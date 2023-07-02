Больше, чем в табачном дыме: ученые обнаружили, что газовые плиты выделяют бензол, способный вызвать рак

Во введении к научной статье группа авторов, проводивших исследование, пишет, что при горении плиты выделяют токсичные вещества, однако ранее не проводилось количественное определение образования бензола в помещении при сжигании газа в плитах и духовках. Исследователи эти показатели замерили и обнаружили, что в некоторых домах при сгорании природного газа и пропана выбрасывались уровни бензола, которые превышали общепринятые контрольные показатели для здоровья.



Бензол — органическое химическое соединение, канцероген. Исследования показывают связь бензола с такими заболеваниями, как острые лейкозы и заболевания костного мозга.

