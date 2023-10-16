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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приедет в Новосибирск — что он здесь будет делать

Его доклад заявлен в деловой программе международной выставке-форуме

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Министр должен посмотреть выставку и выступить с докладом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приедет в Новосибирск на международную выставку-форум «Здравоохранение в Сибири-2023».

Его приветственное слово и доклад заявлены в пленарном заседании «Снижение смертности лиц трудоспособного возраста в Сибирском Федеральном округе и резервах достижения ожидаемой продолжительности жизни».

— О показателях смертности в Российской Федерации и резервах достижения целевого значения ожидаемой продолжительности жизни, — заявлена тема выступления министра.

Выступать будут и министры здравоохранения Новосибирской области, Алтайского края, Иркутской области, Кузбасса.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил на правительственном часе в Госдуме, где сделал несколько громких заявлений.

Михаил МурашкоЗдравоохранениеСмертностьПродолжительность жизниЭкспоцентр
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