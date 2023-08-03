Новосибирец заметил тараканов в городской поликлинике — почему их не могут вывести

Новосибирец заметил тараканов в Городской клинической поликлинике №16 на проспекте Карла Маркса, 6/1. Снятые им кадры насекомых, ползающих по стенам, полу и потолку, опубликовала группа «АСТ-54» во «ВКонтакте» 25 июля.
По информации автора поста, тараканов в поликлинике потравили, но «меньше их не стало». Он уверяет, что запах раствора, которым пытались истребить насекомых, не выветривался и сохранялся на протяжении нескольких недель. Мужчина добавил:
— На голову посетителей поликлиники и сотрудников периодически падают тараканы. Находиться в таких условиях невозможно.
При этом сибиряк утверждает, что сотрудников поликлиники — «и то не всех» — на неделю якобы перемещали в другие поликлиники.
Главный врач Городской клинической поликлиники №16 Оксана Шелякина в ответ на запрос НГС рассказала, что у медучреждения заключен контракт на дезинсекцию помещений с «Дезцентром-Сибирь-Н». По условиям, прописанным в документе, обязательная обработка от тараканов проводится там ежемесячно.
— При необходимости также проводится дополнительный комплекс дезинфекционных мероприятий. Однако, поскольку отделение расположено на первом этаже многоквартирного дома, а у поликлиники нет полномочий по обработке жилых помещений, обеспечить полное уничтожение насекомых во всем здании силами нашей медицинской организации невозможно. По имеющейся у Городской поликлиники №16 информации, 10 июля 2023 года «Сибирской экологической сетью» проведены работы по дезинсекции в четырех подъездах многоквартирного дома на проспекте Карла Маркса, 6/1, — говорится в ответе.
Главврач также подчеркнула, что сейчас поликлиника «не располагает свободными помещениями в необходимом количестве для перемещения сотрудников на другие адреса».
В июле жители Оби обнаружили полчища насекомых в своем доме. НГС разбирался, откуда они там появились.