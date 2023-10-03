Токарь похудел на 92 килограмма и теперь рассказывает, как без больших вложений привести вес в норму

— У меня лишний вес был с детства, после школы я был около 120 килограммов, — вспоминает Сергей. — В студенческие годы прогрессивно начал развиваться алкоголизм, ну то есть пятничные застолья, праздники… Лимфатическая система не справлялась, всё менее подвижным образ жизни становился. Вес рос и к 27 годам достиг 186 килограммов.
В таких случаях большинство людей просто мирится со своей «конституцией» и живут дальше с уверенностью, что ничего не поделать — гены. Но 32-летний токарь Челябинского электровозоремонтного завода Сергей Соколов смог доказать, что может быть и по-другому. Чуть больше года у него ушло на то, чтобы сбросить 92 килограмма и начать новую жизнь. Теперь он подает пример другим: проводит тренировки и записывает ролики, которые набирают миллионные просмотры. Историю Сергея рассказали наши челябинские коллеги из 74.RU.
«Боль была такая, что сознание можно потерять»
Сергей признается, что из-за лишнего веса отношения со спортом в детстве не сложились, есть только разряд по шахматам. И если тогда лишние килограммы были лишь косметическим дефектом, то к подростковому возрасту они начали перерастать в реальные проблемы со здоровьем.
— Такие вещи, как давление и одышка, становятся привычными, и человек их не ощущает. У меня гипертония была со школы, я на учете стоял, меня из армии списали из-за давления. Но основные проблемы — это опорно-двигательный аппарат, — говорит Сергей. — У меня были боли в спине, и я постоянно принимал обезболивающее. То есть каждый день с утра, как молитва: выпил таблетку и на работу пошел. Так было на протяжении двух лет, это повлияло и на желудочно-кишечный тракт, и на печень, и на выводящие пути, там всё страдало. Раз в два-три месяца случались обострения — если поднял что-то не так, не так нагнулся, боль была такая, что сознание можно было потерять, в глазах темнело.
Походы по магазинам в поисках подходящей по размеру одежды каждый раз оборачивались стрессом.
— Редкий случай, когда что-то удавалось найти, очень тяжелое психологическое состояние было после похода в магазин, — вспоминает Сергей. — В массмаркете одеться практически невозможно, и то это какие-то вещи из шторы сделанные.
«Не захотел сыну такого будущего»
О том, что дальше так продолжаться не может, Сергей задумался после того, как у него родился сын.
— Я посмотрел на него, он — копия моя. Начало приходить понимание, что он и дальше начнет копировать мой образ жизни, и я не захотел ему такого будущего, решил подать пример, — говорит он. — До этого у меня были какие-то попытки снижения веса, конечно, как у любого человека с этой проблемой, какие-то диеты, еще что-то, но это всё давало временные результаты. Я пришел к пониманию, что только смена образа жизни может позволить достичь какого-то долговременного результата. В итоге поменялось абсолютно всё.
Первое, от чего отказался Сергей, был алкоголь.
— Со здоровым образом жизни алкоголь никак не совмещается. Наивно полагать человеку, который зависит от алкоголя, что он сможет наладить свое здоровье и внешность. Я был зависимым человеком, у меня это вошло в систему: алкоголизм пятницы, праздники, ни одного пропуска, — честно признается он. — Сейчас, когда люди ко мне обращаются, я говорю: «Давай мы на время похудения убираем алкоголь, похудеем — продолжишь свое питье». Обычно здесь первая загвоздка и случается. Человек обнаруживает, что он алкоголик, в тот момент, когда пытается бросить пить.
К этому вопросу наш герой подошел основательно — с изучением психологии процесса. Он говорит: вредные привычки обязательно нужно чем-то замещать, и замена нашлась.
— Я начал вести свои видеодневники по похудению, соцсети, очень много начал изучать по физиологии питания, пошел учиться, — перечисляет он. — То есть всё свое свободное время, которое уходило на алкоголь, на планирование, как я буду пить в пятницу, я пустил в другое русло.
— А как же встречи с друзьями?
— Так получается, сейчас почти три года прошло, и друзья тоже побросали пить, многие занимаются у меня. Активный образ жизни ведем, на выходных ходили в горы, велопрогулки, пешие прогулки, зал, всё больше с детьми — всё что угодно, только без алкоголя.
«Главное — убрать кусочничество»
Параллельно Сергей начал работать над питанием.
— Начинать надо с малого — с пищевого поведения. Оно заключается в наличии или отсутствии режима, а что такое режим? Это, по сути, отсутствие кусочничества. Главное, что надо сделать, это убрать кусочничество из жизни, то есть не таскать со стола, — объясняет он. — Как мама в детстве говорила: «Убери руки, не таскай!» Вот надо себе это же сказать. Никакие лишние калории между приемами пищи не должны поступать. Дальше нужно определиться с количеством приемов еды: два, три, четыре, пять — кому как удобней.
Сергей признается, что при тех графиках работы, которые были на заводе, войти в режим было непросто:
— График был один из самых ужасных, который вообще можно в жизни себе представить: пять дней подряд в ночь, пять дней подряд до 12 ночи, пять — с утра. В таком графике режим питания, режим сна отладить практически невозможно, все циркадные ритмы сбиты, это всё тоже сказывалось на наборе веса. Исходил из того, что есть: когда мне позволяло время, старался отойти и поесть. В ночные смены мы обедали в два часа ночи, но потом я перестал.
Через пару месяцев, когда ушли первые килограммы, Сергей включил в свой ежедневный распорядок ходьбу.
— Начинал с четырех тысяч шагов, то есть это нисколько. Но я был весь в поту, пульс 160, насквозь мокрый, — вспоминает он.
«Это для всех уже был вау-эффект»
За шесть месяцев ушли первые 60 килограммов.
— Тут надо понимать, что лишний вес — это всегда структура, то есть не может быть такого, что у тебя 60 килограммов жира, это еще и отечность, поэтому она уходила очень быстро. Если жира мы можем два-три килограмма в месяц терять без вреда для здоровья, то отечности — до 10 килограммов, — утверждает спортсмен.
Знакомые и подписчики, которые следили за процессом похудения Сергея, начали восторгаться им.
— На тот момент это для всех уже был вау-эффект, для меня это было, конечно, не вау, потому что я в 2015 году на диете худел на 50 килограммов. Но набрал потом обратно, из-за чего пришел к выводу, что только смена образа жизни может помочь удержать вес, временное что-то не работает, — объясняет он.
Сергей прошел курсы нутрициолога, спортивной диетологии и начал консультировать людей, которые вдохновились его результатом:
— Всё, что я изучил в плане психологии и физиологии питания, я просто рассказывал, сейчас это всё есть в доступе на моих каналах. Основной был TikTok, у меня там 125 тысяч подписчиков и много видео-миллионников. Я провожу прямые эфиры, отвечаю на вопросы людей. Потом они начали обращаться ко мне, и я стал помогать им с похудением.
В результате заводчанин решил уйти с прежней работы. Промежуточной ступенькой к полной смене сферы деятельности стал поход в спортзал, на тренировки по бодибилдингу.
— На первую тренировку я пришел, сделал суставную гимнастику, у меня закружилась голова, и я пошел домой, — смеется он. — Первая моя тренировка закончилась не начавшись, как-то так. Мало того что я никогда до этого не занимался спортом, так еще и организм после снижения веса не успел перестроиться, не было понимания центра тяжести своего. Я же был всегда большой и как-то привык, куда у меня что перевешивает, а тут с координацией возникли проблемы, просто на одной ноге постоять — и меня начинало штормить.
Через несколько месяцев тренировок Сергею удалось не только похудеть до 94 килограммов (-92 кг) при росте 188 сантиметров, но и прокачать мышцы, подтянуть тело. Участвовать в соревнованиях, говорит, не позволят старые травмы, зато выйти на пляж теперь точно можно без стеснения. Но самое главное, теперь он забыл, что такое давление и адские боли в спине, а также стал достойным примером не только для сына, но и для многих людей, которые тоже решились изменить свою жизнь.
— В одном из первых моих роликов я сказал, что хочу на своем примере показать, что человек, никак не связанный с фитнес-индустрией, с правильным питанием, со спортом, может взяться и, не имея больших доходов, изменить свою жизнь, изменить себя, здоровье, внешность. И теперь всё больше людей меняется вокруг меня, меняются люди любых профессий, любых возрастов, — говорит Сергей. — У меня есть перед глазами примеры людей, которые в 68 лет похудели и первый раз в жизни сели на велосипед. Есть люди, которые в 55 лет пошли учиться на совершенно другую профессию. Меняться никогда не поздно — это только ваш выбор!
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