«Переедание, нежелание двигаться»: почему растет число новосибирцев с ожирением

В Новосибирской области выросла заболеваемость ожирением: показатель превысил среднероссийский в 1,5 раза. Главный эндокринолог региона и заведующая отделением эндокринологии Новосибирской областной клинической больницы Олеся Шабельникова объяснила, с чем это связано.
«Скорее всего, ситуация хуже»
Олеся Шабельникова отметила, что информация собирается из поликлиник, куда пациенты обращаются с различными заболеваниями, проходят диспансеризацию и периодические медосмотры:
— Проблема ожирения актуальна не только для Новосибирской области и всей России, это общемировая проблема. К сожалению, число таких пациентов с каждым годом растет. И, кстати, те цифры, которые приведены на сайте регионального Минздрава, вовсе не отражают реальную ситуацию. Скорее всего, она хуже.
Во-первых, замечает врач, потому что не все пациенты с ожирением учитываются статистикой: например, у человека сахарный диабет — в этом случае он будет учтен как пациент с сахарным диабетом, а не как пациент с ожирением.
Во-вторых, многие люди с избыточным весом наблюдаются в негосударственных клиниках либо вообще не обращаются к врачам, поэтому не попадают в общую статистику.
— Таким образом, имеющиеся на сегодня данные не совсем достоверны: к указанным 528 случаям ожирения на
На начало 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано
— Согласно исследованию NATION, распространенность преддиабета в Сибирском федеральном округе составляет 19% от общего населения. Примерно 4,5% населения СФО имеют диагноз диабет. Две эти категории больных также можно добавить к статистике ожирения в своих регионах, — подчеркивает Олеся Шабельникова.
Почему так происходит
Олеся Шабельникова объясняет причины, которые привели к этому: за последние пару десятилетий существенно изменились характер питания и физической активности людей:
— На прилавках магазинов, в кафе человеку предлагают рафинированные продукты с быстрыми углеводами, высококалорийные продукты, тогда как потребление сложных продуктов, богатых клетчаткой, сокращается. О снижении физических нагрузок мы уже неоднократно говорили, хотя это очень тревожная тенденция, особенно в детской и подростковой среде: с раннего возраста они начинают активно использовать гаджеты, из-за чего формируется привычка к сидячему образу жизни.
Еще одним фактором риска развития ожирения становится неблагополучная генетика или неправильное питание будущей мамы во время беременности.
— Но передаваться может только генетическая предрасположенность, а чтобы она реализовалась, должны быть соответствующие условия жизни и привычки: переедание, нежелание двигаться. Генетика не имеет такого большого влияния, как образ жизни человека, — акцентирует внимание эндокринолог.
На сколько опасно ожирение
Ожирение может сопровождаться высокой частотой артериальной гипертензии, ранней сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и гормонозависимыми опухолями (прежде всего рак толстого кишечника).
— Такие заболевания не могут не сказываться на продолжительности жизни пациента с избыточной массой тела и ожирением. Снижение веса на 10% от исходной массы тела уже считается хорошим результатом, который может приостановить переход к сопутствующим ожирению заболеваниям, — замечает Олеся Шабельникова.
Но, добавляет она, проблему ожирения невозможно решить простым ограничением потребления калорий и увеличением их расходования. Огромную роль здесь играют психологические проблемы, которые оказываются фоном для появления избыточного века и потом мешают от него избавиться.
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