«Каждая клетка кричала: "Надо выпить!"»: успешная когда-то руководитель и мать двоих детей описала свое превращение в одинокую пьяницу

Светлана с мужем обустроили свое гнездо — большой загородный дом с бассейном и сауной. Даже наняли домработницу, чтобы облегчить быт, оба делали карьеру и уставали на работе.

— По выходным в нашем доме часто собиралась компания друзей. Все вечеринки были у нас. А я была звездой таких праздников. У меня никогда не было такого, что я напивалась быстрее всех. Наоборот, была душой компании весь вечер. Когда мои подружки замуж выходили, я сразу и свидетельницей, и тамадой была. Все знали: если я выпила, я сама становлюсь веселой и развеселю всех вокруг, — вспоминает Светлана беззаботные времена.