«Поехал кукухой» после второго раза. Врач впервые рассказала о редком синдроме, который может вызвать синтетика у наркомана-«неудачника»

HPPD — длительное расстройство восприятия, вызванное галлюциногенами.

22-летний Иван живет в небольшом сибирском городе. Судьба занесла его работать дизайнером. В планах у него — поступить в университет. Он рассказал MSK1.RU, что подхватил расстройство после того, как попробовал синтетические каннабиноиды (Spice, например, это тоже синтетический каннабиноид). Иван много шутит и к своему состоянию относится спокойно. Смирился.



— Курил я то же, что и большинство «интересующихся». То есть что достать получилось. Подозреваю, что достали мы тогда смесь натурального «гаша» и «синты» для «нажористости». Вот синтетическая часть и оказалась подкинутой свиньей. Если опыта нет, то узнаешь о ней, только когда кукухой начнешь ехать. Так со мной и вышло. В первый раз собрался с друзьями, покурил, «покекал», всё хорошо было. А вот во второй словил бэд-трип (выражение описывает негативные и опасные для психики переживания во время психоделического опыта. — Прим. ред.), после которого и проявились первые симптомы, — вспоминает наш собеседник. — Появились визуальный шум и чувство дереализации. Но на тот момент я даже не обратил на это внимания, слишком слабо симптомы давали о себе знать, поэтому я, как не самый умный, решил через год еще раз пару раз покурить. И вот уже после, сидя в колледже на паре, я и понял, что что-то не то. Ведь не должен же узор линолеума шевелиться? Вот и я подумал, что нет. Испугался, полез гуглить, что это. Нагуглил, что, если пройдет, значит это «флешбэк», и можно не париться, а коли не пройдет, то всё, HPPD у тебя. Не прошло, увы.