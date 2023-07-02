Больше, чем в табачном дыме: ученые обнаружили, что газовые плиты выделяют бензол, способный вызвать рак

Крупнейшее научно-популярное издание Medical Xpress опубликовало результаты исследования, которое говорит о том, что газовые плиты могут быть опасны для человека не только в результате утечек газа, но и при обычном их использовании. Согласно исследованию, проведенному Стэнфордским университетом, использование газовой плиты в помещении повышает в воздухе уровень канцерогенов, связанных с раком клеток крови. Причем довольно значительно — духовка с установленной в ней температурой 180 градусов по Цельсию способна выбросить в воздух больше канцерогенного бензола, чем в помещении, где курят. Мы изучили данные исследователей и поговорили с врачами, чтобы разобраться, правда ли плиты так опасны.
Во введении к научной статье группа авторов, проводивших исследование, пишет, что при горении плиты выделяют токсичные вещества, однако ранее не проводилось количественное определение образования бензола в помещении при сжигании газа в плитах и духовках. Исследователи эти показатели замерили и обнаружили, что в некоторых домах при сгорании природного газа и пропана выбрасывались уровни бензола, которые превышали общепринятые контрольные показатели для здоровья.
Бензол — органическое химическое соединение, канцероген. Исследования показывают связь бензола с такими заболеваниями, как острые лейкозы и заболевания костного мозга.
— Эти измеренные концентрации на кухне сравниваются с верхней оценкой концентрации бензола, относящейся к пассивному курению, — пишут исследователи.
Исследование ученых Стэнфордского университета пока единственное, которое говорит именно о зависимости уровня бензола от использования газовых плит, однако бензол — не единственное ядовитое соединение, которое выделяет плита.
— При сжигании газа образуется целый комплекс химических элементов, — говорит терапевт, главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова. — Диоксид азота считается самым опасным для здоровья из выделяемых плитой веществ, но далеко не единственным. Например, угарный газ, который в больших дозах опасен для жизни, и другие опасные канцерогены: бензол, гексан и толуол. А также нафталин, который, как считают большинство исследователей, способен вызывать рак, некоторые виды альдегидов, влияющие на ДНК человека, и аэрозольные частицы, которые вредят легким при вдыхании и негативно влияют на когнитивные функции.
Доктор говорит, что чаще концентрация вредных веществ ниже порога, после достижения которого канцерогенные соединения становятся действительно опасными.
— Для нафталина, например, предельно безопасным считается значение в
Для того чтобы использование плиты было максимально безопасным, доктор советует изучать инструкцию, когда начинаете пользоваться новой плитой, следить за ее чистотой, проветривать духовку и не оставлять плиту без присмотра.
Medical Xpress советует также обязательно использовать вытяжку, чтобы снизить концентрацию продуктов горения. Впрочем, исследователи в своей статье признают, что именно в отношении бензола использование вытяжки не всегда эффективно.
В заключении авторы пишут, что хоть им и удалось обнаружить, что концентрация бензола, образующаяся при использовании газовых плит, может увеличить риск для здоровья при некоторых условиях, однако для оценки фактического воздействия на здоровье бензола, выделяемого при горении конфорок, потребуются дальнейшие исследования.