из «Доктора Питера» рассказал Анвар Гиниятов.
Анвар Гиниятов, спортивный травматолог-ортопед СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Футбол
— Футбол основан на кардионагрузке, поэтому он улучшает кровообращение, укрепляет тонус сосудов и положительно влияет на работу сердечной мышцы, — говорит травматолог-ортопед Анвар Гиниятов. — Кроме того, футбол развивает координацию и пространственное мышление: спортсмен должен ориентироваться на поле, понимать, куда отдать пас.
Полезна эта командная игра и с точки зрения психологии, так как учит взаимодействию с другими людьми и работе в коллективе.
Футбол: вред для здоровья
— Этот вид спорта считается самым травматичным: на футбол приходится до половины всех спортивных травм, — приводит статистику эксперт. — Наиболее распространенные повреждения: разрыв передней крестообразной связки колена, которая отвечает за фиксацию голени, и разрыв мениска — хрящевой прослойки в коленном суставе. К сожалению, мениск является крайне уязвимым для внешнего воздействия. Иногда для его травмы хватает просто резкого поворота или легкого удара по ногам.
Тяжелая атлетика
Главное преимущество занятий тяжелой атлетикой — это укрепление мышц.
— Силовые тренировки повышают плотность костей, что важно для профилактики переломов, а еще помогают развить отличную координацию, — говорит врач.
Тяжелая атлетика: вред для здоровья
Тяжелоатлеты часто страдают от проблем с позвоночником.
— Постоянное поднятие тяжестей приводит к преждевременному разрушению межпозвоночных дисков, защемлению нервных окончаний и грыжам, — комментирует Анвар Гиниятов. — В зоне риска у спортсменов также оказываются колени, плечи и локти, которые принимают на себя основную нагрузку. Наиболее распространенными последствиями здесь являются растяжения и разрывы сухожилий, травмы коленной чашечки, эпикондилит — воспаление мягких тканей в зоне локтевого сустава.
Лыжи
— В лыжном спорте гармонично сочетаются кардионагрузка и пребывание на свежем воздухе. Вместе это обеспечивает надежную иммунную защиту, разгоняет кровообращение и улучшает снабжение органов кислородом, — рассказывает травматолог.
Лыжи: вред для здоровья
К минусам лыж относится высокая травматичность.
— Даже беговые лыжи часто приводят к повреждениям голеностопного и коленного сустава, а в случае с горными лыжами риски травм возрастают в несколько раз, — предупреждает наш эксперт. — Неудачные приземления и падения приводят к разрывам мениска и передних крестообразных связок колена, а также к повреждениям плечевых суставов — вывихам и разрывам сухожилий вращательной манжеты.
Плавание
— Плавание помогает отсрочить развитие остеохондроза и возрастных заболеваний суставов, устраняет мышечные зажимы, укрепляет сердце и сосуды, — говорит Анвар Гиниятов. — Занятия в бассейне помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуют артериальное давление.
Плавание: вред для здоровья
К сожалению, и у пловцов есть свои болезни.
— Из-за постоянного контакта с хлором и другими веществами для очистки воды профессиональные пловцы достаточно часто страдают заболеваниями дыхательных путей, — объясняет врач. — Вода вредит и глазам спортсменов. Типичной для пловцов проблемой является конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глазного яблока.
Страдают в бассейне и суставы.
— В спортивной медицине даже есть такой термин, как «колено пловца». Особенно часто с этой патологией сталкиваются пловцы брассом, которые вынуждены постоянно сгибать и разгибать колени, — комментирует травматолог. — Однако наибольшую нагрузку плавание дает на плечи. Плечевой сустав спортсмены задействуют всегда, каким бы стилем они ни плыли. Здесь врачи используют уже другой термин — «плечо пловца». По сути, это не какое-то отдельное заболевание, а совокупность всех травм и воспалительных процессов в суставах, мышцах и сухожилиях плеч.
Бег
— Бег укрепляет иммунитет, повышает выносливость и тонизирует сердечно-сосудистую систему, — рассказывает Анвар Гиниятов. — Как и любые кардиотренировки, он прокачивает мышцу сердца и укрепляет внутренние стенки сосудов. Регулярные занятия бегом снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Бег: вред для здоровья
— Слабым звеном бегунов являются частые проблемы с ногами. Среди них воспаление хрящевой ткани в коленях («колено бегуна») и воспаление надкостницы, — комментирует врач. — Избыточную нагрузку при беге также часто испытывают стопы, что приводит к воспалению ахиллова сухожилия и подошвенному фасцииту (пяточная шпора. — Прим. ред.) — при этом заболевании у человека воспаляется связка, проходящая по своду стопы.
Баскетбол, волейбол, гандбол и теннис
— Все эти виды спорта укрепляют мышцы, улучшают состояние легких, стимулируют кровообращение и работу сердечной мышцы, — рассказывает врач. — Кроме того, развивается выносливость, что в целом важно для нормальной работы всех систем организма.
Наконец, игровые виды спорта учат правильно владеть телом и ориентироваться в пространстве.
Баскетбол, волейбол, гандбол и теннис: вред для здоровья
— Это так называемый overhead-спорт, в этих видах атлетам приходится постоянно вскидывать руки над головой. Среди спортсменов в этих дисциплинах очень часто встречаются повреждения связок и сухожилий плечевых суставов, — объясняет наш эксперт. — При этом эффект часто оказывается отложенным, когда последствия нагрузок дают о себе знать к 40–45 годам.
Велоспорт
Велоспорт относится к кардионагрузкам, а значит улучшает снабжение органов кислородом и служит отличной профилактикой заболеваний сердца.
Велоспорт: вред для здоровья
Но суставы велогонщикам спасибо не скажут.
— Постоянное сгибание ног повышает риски артроза коленных суставов, — говорит врач. — Кроме того, профессиональные велогонщики часто страдают от расширения сосудов на ногах, застоя крови в малом тазу и защемления седалищного нерва. Всё это последствия длительного нахождения в седле.
Шахматы
Шахматы прежде всего являются тренировкой ума, а не тела. Есть исследования, доказывающие положительное влияние шахмат на успеваемость детей в школах.
— Игра способствует повышению концентрации, учит самостоятельному принятию решений и контролю над эмоциями, — говорит Анвар Гиниятов. — Если же говорить о негативном влиянии шахмат на здоровье, то оно будет не столь сильным, как в случае с другими видами спорта.
Шахматы: вред для здоровья
Однако и совсем безвредными шахматы не назовешь.
— Длительное нахождение в сидячем положении и малоподвижность могут приводить к гиподинамии — дефициту физической активности, а также к застою крови в ногах и малом тазу, — предупреждает врач. — Это состояние чревато развитием таких заболеваний, как геморрой и варикозное расширение вен.
Футболистов преследует Альцгеймера
Если же разбирать, чем вообще болеют профессиональные спортсмены, то, как выяснилось, чаще всего, например у футболистов, диагностируют болезнь Альцгеймера (и другие виды деменции). А вот риск болезни Паркинсона оказался ниже, равно как и общая смертность (40% против 42%).
Ученые также смогли выявить, что опасные патологии чаще всего атакуют именно полевых игроков (нападающих и защитников). Вратари же страдают реже. Эксперты уверены: во всем виноваты частые удары мячом по голове. Футболисты могут отбить мяч головой или шеей, передать таким способом его другому игроку — ситуации на поле бывают разные. Кроме того, некоторые спортсмены красуются таким образом, тем самым увеличивая риск сотрясения головного мозга и деменции.
Сотрясение мозга — это всегда огромный риск
Если переборщить с силой удара по мячу, то можно заработать сильный ушиб или даже сотрясение головного мозга.
Простое сотрясение можно перепутать с другой тяжелой травмой — ушибом или внутричерепной гематомой. В первые часы после удара эти травмы проявляются так же, как сотрясение. Особенно опасна в этом плане гематома — от удара разрывается сосуд внутри головы, и кровь потихоньку подтекает, говорит врач-невролог Лариса Небога.
— При несильных ударах и резких движениях структуры, окружающие мозг, компенсируют внешние воздействия. Причины сотрясения мозга — падения и удары, которые человек получает в дорожно-транспортных происшествиях, во время занятий спортом или на производстве, в уличных драках, — рассказывает невролог.
Чем больше у человека было сотрясений или других травм головы, тем выше риск развития различных патологий. Навредить может даже «простой удар, от которого не очень-то и больно».
Врач ставит диагноз «сотрясение головного мозга», если:
- сознание оставалось ясным, но было оглушение либо спутанность;
- потеря сознания заняла не более 30 минут;
- если у пациента посттравматическая амнезия занимает не более 1 часа.