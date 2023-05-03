Генпрокуратура добилась выделения 157 миллионов рублей на водопровод в поселке под Новосибирском

Генпрокуратура России поставила на контроль водоснабжение поселка Сосновка в Новосибирской области. После вмешательства надзорного органа из регионального бюджета выделили 157 миллионов рублей на строительство нового водопровода.
— Установлено, что в связи с высоким износом водопровода в пос. Сосновка нарушена система подачи воды в жилые дома. При этом уполномоченные органы исполнительной власти длительное время не принимали меры по приведению объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащее техническое состояние, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области по результатам проверки.
Сейчас объявлен конкурс на определение подрядчика на строительство водопровода.