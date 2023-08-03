Новосибирец заметил тараканов в городской поликлинике — почему их не могут вывести

— При необходимости также проводится дополнительный комплекс дезинфекционных мероприятий. Однако, поскольку отделение расположено на первом этаже многоквартирного дома, а у поликлиники нет полномочий по обработке жилых помещений, обеспечить полное уничтожение насекомых во всем здании силами нашей медицинской организации невозможно. По имеющейся у Городской поликлиники №16 информации, 10 июля 2023 года «Сибирской экологической сетью» проведены работы по дезинсекции в четырех подъездах многоквартирного дома на проспекте Карла Маркса, 6/1, — говорится в ответе.