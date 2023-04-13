Нефролог рассказала о трех привычках, которые разрушают почки

— Если вы все-таки сильно замерзли, почувствовали недомогание, температура поднялась выше 38 градусов, обязательно вызывайте врача и оставайтесь дома. Хуже всего, когда вы переносите болезнь на ногах, — говорит врач.

Вы не следите за питанием

Старайтесь избегать фастфуда, максимально исключите из рациона газировку, алкоголь, меньше употребляйте жареной, жирной, консервированной пищи. Добавьте в меню больше свежих овощей и фруктов. Если врач прописал вам какую-либо диету, то обязательно ее соблюдайте.



Вы часто пьете обезболивающие и другие таблетки без назначения

Любые препараты — это дополнительная нагрузка на печень и почки. Поэтому не назначайте сами себе лекарства. Бесконтрольный прием НПВС, мочегонных препаратов, БАДов, антибактериальных средств пагубно влияет на почки.

