«Его не спасла ни тюрьма, ни спецоперация»: откровенное интервью матери однорукого ветерана СВО

В 2020 году мать дважды вызывала полицию, после того, как самостоятельно справиться с зависимостью сына не получилось. По совокупности двух заведенных на него уголовных дел Евгения приговорили к 4 годам в колонии общего режима. О том, что Женя ушел на спецоперацию, Наталье сообщила мать другого заключенного.



— Мне эта женщина позвонила и сказала: «Нету вашего сына, поехал в "Вагнер". Заключил на полгода договор». Я плакала, конечно, но что было делать? Я же не заберу его уже оттуда, с Украины с этой, — продолжает свой рассказ Наталья.