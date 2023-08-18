Боль в челюсти и тошнота. 11 самых неожиданных признаков инфаркта, которые могут появиться за много месяцев до катастрофы

Боль в руке

Боль, отдающая в руку, особенно левую, или в шею, может быть признаком сердечного приступа. Если болезненные ощущения не проходят или у вас ранее выявляли болезни сердца, а принятые лекарства не помогают, не надо ждать, пока само пройдет, — звоните в скорую.



Отек лодыжек

Опухшие лодыжки нельзя игнорировать, этот признак может указывать на развитие сердечной недостаточности. Хотя бывают и другие причины, которые вызывают отек в этой части тела — например, прием лекарств от давления. В любом случае не оставляйте его без внимания и проконсультируйтесь с врачом.

