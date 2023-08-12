Могут ли язва и гастрит привести к раку и как часто нужно глотать трубку, чтобы его не пропустить

Какие заболевания могут привести к раку желудка и как выявить злокачественную опухоль на ранней стадии — наши коллеги из 74.RU разбирались в новом выпуске сериала «Онколикбез» вместе с заведующим отделением абдоминальной онкологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦО и ЯМ) Иваном Гавришкиным.
Есть ли альтернатива ФГС?
— Проблема злокачественных образований желудка заключается в том, что они себя на начальных стадиях не проявляют, симптомов нет, пациенты живут с опухолью, не зная об этом, — объясняет врач. — Если они не проходят в соответствующие сроки необходимые обследования, то выявить опухоль на ранней стадии очень сложно. Как правило, это случайные находки, связанные с обследованием по совсем другим причинам. А у нас все же работают, живут в стрессах, времени на себя нет, поэтому игнорируют банальные осмотры врачей первичного звена. Это приводит к тому, что в большинстве случаев мы выявляем опухоли уже на продвинутых стадиях, когда лечить непросто.
Методика для своевременной диагностики рака желудка есть — и очень эффективная, но пациенты ее не любят, ведь во время обследования приходится глотать трубку, а решиться на это могут не все, тем более ради профилактики.
— Чтобы выявить рак желудка на ранней стадии, нужно пройти инвазивную методику, к которым относится фиброгастроскопия (ФГС). На ФГС мы можем посмотреть пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку и исключить опухолевые заболевания. Эта процедура позволяет с чувствительностью 99% определить, что это злокачественная опухоль, потому что есть возможность взять фрагмент образования для гистологического исследования, — объясняет Иван Гавришкин.
Заменить ФГС УЗИ или другими анализами невозможно.
— УЗИ покажет только грубую патологию, — говорит специалист. — Есть еще исследование кала на скрытую кровь, оно не страшное: приносится материал в лабораторию, и пациенту выдают заключение. Но специфичность этой методики довольно низкая, и если анализ приходит положительный, скрытая кровь обнаружена, то мы объясняем пациенту, что это косвенно свидетельствует о том, что у него может быть опухолевая патология желудочно-кишечного тракта, поэтому необходимо пройти ФГС.
В большинстве зарубежных стран пациенты, у которых нет отягощенного анамнеза, после 40 лет должны проходить ФГС раз в пять лет, по словам нашего собеседника, этого достаточно, чтобы выявить рак на ранней стадии. Для самых пугливых частные центры сейчас даже проводят это обследование под наркозом.
Не просто бактерия, а предрак
Если же человек входит в группу риска, то обследование придется проходить ежегодно. К ней относятся, например, пациенты с семейным анамнезом, работники вредных производств, а также обладатели так называемых фоновых или предраковых заболеваний.
— Применительно к желудку это хронический атрофический гастрит, особенно с хеликобактерной обсемененностью, — уточняет Иван Гавришкин. — На сегодняшний день доказано, что он имеет ключевую роль в развитии рака желудка. В этом случае пациент должен обязательно наблюдаться у гастроэнтеролога, проходить ежегодно ФГС. Хеликобактер, если он выявлен, обязательно нужно пролечить. Сейчас есть терапия, она прописана в стандартах и является абсолютно эффективной. Длительность лечения — порядка месяца. После излечения хеликобактера человек наблюдается как обычный пациент, без факторов риска. Язвенная болезнь желудка тоже относится к факторам риска, потому что бывают язвы, которые трудно поддаются лечению и с высокой частотой озлокачествляются.
Какие продукты могут вызывать рак желудка?
Люди часто дискутируют о том, какие продукты снижают риск развития рака, а какие, напротив, повышают. Применительно к раку желудка эта тема очень актуальна. Конечно, съеденные раз в год чипсы, скорее всего, не спровоцируют рост злокачественных клеток, но системное употребление вредных продуктов вместе с малоподвижным образом жизни, стрессами, снижением иммунитета, вредными привычками (тем же курением) — может вполне.
— Не нужно злоупотреблять жирной и жареной пищей, вредными продуктами, созданными с применением генно-инженерных технологий, красным мясом — оно в процессе пищеварения выделяет вещества, которые являются канцерогенами, а прямой их контакт со слизистой желудка приводит к развитию опухолевого процесса, — объясняет онколог. — При этом независимо от времени года обязательно должна быть клетчатка в рационе: фрукты, овощи, зелень.
Это вовсе не значит, что всем, кто сейчас задумался о профилактике рака желудка, срочно нужно стать веганами и начать поедать килограммами зелень.
— Если человеку сказать: «Тебе нужно исключить факторы риска: бросить курить, выпивать, есть шашлыки на берегу озера в прекрасную погоду», он может сначала согласиться, но обманет сам себя. Для того чтобы иметь хоть какой-то успех в своих рекомендациях, нужно начинать с малого, например для начала бросить курить. А потом можно взять за привычку съедать по одному яблоку в день или салат из капусты на обед, — советует доктор. — К этому нужно приучиться, это как чистить зубы с маленькими детьми. Нужно идти малыми шагами, но если они будут постоянными и закрепятся, то станут успешными. Потом можно красное мясо заменить на курицу, индейку, крольчатину или хотя бы на телятину.
Прогноз при раке желудка
Если поймать рак желудка на ранней стадии, возможно полное излечение и даже без операции в привычном смысле этого слова.
— На первой стадии удаление опухоли в пределах слизисто-подслизистого слоя возможно с помощью того же ФГС, и это будет являться радикальным лечением. Если мы можем удалить опухоль с помощью эндоскопической резекции, мы это делаем, — говорит Иван Гавришкин. — Вторая стадия требует удаления либо части органа, либо органа полностью. Тут есть несколько вариантов хирургического лечения, в том числе лапараскопически — через прокол.
У большинства пациентов возникает вопрос: разве можно жить без желудка? Специалист успокаивает: вполне.
— После удаления желудка целиком восстановление ЖКТ идет путем соединения пищевода с тонкой кишкой. Раньше пытались замещать желудок, формируя резервуары из тонкой кишки, которые бы выполняли емкостную функцию желудка, но на сегодняшний день доказано, что делать этого не нужно, это никак не сказывается на качестве жизни больных, — говорит врач. — В раннем послеоперационном периоде есть определенный дискомфорт в питании: пациенты начинают есть дробно, малыми порциями, но через несколько месяцев возвращаются к своему обычному рациону.
На четвертой стадии радикально вылечить рак желудка уже не получится, но иногда онкологам удается продлить жизнь больного и улучшить ее качество на несколько лет. Но согласитесь, все-таки лучше раз в пять лет «глотать трубку» и вовремя лечить гастрит, чем потом сожалеть о своих страхах.
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