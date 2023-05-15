Бутылки спрячут, в кино не покажут: как в России будут бороться с алкоголем — читаем предложения Минздрава и Госдумы

— Не надо забывать про огромное количество поддельного алкоголя, который реализуется именно тогда, когда есть определенный спрос, а спрос есть тогда, когда легально невозможно купить, — говорит Нилов.



В 2021 году эксперты Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» оценили объем нелегальной продукции на уровне 26–35% от всего объема потребления алкоголя в стране. Как изменилась доля контрафакта в 2022 году, сказать пока сложно. Власти Томской области, где за 2021 год изъяли более 300 тысяч литров нелегального алкоголя, заявляли, что в 2022 году объем изъятого существенно сократился, но повлиял на это мораторий на проверки бизнеса — возможно, контрафакт просто упустили.

