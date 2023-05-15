«Переедание, нежелание двигаться»: почему растет число новосибирцев с ожирением

Во-вторых, многие люди с избыточным весом наблюдаются в негосударственных клиниках либо вообще не обращаются к врачам, поэтому не попадают в общую статистику.

— Таким образом, имеющиеся на сегодня данные не совсем достоверны: к указанным 528 случаям ожирения на 100 тысяч населения нужно как минимум добавить 90% больных сахарным диабетом 2-го типа, так как это сопутствующее ожирению заболевание и чаще всего возникает оно именно на фоне ожирения, — говорит Олеся Шабельникова.