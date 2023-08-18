Боль в челюсти и тошнота. 11 самых неожиданных признаков инфаркта, которые могут появиться за много месяцев до катастрофы

Инфаркт случается, когда внезапно нарушается кровоснабжение сердца. Часто такое происходит из-за тромба, который блокирует кровоток. Это может вызвать серьезное повреждение сердечной мышцы и требует немедленной помощи врачей.
И хотя инфаркт у каждого человека может протекать по-разному, есть 11 ранних признаков приближающегося приступа, о которых надо знать и которые не стоит игнорировать. Лучше вовремя обратиться к врачу и пройти обследование, а не дожидаться реальной сосудистой катастрофы. В некоторых случаях ждать нельзя — сразу вызывайте скорую.
Специалисты перечислили изданию Express 11 симптомов, предупреждающих о риске скорого сердечного приступа. Подробности — в материале «Доктора Питера».
Боль в ноге
Ощущение сжатия или спазмов в икрах во время ходьбы может указывать на заболевание периферических артерий. Такой симптом особенно часто встречается у курильщиков и людей, страдающих сахарным с диабетом.
Боль в руке
Боль, отдающая в руку, особенно левую, или в шею, может быть признаком сердечного приступа. Если болезненные ощущения не проходят или у вас ранее выявляли болезни сердца, а принятые лекарства не помогают, не надо ждать, пока само пройдет, — звоните в скорую.
Отек лодыжек
Опухшие лодыжки нельзя игнорировать, этот признак может указывать на развитие сердечной недостаточности. Хотя бывают и другие причины, которые вызывают отек в этой части тела — например, прием лекарств от давления. В любом случае не оставляйте его без внимания и проконсультируйтесь с врачом.
Боль в животе или расстройство желудка
Боли в животе, как при расстройстве желудка, на самом деле могут быть признаком сердечного приступа или проблем, связанных с сердцем. Самому отличить одно состояние от другого непросто. Если не уверены в своих выводах, стоит сходить к врачу.
Тошнота
Конечно, далеко не всегда ощущение подступающей тошноты указывает на сердечный приступ. Насторожить должно сочетание сильной боли в груди, даже когда сидите и ничего не делаете, и при этом чувствуете себя плохо — подступает тошнота.
Ночная потливость
Чрезмерное потоотделение при физнагрузках или в жаркую погоду — нормальное явление. Однако, если ночью вы часто просыпаетесь в испарине и вас начали беспокоить боли в груди, это тревожный знак.
Боль в челюсти или спине
Сердечный приступ может проявиться болью в челюсти или спине. Если боль не проходит, лучше позвонить в скорую.
Нехватка воздуха
Удушье может проявляться стеснением или болью в горле. Если ощущение не проходит, но раньше у вас не выявляли заболеваний сердца, можно в плановом порядке записаться к врачу. Но если помимо удушья вы замечаете другие признаки инфаркта, лучше сразу вызывать скорую.
Сильная усталость
Постоянная чрезмерная усталость может быть симптомом разных заболеваний, включая сердечную недостаточность. Если для нее нет видимых причин, желательно вовремя обратиться к врачу, чтобы найти объяснение своего состояния.
Аритмия
По словам экспертов издания, случайные пропуски сердцебиения обычно безвредны, однако постоянно быстрый и нерегулярный ритм сердца требует посещения врача. Если же сбои в ритме сопровождаются потерей сознания, надо вызывать скорую помощь.
Боль в груди
Классический симптом сердечного приступа — боль в груди, которую часто описывают как тяжесть, стеснение, давление или жжение.
Как ранее рассказывала врач-кардиолог Анна Кореневич, опасное чувство давления, сжатия или жжения в груди проявляется во время ходьбы, физической нагрузки — не спустя 2–3 часа после, а именно на пике. Как правило, люди с такой проблемой инстинктивно останавливаются и ждут, когда ощущения пройдут, чтобы идти дальше. По словам кардиолога, еще один предвестник инфаркта — появление жжения или сдавливания в груди по утрам, которое проходит максимум через 15 минут.
Не забывайте о профилактике
И конечно, врачи не устают повторять о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Главные группы риска — это люди, у которых вероятность развития проблем с сердцем и сосудами гораздо выше, чем в целом среди популяции. Именно им нужно особо пристально следить за здоровьем и придерживаться принципов ЗОЖ для сердечников. К этой категории относятся:
- мужчины старше 40 лет и женщины старше 50 лет;
- все люди, у которых ближайшие родственники страдают серьезными патологиями сердца и сосудов;
- те, у кого повышен уровень «плохого» холестерина;
- люди любого пола, у которых повышено артериальное давление;
- страдающие проблемами щитовидной железы или сахарным диабетом;
- курящие;
- люди, страдающие ожирением, ведущие малоподвижный образ жизни;
- те, кто подвержены постоянным стрессам.
Всем этим категориям стоит более внимательно относиться к своему здоровью, регулярно посещать врача и принимать все меры по укреплению своего организма.
Существует множество способов поддерживать здоровье сердца, они вполне доступны для всех. Если вы в группе риска, принципы ЗОЖ должны стать для вас основой.
Прежде всего, важно знать сроки проведения обследований сердечно-сосудистой системы. В возрасте от 18 до 39 лет это стоит делать один раз в три года, по достижении