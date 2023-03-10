«Что случилось? Почему рук и ног у меня нет?» История блогера с бионическими протезами

Игорь Кошкин из Саранска остался без рук и ног, когда ему было всего
Парень отслужил в армии, окончил вуз и нашел первую постоянную работу, но всё изменил один вечер. В декабре 2020 года он решил выпить с друзьями, гуляли до утра: бары, сауна. Утром Игорю хотелось продолжения, но друзья разошлись. Дальше парень помнит урывками: истерика, прохожие, поезд и отрезанные руки.
— Я просыпаюсь утром, ко мне медсестра подходит. Я говорю: «А что у меня случилось? Почему рук и ног у меня нет?» — вспоминает Игорь.
Хирурги смогли спасти ему суставы. Позже Игорь бесплатно получил бионические протезы черед фонд социального страхования. И вот спустя два года парень практически всё может делать самостоятельно, он занимается спортом, а алкоголь оставил в прошлом.
Как Игорь учится жить заново и при чем здесь «ТикТок» — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.