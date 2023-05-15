Бутылки спрячут, в кино не покажут: как в России будут бороться с алкоголем — читаем предложения Минздрава и Госдумы

На днях стало известно, что в России рассматривают новые антиалкогольные меры — предложения были представлены в отчете Минздрава об итогах работы в 2022 году. Как сообщало РИА Новости, получившее в распоряжение этот документ, среди предложений министерства запрет продавать крепкие напитки с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста их продажи до 21 года. Мы собрали всё, что известно об этих идеях на данный момент.
Зачем нужны новые ограничения?
По информации РИА Новости, поводом задуматься о новых антиалкогольных мерах стало превышение запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения. Издание сообщает, что плановое значение находилось на уровне 6,22 литра этанола на душу населения. По информации Росстата, в 2022 году этот показатель в России вырос до 6,45 литра этанола на человека. Причем растет он стабильно как минимум с 2020 года (в системе ЕМИСС опубликованы данные с 2019 года).
При этом Росстат учитывает только официальные продажи, на практике же потребление алкоголя на душу населения будет больше. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечает, что в официальную статистику не попадает нелегальная торговля, контрафакт и самогоноварение.
— Не надо забывать про огромное количество поддельного алкоголя, который реализуется именно тогда, когда есть определенный спрос, а спрос есть тогда, когда легально невозможно купить, — говорит Нилов.
В 2021 году эксперты Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» оценили объем нелегальной продукции на уровне 26–35% от всего объема потребления алкоголя в стране. Как изменилась доля контрафакта в 2022 году, сказать пока сложно. Власти Томской области, где за 2021 год изъяли более 300 тысяч литров нелегального алкоголя, заявляли, что в 2022 году объем изъятого существенно сократился, но повлиял на это мораторий на проверки бизнеса — возможно, контрафакт просто упустили.
В то же время директор Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко в декабре прошлого года заявляла, что за год синдром зависимости сельского населения от алкоголя вырос на 7%.
Как хотят бороться с алкоголем?
Среди возможных ограничений, предложенных Минздравом, названо «увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции (свыше 17,5 градуса) до 21 года». Министерство здравоохранения не впервые выходит с этим предложением: аналогичные идеи звучали и в 2019 году, и в
Еще одно предложение Минздрава — установить запрет рекламы крепких спиртных напитков и демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в клипах, сериалах, фильмах, видеоблогах, упоминания их в песнях и подкастах. По действующему законодательству запрещено размещать рекламу алкогольных напитков на телевидении и радио, средствами наружной рекламы, а также в печатных СМИ и интернете, но упоминать марки алкоголя пока можно.
Кроме того, Минздрав предлагает наделить муниципалитеты правом введения ограничений на продажу спиртного в выходные дни и праздники и «запрета продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени». Сейчас аналогичные полномочия есть у региональных властей и многие ими пользуются, например, для ограничения торговли алкоголем в День Победы.
Впрочем, отдельные эксперименты по «сухому закону» в конкретном муниципалитете есть и сейчас. Жители села Ульяновка первыми в Забайкальском крае решили получить статус трезвого села осенью 2020 года — там запретили продавать алкоголь. Опыт планировалось распространить по краю, общественники предлагали всем селам Забайкалья сделаться трезвыми. В марте 2023 года стало известно, что один из предпринимателей села вновь занялся продажей алкоголя.
Идеи по борьбе с употреблением алкоголя есть не только у Минздрава. В августе прошлого года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что необходимо разработать единую федеральную программу по борьбе с алкоголизмом. Он рассказал Городским порталам, что уже готов законопроект, который должен внести изменения в правила розничной торговли алкоголем.
— Мы разработали законопроект и направили в правительство, — говорит Нилов. — Законопроект предполагает создание специальных магазинов, перенос полок с алкоголем в зоны, которые не попадаются на глаза покупателям случайно, перенос алкогольной продукции от мест нахождения расчетно-кассовой техники.
Депутат отмечает, что обычно заключение правительства приходит в течение месяца, так что до конца весенней сессии законопроект уже будет внесен на рассмотрение Госдумы.
Когда начнут действовать новые правила?
На самом деле неизвестно, будут ли поддержаны идеи Минздрава и депутатов. Нилов опасается, что Минфин будет против ограничений, по крайней мере, в полном объеме. И небезосновательно — когда Минздрав предлагал повысить возраст продажи алкоголя в 2019 году, то против выступил именно финансово-экономический блок кабмина.
— Мы понимаем, что есть конфликт интересов — это определенные выпадающие доходы, — признает он. — История с вейпами (полный запрет вейпов обсуждался в апреле. — Прим. ред.) показала, что Минздрав и МВД нас поддерживают, а Минфин выступал против. Что касается позиции Минздрава, то она, конечно, заслуживает поддержки — хорошо, что Минздрав выступил, хорошо, что эта дискуссия продолжается. Сама по себе дискуссия — уже большой плюс.
Стоит отметить, что еще в конце нулевых аналогичные споры велись, когда обсуждался закон о запрете ночной торговли алкоголем. Тем не менее закон был принят и действует на территории страны уже больше 10 лет. Правда, даже в Госдуме понимают, что закон давно научились обходить, несмотря на существующие сегодня запреты. Работают так называемые наливайки, которые под видом кафе в ночное время продают алкоголь. Их деятельность, кстати, тоже вновь хотят ограничить — Архангельское областное Собрание депутатов намерено внести в Госдуму законопроект, устанавливающий для магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов и торгующих алкоголем, минимальную площадь в 50 квадратных метров.