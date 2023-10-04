Минздрав ввел новые ограничения на препараты для аборта. Объясняем, к каким последствиям это приведет

В среду, 4 октября, Минздрав России внес три препарата для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий приказ появился на интернет-портале правовой информации.
В список внесли такие препараты, как мизопростол, мифепристон и циклопентолат. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Журналисты MSK1.RU выяснили, с чем связана эта инициатива и к каким последствиям она может привести. Публикуем мнения врачей-гинекологов.
Что такое предметно-количественный учет
Предметно-количественный учет препаратов — это регистрация медикаментов и связанных с их обращением операций в специальных журналах в клиниках. Если медикаменты вводят в перечень таких средств, то получить их можно только у врача — купить лекарства в аптеках невозможно.
Акушер-гинеколог высшей категории Нино Какучая объяснила, как ведется учет в медучреждениях. Клиники, имеющие лицензию на прерывание беременности, закупают нужные препараты через официальных поставщиков. Средства нумеруют, а когда выдают пациентке, вносят в специальный журнал Ф. И. О. женщины, дату, дозу и номер с пачки.
— Благодаря этому мы можем предоставить все сведения, если случились какие-то побочные эффекты или осложнения, — уточнила Какучая.
По словам врачей, препараты для прерывания беременности всегда подлежали применению доктором в клинике, они никогда не были в свободном обороте.
— На самом деле, это небольшое ужесточение. Они всегда выдаются в клинике, и пациентка должна принять этот препарат в присутствии врача. Я бы не сказала, что это сильно изменит оборот. Возможно, добавит дополнительный журнал и оформление, — рассказала MSK1.RU акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина.
Врачи — за
Гинекологи оценили инициативу Минздрава позитивно. По словам опрошенных нами экспертов, нововведение поможет сократить число опасных последствий для здоровья женщин, которые покупают препараты самостоятельно.
— К нам обращаются пациентки, которые где-то в интернете купили эти препараты. У них, в лучшем случае, не произошло прерывание беременности, потому что они неправильно его приняли. В худшем случае, эти женщины с обильным кровотечением в угрожающем жизни состоянии приезжают уже на скорой помощи в больницу, и здесь вопрос — успеют ли их вообще спасти, — отметила Какучая.
По словам гинеколога, после медикаментозного аборта женщины могут столкнуться с массивным маточным кровотечением. Тогда нужно подключать весь арсенал медицинской помощи, включая хирургию и переливание крови.
Постановка препаратов на предметно-количественный учет также даст возможность внести все медикаментозные аборты в правовое поле и обезопасить пациенток.
— Это нужно для того, чтобы контролировать, чтобы все прерывания беременности вышли в правовое поле, чтобы обезопасить наших пациентов от возможных осложнений и проблем, связанных с бесконтрольным приемом лекарств, — уточнила Какучая.
Поможет поднять рождаемость?
По мнению репродуктолога Милютиной, глобально новый приказ ни на что не повлияет. Возможно, такой мерой власти решили ограничить количество абортов и повысить уровень рождаемости в стране, однако к успеху это не приведет.
— Конечно, это не сработает, потому что снижение рождаемости зависит от социальных факторов, которые не решены. И я не думаю, что эта мера снизит количество абортов, — объяснила Милютина.
Репродуктолог подчеркнула, что медикаментозные аборты обязательно должны проводиться под контролем врачей. Только специалист сможет подобрать подходящий препарат и правильно организовать процедуру.
— Когда женщина попадает в такую ситуацию, часто ей хочется решить ее самостоятельно, не обращаясь к врачу, по совету подружки, а это может вести к определенным последствиям.
Ранее власти предложили запретить аборты в частных клиниках по всей России. По их словам, инициатива поможет повысить рождаемость в стране. MSK1.RU обсудил эту идею с врачами и правозащитниками.
Мы уже рассказывали о причинах снижения рождаемости в стране, а также о том, как ограничение продаж препаратов для медикаментозных абортов может отразиться на здоровье женщин. Почитайте наш материал о самых странных способах поднять рождаемость в стране: в частности, власти предлагали улучшить демографию при помощи многодетных кукол и билетов в театр.