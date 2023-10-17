Как (не)правильно запивать таблетки: объясняем на картинках

Но запивать таблетку газировкой, чаем или бокалом вина точно не стоит. Врачи убеждены — такой прием таблеток может не только свести на нет всю пользу лекарства, но и навредить организму.



Почему нельзя запивать таблетки чаем

Врачи предостерегают от запивания таблеток чаем. Дело в том, что в нём содержатся танины, которые могут нейтрализовать действие некоторых лекарств, а некоторых, наоборот, усилить.

