Минздрав ввел новые ограничения на препараты для аборта. Объясняем, к каким последствиям это приведет

По словам врачей, препараты для прерывания беременности всегда подлежали применению доктором в клинике, они никогда не были в свободном обороте.



— На самом деле, это небольшое ужесточение. Они всегда выдаются в клинике, и пациентка должна принять этот препарат в присутствии врача. Я бы не сказала, что это сильно изменит оборот. Возможно, добавит дополнительный журнал и оформление, — рассказала MSK1.RU акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина.

Врачи — за

Гинекологи оценили инициативу Минздрава позитивно. По словам опрошенных нами экспертов, нововведение поможет сократить число опасных последствий для здоровья женщин, которые покупают препараты самостоятельно.