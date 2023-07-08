После 40 — раз в год обязательно. 5 правил жизни людей с больным сердцем

Многие люди, узнав о диагнозе, смиряются с ним и особые надежды возлагают только на врачей и лекарства. И забывают о том, что здоровый образ жизни нужен не только здоровым.



Профилактическое направление в медицине только развивается: еще слишком мало людей заботится о своевременном предупреждении серьезных проблем с сердцем или сосудами. Думать о своем здоровье чаще всего мы начинаем тогда, когда узнаем о вполне серьезных диагнозах: ИБС, стенокардии, аритмиях, гипертонии.

