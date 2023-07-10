«Редко когда убивают с удовольствием». Как военные рвутся в зону боевых действий и какими возвращаются — интервью с психологом

«Редко, когда убивают с удовольствием»

— Те, с кем вам довелось поработать из числа ветеранов, за что они отбывали наказание?



— Как правило, это преступления насильственного характера под воздействием алкоголя или наркотиков. В моем понимании — это люди достаточно тревожные с сильно развитой акцентуацией характера. Каждому человеку свойственны какие-то черты характера: эмоциональность, «застревание» на каких-то событиях и так далее. У многих с этим всё в норме, а у таких людей, совершавших преступления, акцентуация зашкаливает. У них повышенная возбудимость, повышенная ригидность (неспособность адаптироваться к новым условиям, идти на компромиссы. — Прим. ред.). Большая любовь к родине, но при этом сложно жить в новой среде, мало что интересует. Жизнь как бы поделилась на до и после. Когда началась ситуация с Украиной в 2014 году, часто слышала от людей, что они хотят вернуться, потому что в тех местах они знают, как им жить. Им нужна сопричастность, человек, который понимает. Как правило, многие ищут себе подобных в этих историях и встречаются с непониманием со стороны людей, которые не участвовали в военных действиях.