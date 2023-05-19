Без паники. Когда не стоит переживать, если результаты анализов выше или ниже нормы: объясняет врач

Сейчас сдать анализы — это не проблема, лаборатории удобно расположены и работают без выходных. Многие идут туда не только с направлениями от врача, но и «назначают» себе исследования сами, рассказывает «Доктор Питер».
Почему анализы нужно сдавать под контролем специалиста? И стоит ли сразу впадать в панику, если результаты не вписываются в указанные пределы нормы? На эти вопросы ответил врач-терапевт.
Доктор, я болен?
— Отклонения в анализе не означают со стопроцентной вероятностью, что у вас есть какая-то патология, — разъясняет в своем блоге врач-терапевт Филипп Кузьменко. — Не существует какой-то единой формулы допустимых отклонений, всё всегда должно рассматриваться индивидуально.
Врач отмечает, что, например, при диагностике диабета важной является даже одна десятая, а вот при анализе состояния функций печени — АСТ и АЛТ — значимым считается превышение нормы более чем в 2–3 раза.
Пример из личного опыта врача
— Из своего личного опыта скажу так: как правило, если превышение в анализах не более чем на 10% от нормы, при этом человек чувствует себя хорошо и, по сути, его беспокоят только цифры на бумаге, — скорее всего, он ничем не болен. А даже если и болен, то форма легкая, — объясняет Филипп Кузьменко.
Бывает и так, говорит терапевт, что у пациента наблюдается значимое отклонение в анализах, но в итоге никакой болезни не обнаруживается.
— У меня была пациентка с СОЭ 40–60, — вспоминает случай из практики врач. — Женщину обследовали, проводили самые разные анализы, но причину так и не нашли. В итоге она просто продолжила жить как ни в чем не бывало.
«Не бегите впереди паровоза»
Терапевт советует не сдавать анализы «просто так» и «на всякий случай».
— Чаще всего это не приводит к выявлению болезни на ранней стадии, а просто вынуждает человека несколько лет посвятить себя решению проблемы, — поясняет Филипп Кузьменко. — Если пытаться бежать впереди паровоза, постоянно проверять свой организм вообще на всё, в 99 случаях из ста ничего, кроме невроза, это не принесет. В медицине, более чем во всех других науках, важно иногда уметь отпускать.
Врач призывает внимательно слушать сигналы своего организма, при признаках недомогания не затягивать, а сразу же обращаться за медицинской помощью и сдавать анализы под контролем врача.
Как смотреть анализы
— Во всех анализах обычно указаны референсные (нормальные) значения, — объясняет врач Филипп Кузьменко. — Если ваши результаты в них укладываются, причем не важно, на верхней или на нижней границе нормы, — это всё равно норма. Хотя мне нередко приходится объяснять пациентам, которые хотят «еще большую норму», что с ними на самом деле всё в порядке.
Чтобы дожить до 90 лет
Ранее врач-гериатр Александр Шустов рассказал, какие анализы сдать и что проверить после 45 лет, чтобы дожить до 90:
— Общий анализ крови покажет уровень гемоглобина и признаки воспаления, анализ мочи — как почки фильтруют кровь, насколько они поражены и есть ли инфекция в мочевыводящих путях. В биохимии посмотрим холестерин, сахар, есть диабет или нет, также анализ покажет нам состояние печени, например, есть ли гепатит — он бывает очень легкий, подострый, такие легкие формы гепатита визуально не видно, мы можем заподозрить их по результатам анализов.
Биохимия покажет и работу почек, посмотрим, выводятся ли шлаки в мочу. Это говорит о том, сколько рабочих клеток в почках осталось, нормальные они или нет. Если человек курит и злоупотребляет алкоголем, почки и к 45 могут очень подсесть.
Общий белок в крови может показать дефицит, белок — это кирпичики, из них строятся мозги, сердце, мышцы, все кости. Если у вас нет этого строительного материала, организм начинает восполнять дефициты за счет того, что ему необязательно нужно для жизни — выпадают волосы, ногти становятся ломкими, ухудшается качество кожи.
Нужно посмотреть и анализ на витамин D3, если в 45 есть дефицит, то к 70 разовьется остеопороз и сломается позвоночник. Остеопороз — это хрупкость костей, а самую большую нагрузку у нас в организме испытывает позвоночник. Витамин D3 покажет потенциальное развитие остеопороза. У женщин риск развития этого заболевания резко возрастает после наступления климакса. До этого их защищают эстрогены.
У мужчины остеопороз развивается медленно на протяжении всей жизни, а у женщины до климакса вообще не развивается, а потом резко ускоряется.
ЭКГ покажет, нет ли аритмии. Это исследование нужно делать регулярно, чтобы точно знать, что в 45 у вас, например, проблем не было, начались они только в 50. Флюорография — скрининговый метод выявления туберкулеза, это исследование тоже лучше проводить регулярно, чтобы исключать заболевание.
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