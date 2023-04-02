Всё время хочется спать? Врачи объяснили, почему людей клонит в сон и чем это опасно

Рабочий день в разгаре, а вы не можете перестать зевать? Да и коллеги подхватывают: то один сладко потягивается, то другой. А после обеда и вовсе все как сонные мухи плететесь на места и пытаетесь разбудить себя кофе. Если вам знакома эта гнетущая сонливость, прочтите объяснение врачей, из-за чего весной мы мечтаем об объятиях кроватки и вечно зеваем.
Кардиолог и нутрициолог дали четкую инструкцию, как найти причины такого состояния и исправить его.
Наталья Макарочкина — врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача «УГМК-Здоровье».
Екатерина Багаева — нутрициолог медицинского центра «Мира».
Почему все вокруг зевают
— Если мы хотим спать, организм кричит о том, что ему нужна помощь, — считает нутрициолог Екатерина Багаева. — Есть ряд причин, с чем это может быть связано. Если вы коллективно в офисе чувствуете, что хотите спать, причина может быть банально в том, что не проветривается помещение. У организма кислородное голодание, поэтому хочется спать. Рекомендую чаще проветривать офис.
Возможно, сонливость — это сигнал авитаминоза. Он может быть у всех, чаще всего за зиму истощается запас магния, железа, витаминов группы B, витамина D. Важно восстановить все дефициты. Но важно и понимать, что все эти витамины могут просто не усваиваться, сколько бы мы их ни пили. Поэтому проверять уровень витаминов в организме нужно по назначению врача. Преимущественно этим занимаются нутрициологи.
Третья причина может быть в питании. Наш организм очень умно устроен, если мы после еды хотим спать, значит мы съели то, что нам не подходит. Это защитная реакция, организм тратит на это очень много сил и хочет выключить человека, чтобы переварить еду. Обратите внимание, от чего вы чувствуете себя нехорошо, а что переваривается легче.
Еще частая ошибка — это перекусы быстрыми углеводами (кофе с печеньем, плюшкой, шоколадкой). В это время резко подскакивает инсулин, поднимается сахар в крови, а потом он резко падает, а вместе с ним уходит и энергия — и мы снова хотим подкрепиться. У нас нет сил, хочется спать. На кого-то и вовсе нападает жор. Быстрые углеводы могут быть в нашем рационе, но только сразу после основного приема пищи, а не в перерывах.
Сонливость также может быть связана со стресс-фактором и неправильной работой надпочечников. Если в организме переизбыток кофеина, мы провоцируем свои надпочечники вырабатывать больше кортизола. То есть кофе увеличивает уровень стресса, вызывает усталость и гормональный дисбаланс, и если человек уже в стрессе, то от кофе он еще больше хочет спать.
Как исправить ситуацию
Подробную инструкцию дала врач-кардиолог Наталья Макарочкина.
Поменять режим питания
— Обычно на фоне стресса снижается уровень магния, поэтому советую есть продукты, богатые магнием. И было бы хорошо проверить уровень магния в крови.
Увеличить физнагрузку
— Зимой зачастую мы замедляемся, по вечерам лежим на уютном диване, наш организм привыкает к ленному состоянию и ему хорошо. Наступает весна, нужно двигаться, шевелиться, а он отвык. В первую очередь нужно поменять режим физнагрузки, питания и сна. Начинайте больше двигаться, 10 тысяч шагов в день — обязательный минимум. А если понаблюдать за собой, в некоторые дни и тысячи шагов не наберется.
Из-за того что мы мало двигаемся, замедляется обмен веществ, мы поправляемся, вес увеличивается. Мышцу сердца тоже нужно тренировать, из-за того что она разленилась и плохо работает, сердце учащает пульс, чтобы вынести нагрузку. А любое ускорение пульса дает одышку, и мы быстрее устаем. Как у спортсменов: если нагрузка маленькая, пульс очень медленный, нагрузка растет — он увеличивается. А у нетренированных людей при маленькой нагрузке сразу высокий пульс.
Сердцу тяжело, вот вам одышка и сердцебиение. Поэтому повышайте физнагрузки постепенно. Оптимальная частота пульса во время тренировок — 75–80% от максимального. Свой максимальный пульс нужно рассчитать по формуле 220 минус возраст. Например, вам 40 лет, значит, ваш максимальный пульс 180. И от него берем 75–80%, это оптимальный пульс для тренировок, когда сердце хорошо переносит нагрузку.
Поменять режим сна
— Нужно высыпаться, ложиться и вставать в одно и то же время. Гормоны активности вырабатываются в зависимости от времени суток. Если человек всегда встает в 7 утра, около 4 утра у него начинает меняться гормональный фон. Организм готовит человека к пробуждению. Если у человека сбит режим сна и отдыха, то состояние разбитое. Например, в один день человек лег спать в 11 ночи, организм готовит его к пробуждению с 4 утра, а в другой день он лег в 4 утра, и организм не понимает, во сколько и к чему готовить. Он только начал вырабатывать гормоны, а вам уже вставать, звенит будильник, организм не готов. Важно понимать свои биоритмы и подстраиваться под них. Главное — спать достаточное количество часов и вставать и ложиться в одно время. На выходные это распространяется точно так же.
Проверить уровень магния и витамина D
— Также действует то, что световой день был короткий, солнца не было, мы фактически не получали витамин D. Снижение этого витамина как раз дает ощущение усталости, повышенной утомляемости. Сначала нужно проверить уровень витамина D, сдать анализ, и тогда уже врач определит, какая дозировка витамина вам подходит. Возможно, вам нужно восполнять дефицит, а может, всего лишь назначить поддерживающую дозу. Это определяет только врач, самоназначением можно навредить.
Проверить щитовидную железу
— Мы живем в дефиците йода, поэтому иногда у нас развивается недостаток гормонов, это состояние называется гипотиреоз. Это особо не зависит от времени года, но считается, что функция щитовидной железы снижается в зимний период. Мы все должны хотя бы раз в год проверять уровень гормонов щитовидной железы. Для скрининга достаточно сдать ТТГ, если проблемы уже были, стоит сдать также Т3 и Т4. Если ТТГ окажется снижен, нужно обратиться к эндокринологу.
Нутрициолог подтвердил, что проблемы с щитовидной железой — самая частая проблема хронической сонливости. Если мы не высыпаемся, некорректно вырабатываются гормоны, в том числе кортизол, и когда он должен быть на хорошем уровне и давать нам бодрость, он падает — и мы засыпаем на ходу.
Сдать общий анализ крови
— Это поможет нам исключить анемию и посмотреть основные показатели организма.
От чего еще может клонить в сон
— Есть еще важный нюанс, который не зависит ни от времени года, ни от освещенности. Нужно проверить уровень гемоглобина и железа в крови. Если какой-то из этих показателей низкий, значит, клетки получают недостаточно кислорода. Чаще всего пониженный гемоглобин бывает у женщин. Они голодают, худеют, мало едят. Много вегетарианцев, и они не получают важные питательные вещества из мяса. Кислорода в крови мало, ткани и органы хуже кровоснабжаются. Женщинам нужно периодически сдавать гемоглобин и проверять уровень железа в крови. У мужчин реже бывают проблемы такого характера.
Каждого человека нужно рассматривать индивидуально, у всех могут быть разные причины сонливости. В любом случае врачи советуют найти причины такого состояния.
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