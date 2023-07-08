После 40 — раз в год обязательно. 5 правил жизни людей с больным сердцем

Многие люди, узнав о диагнозе, смиряются с ним и особые надежды возлагают только на врачей и лекарства. И забывают о том, что здоровый образ жизни нужен не только здоровым.
Профилактическое направление в медицине только развивается: еще слишком мало людей заботится о своевременном предупреждении серьезных проблем с сердцем или сосудами. Думать о своем здоровье чаще всего мы начинаем тогда, когда узнаем о вполне серьезных диагнозах: ИБС, стенокардии, аритмиях, гипертонии.
Есть факторы, на которые мы повлиять не в силах, например наследственная предрасположенность. Но даже при серьезном кардиологическом диагнозе придерживаться здорового образа жизни не только можно, но и нужно. Какие принципы особенно важны? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-кардиолог, терапевт СМ-Клиники Валентина Байдина.
Валентина Байдина, главный врач, кардиолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, личный сайт
Кому стоит задуматься уже сейчас
Профилактика сердечно-сосудистых болезней нужна всем. Но есть группы риска — это люди, у которых вероятность развития проблем с сердцем и сосудами гораздо выше, чем в целом среди популяции. Именно им нужно особо пристально следить за здоровьем и придерживаться принципов ЗОЖ для сердечников. К этой категории относятся:
- мужчины старше 40 лет и женщины старше 50 лет;
- все люди, у которых ближайшие родственники страдают серьезными патологиями сердца и сосудов;
- те, у кого повышен уровень «плохого» холестерина;
- люди любого пола, у которых повышено артериальное давление;
- страдающие проблемами щитовидной железы или сахарным диабетом;
- курящие;
- люди, страдающие ожирением, ведущие малоподвижный образ жизни;
- те, кто подвержены постоянным стрессам.
Всем этим категориям стоит более внимательно относиться к своему здоровью, регулярно посещать врача и принимать все меры по укреплению своего организма.
Проходите обследование в заданные сроки
Существует множество способов поддерживать здоровье сердца, они вполне доступны для всех. Если вы в группе риска, принципы ЗОЖ должны стать для вас основой.
Прежде всего, важно знать сроки проведения обследований сердечно-сосудистой системы. В возрасте от 18 до 39 лет это стоит делать один раз в три года, по достижении
В начальной стадии могут быть выявлены артериальная гипертония, аритмия, ИБС, что позволит проводить эффективные профилактические мероприятия.
Основные принципы «сердечного» ЗОЖ
Помимо регулярных обследований, которые нужно проходить, эксперты выделяют еще пять основных принципов ведения здорового образа жизни, соблюдение которых позволит существенно снизить риски осложнений патологий сердца и сосудов.
- Регулярная физическая нагрузка. Ежедневно важно быть активным, уделять внимание упражнениям хотя бы полчаса. В любое свободное время старайтесь двигаться, ходите пешком, поднимайтесь по лестнице, гуляйте с собакой, занимайтесь делами по дому в максимально интенсивном темпе, но обязательно ориентируясь на самочувствие.
- Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь, избыток кофе и многие другие вредные привычки опасны даже для здоровых людей. А уж для сердечников они особо опасны. Перегружая сердце, провоцируя прогрессирование атеросклероза, вредные привычки ухудшают состояние сердца и сосудов.
- Коррекция привычного рациона питания. Врачи рекомендуют людям с сердечными патологиями сократить в рационе жирные блюда, особенно с трансжирами и насыщенными соединениями, а также избыток легких углеводов и соль. Стоит избегать колбас и обработанного мяса, консервов, фастфуда, снеков и сладких газировок.
- Защита от физического и психоэмоционального стресса. Для защиты сердца от дальнейших повреждений важно меньше нервничать, заботиться о своем душевном здоровье, избегать стрессов и конфликтов, переутомления. В периоды стрессов тело переполняют кортизол, адреналин и норадреналин, которые повышают давление, учащают сердцебиение, перегружают сердце, сосуды сжимаются от спазмов. Риски инфаркта, инсульта и фатальных аритмий возрастают.
- Достаточный сон. Важно уделять большое внимание достаточному количеству и качеству сна, чтобы организм мог эффективно восстанавливаться после дневных нагрузок. Сердце и сосуды тоже должны отдыхать, во время сна они работают в щадящем режиме.
Судя по всему, россияне редко следуют правилам
— У нас эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний, в России смертность от болезней системы кровообращения высокая, — говорит профессор Ян Габинский, руководитель кардиологической клиники. — Если в Европе это 350 случаев на 100 тысяч человек, то у нас доходит до 700 в неблагоприятные пандемические годы. Мы удивляемся, когда к нам поступают
Мы обследовали 3500 практически здоровых людей в возрасте от 30 до 60 лет, которые вообще не жаловались на здоровье. Причем были представители разных профессий: пилоты, работники ГИБДД, спортсмены, люди, которые ведут здоровый образ жизни. Мы ужаснулись, потому что у 57% из этих «здоровых» людей были кардиологические проблемы.
А 14% нам пришлось положить в стационар и провести оперативное лечение. То есть у них практически был забит сосуд, им нужно было сделать коронарное шунтирование, они с этим жили, ходили, садились за руль. И потом внезапно бляшка могла оторваться, перекрыть сосуд, и где угодно их мог настигнуть инфаркт миокарда, — рассказал профессор Габинский. — Единственный вывод из этого: нужно следить за состоянием здоровья и приходить вовремя.