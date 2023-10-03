Токарь похудел на 92 килограмма и теперь рассказывает, как без больших вложений привести вес в норму

К этому вопросу наш герой подошел основательно — с изучением психологии процесса. Он говорит: вредные привычки обязательно нужно чем-то замещать, и замена нашлась.



— Я начал вести свои видеодневники по похудению, соцсети, очень много начал изучать по физиологии питания, пошел учиться, — перечисляет он. — То есть всё свое свободное время, которое уходило на алкоголь, на планирование, как я буду пить в пятницу, я пустил в другое русло.



— А как же встречи с друзьями?



— Так получается, сейчас почти три года прошло, и друзья тоже побросали пить, многие занимаются у меня. Активный образ жизни ведем, на выходных ходили в горы, велопрогулки, пешие прогулки, зал, всё больше с детьми — всё что угодно, только без алкоголя.

