Могут ли язва и гастрит привести к раку и как часто нужно глотать трубку, чтобы его не пропустить

Методика для своевременной диагностики рака желудка есть — и очень эффективная, но пациенты ее не любят, ведь во время обследования приходится глотать трубку, а решиться на это могут не все, тем более ради профилактики.



— Чтобы выявить рак желудка на ранней стадии, нужно пройти инвазивную методику, к которым относится фиброгастроскопия (ФГС). На ФГС мы можем посмотреть пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку и исключить опухолевые заболевания. Эта процедура позволяет с чувствительностью 99% определить, что это злокачественная опухоль, потому что есть возможность взять фрагмент образования для гистологического исследования, — объясняет Иван Гавришкин.