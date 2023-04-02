Всё время хочется спать? Врачи объяснили, почему людей клонит в сон и чем это опасно

Возможно, сонливость — это сигнал авитаминоза. Он может быть у всех, чаще всего за зиму истощается запас магния, железа, витаминов группы B, витамина D. Важно восстановить все дефициты. Но важно и понимать, что все эти витамины могут просто не усваиваться, сколько бы мы их ни пили. Поэтому проверять уровень витаминов в организме нужно по назначению врача. Преимущественно этим занимаются нутрициологи.



Третья причина может быть в питании. Наш организм очень умно устроен, если мы после еды хотим спать, значит мы съели то, что нам не подходит. Это защитная реакция, организм тратит на это очень много сил и хочет выключить человека, чтобы переварить еду. Обратите внимание, от чего вы чувствуете себя нехорошо, а что переваривается легче.

