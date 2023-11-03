Шахматы и плавание в их числе: 11 видов спорта, которые сильнее всего навредят вашему организму

Бег

— Бег укрепляет иммунитет, повышает выносливость и тонизирует сердечно-сосудистую систему, — рассказывает Анвар Гиниятов. — Как и любые кардиотренировки, он прокачивает мышцу сердца и укрепляет внутренние стенки сосудов. Регулярные занятия бегом снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.



Бег: вред для здоровья

— Слабым звеном бегунов являются частые проблемы с ногами. Среди них воспаление хрящевой ткани в коленях («колено бегуна») и воспаление надкостницы, — комментирует врач. — Избыточную нагрузку при беге также часто испытывают стопы, что приводит к воспалению ахиллова сухожилия и подошвенному фасцииту (пяточная шпора. — Прим. ред.) — при этом заболевании у человека воспаляется связка, проходящая по своду стопы.



Баскетбол, волейбол, гандбол и теннис

— Все эти виды спорта укрепляют мышцы, улучшают состояние легких, стимулируют кровообращение и работу сердечной мышцы, — рассказывает врач. — Кроме того, развивается выносливость, что в целом важно для нормальной работы всех систем организма.

