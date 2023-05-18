На дне: в доме-развалюхе сибирячка выхаживает постороннего полупарализованного мужчину — у него ни отца, ни матери

Бедная Лиза

На первый взгляд частный дом на улице Тургенева выглядит заброшенным: темные от старости бревна, отчетливо провалившаяся крыша, перекошенные стены. Уже второй, более внимательный взгляд выхватывает признаки человеческой жизни: старый ковер, брошенный поверх пыльных досок.



Адрес дома назвала в обращении в редакцию женщина, которая представилась Лизой и рассказала жутковатую историю: якобы уже почти три года она присматривает за живущим в этом доме инвалидом. Родственников у мужчины нет, а помочь сам себе он уже не в состоянии.