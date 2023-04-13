Нефролог рассказала о трех привычках, которые разрушают почки

К почкам надо относиться бережно. На этот парный орган мочевыделительной системы возложено много жизненно важных функций, таких как выделительная, метаболическая, участие в регуляции артериального давления, гомеостазе, и это далеко не полный список, рассказывает «Доктор Питер».
— Чтобы профилактировать заболевания почек, обязательно следите за цифрами артериального давления, — советует нефролог, врач СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Валерия Гердий. — Гипертоническая болезнь «помолодела», в связи с этим увеличилось число гипертонических кризов даже у тех, кому еще нет и 40 лет. Купите домой тонометр, регулярно следите за цифрами. Лучше всего будет, если вы заведете дневник, куда будете записывать свои утренние и вечерние показатели давления.
Какие привычки незаметно разрушают почки?
Вы часто одеваетесь не по погоде
И из-за этого простужаетесь или переохлаждаетесь. Это очень вредно для почек — они становятся более уязвимыми, могут начать не справляться со своими функциями. В целом любое переохлаждение пагубно влияет на организм.
— Если вы все-таки сильно замерзли, почувствовали недомогание, температура поднялась выше 38 градусов, обязательно вызывайте врача и оставайтесь дома. Хуже всего, когда вы переносите болезнь на ногах, — говорит врач.
Вы не следите за питанием
Старайтесь избегать фастфуда, максимально исключите из рациона газировку, алкоголь, меньше употребляйте жареной, жирной, консервированной пищи. Добавьте в меню больше свежих овощей и фруктов. Если врач прописал вам какую-либо диету, то обязательно ее соблюдайте.
Вы часто пьете обезболивающие и другие таблетки без назначения
Любые препараты — это дополнительная нагрузка на печень и почки. Поэтому не назначайте сами себе лекарства. Бесконтрольный прием НПВС, мочегонных препаратов, БАДов, антибактериальных средств пагубно влияет на почки.
Ежегодно проходите обследования — это поможет вам сохранить здоровье почек и других органов, говорит Валерия Гердий. Обычно, чтобы проверить работу почек, назначают общую биохимию крови (на предмет развития анемии, проверить уровень сахара в крови), общий анализ мочи (проверить наличие белка в моче), УЗИ почек.
— Откажитесь от курения, пейте больше жидкости — вода считается главным источником профилактики заболеваний почек, не забывайте про ежегодную диспансеризацию. Тогда с вашим здоровьем точно всё будет в порядке, вы будете чувствовать себя отлично и не столкнетесь с неожиданным серьезным диагнозом, — заключила врач.
Полезные и вредные продукты
Ранее главный нефролог Москвы Олег Котенко в интервью нашим коллегам из E1.RU рассказал в том числе, как влияют на почки травы и БАДы:
— К народной медицине надо относиться очень внимательно, потому что идеально чистой травы не существует — никто не знает, где ее собрали, где она росла. И что бы вам ни говорили, эта трава могла расти где-то недалеко от Московской кольцевой автодороги.
Трава впитывает в себя не только полезные, но и ряд других веществ, которые могут серьезно ухудшить здоровье человека. Поэтому к этим средствам надо относиться очень и очень внимательно. Они не всегда бывают безопасными — тот же лист брусники, который является общепризнанным антисептиком, благотворно влияющим на прекращение мочевой инфекции, — его нельзя принимать дольше 10 дней. Все рассказы про травы, которые улучшают работу почек чуть ли не как живая вода, — неправда, такого не бывает. Нужно помнить главный принцип медицины — не навредить.
— Есть ли витамины для почек?
— Категорическое нет, таких витаминов не существует. Как правило, все витамины, которые необходимы организму, есть в продуктах, если они выращены под солнцем и на нормальной земле. А все остальные — это продукт химических фармзаводов, и я не знаю, какие там наполнители. Может, сам витамин и нужен нашему организму, но он находится в таблетке, где еще много разных веществ. Рекомендую всем очень осторожно относиться к таблетированным витаминам.
— БАДы тоже опасны?
— Конечно. Некоторые БАДы, особенно для похудения, приводят к тяжелым поражениям почек — и это описано, это известно. Есть даже такие болезни — синдром балканских трав, синдром китайских трав. Поэтому БАДы, особенно для похудения, очень опасны для почек. Они вызывают хронический интерстициальный нефрит, а некоторые — и тяжелые формы нефротического синдрома.
— Существуют ли полезные продукты для почек?
— Могу сказать, что полезнее всего диета конца XVII века, когда не было холодильников, лишь натуральные продукты и соляные бунты в связи с недостатком соли, — отметил Олег Котенко.
Для почек полезны естественные, свежие продукты, из которых хорошая хозяйка или повар приготовят вкусное блюдо. Вредны продукты длительного хранения с большим числом различных консервантов, потому что там очень много фосфора, натрия — ядов, которые уничтожают бактерии, чтобы продукт долго хранился. Эти вещества на почки действуют действительно как яд. Поэтому питайтесь естественной пищей, если позволяет бюджет. Тогда вы сохраните свои почки.