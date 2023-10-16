Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приедет в Новосибирск — что он здесь будет делать

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приедет в Новосибирск на международную выставку-форум «Здравоохранение в Сибири-2023».
Его приветственное слово и доклад заявлены в пленарном заседании «Снижение смертности лиц трудоспособного возраста в Сибирском Федеральном округе и резервах достижения ожидаемой продолжительности жизни».
— О показателях смертности в Российской Федерации и резервах достижения целевого значения ожидаемой продолжительности жизни, — заявлена тема выступления министра.
Выступать будут и министры здравоохранения Новосибирской области, Алтайского края, Иркутской области, Кузбасса.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил на правительственном часе в Госдуме, где сделал несколько громких заявлений.