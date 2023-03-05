«Каждая клетка кричала: "Надо выпить!"»: успешная когда-то руководитель и мать двоих детей описала свое превращение в одинокую пьяницу

— До 30 лет алкоголь был для меня другом, мне с ним было хорошо, — говорит Светлана (имя по ее просьбе изменено. — Прим. ред.). Только со временем спиртное постепенно поглощало все ее мысли, отодвигая на второй план любимых дочек, заботливого мужа, друзей, интересную работу. История Светланы, которую она рассказала NGS24.RU, очень типичная и из-за этого по-настоящему страшная. Произойти она может с каждой женщиной.
— Я из обычной, нормальной семьи. Родители у меня, как у многих, выпивали только по праздникам. Я до 18 лет вообще не была знакома с алкоголем, может, только на Новый год мне позволяли выпить бокал шампанского, — начинает свой рассказ Светлана. Она попросила сделать это интервью анонимным, так как полного излечения у алкоголиков, как и у наркоманов, не бывает никогда.
В 18 лет девушка приехала из Хакасии в Красноярск, поступила в престижную Государственную академию цветных металлов и золота, попала в веселую, дружную компанию — алкоголь на студенческих вечеринках был частым гостем.
— Я привыкла, что он в моей жизни просто есть. Но алкоголь примерно до 30 лет был мне другом, он не помешал получить два высших образования, выйти замуж, родить двух дочерей. После учебы я начала работать в металлопроизводстве. Довольно-таки быстро получила руководящую должность, причем в подчинении были преимущественно мужчины. Соответственно, и зарплата была очень хорошая, — вспоминает Светлана и показывает старые фотографии из «Одноклассников». На них — счастливая и здоровая девушка с ярким румянцем. Большинство фотографий — в обнимку с мужем и маленькими дочками.
Светлана с мужем обустроили свое гнездо — большой загородный дом с бассейном и сауной. Даже наняли домработницу, чтобы облегчить быт, оба делали карьеру и уставали на работе.
— По выходным в нашем доме часто собиралась компания друзей. Все вечеринки были у нас. А я была звездой таких праздников. У меня никогда не было такого, что я напивалась быстрее всех. Наоборот, была душой компании весь вечер. Когда мои подружки замуж выходили, я сразу и свидетельницей, и тамадой была. Все знали: если я выпила, я сама становлюсь веселой и развеселю всех вокруг, — вспоминает Светлана беззаботные времена.
«Мы с мужем любили с утра открыть бутылку хорошего шампанского»
Муж Светланы тоже трезвенником не был. После тяжелого трудового дня супруги позволяли себе расслабиться с помощью бутылки-другой пива. И так почти каждый день.
— Сериал сядем смотреть, обязательно какой-нибудь легкий алкоголь на стол поставим. Если выходные — у нас дома полноценное застолье. На следующий день обязательно похмеляемся. Мы с мужем очень любили с утра открыть бутылку хорошего шампанского, — рассказывает женщина.
Несмотря на то что всё время супруги проводили вместе, муж однажды заявил Светлане: «Ты стала алкоголичкой!»
— Я очень удивилась. Говорю: «Мы же вместе выпиваем постоянно. Почему я алкоголичка, а ты нет?» А он мне в ответ: «Среди недели мы больше пить не будем. По выходным с друзьями можем расслабиться, а по будням — нет», — вспоминает она решение мужа.
Светлана, до этого момента не замечавшая в своем организме никакой зависимости, очень быстро поняла, почему муж назвал ее алкоголичкой. Когда он запретил себе и жене выпивать среди недели, сам без труда соблюдал это правило. А Светлана не находила себе места.
— Мне стало ничего не интересно, ничего не радовало. Жизнь превратилась в черно-белое кино. Две маленькие дочки бегали по дому, с ними не хотелось играть. Все мысли были только об алкоголе. С утра просыпаюсь, думаю, вдруг какой-то повод найдется. Вспоминаю знаменательные даты: может, кто умер из родственников в этот день или родился, — рассказывает женщина.
Если к вечеру не удавалось ничего придумать, Светлана скорее ложилась спать, чтобы завтра снова искать варианты выпить и при этом не разозлить мужа.
— Долго я так, конечно, не выдержала. Начала употреблять втихаря. С пивом было тяжело, от него запах сильнее, да и выпить его надо было больше. С крепкими напитками попроще. Я покупала чекушку водки, прятала — а дом у нас большой: гараж, прачечная — в общем, места есть. Скажу, что стирать пошла, а сама выпью там быстренько, и сразу всё становилось хорошо: муж уже не так раздражает, и с детьми мне сразу хотелось играть, и в огороде поработать в удовольствие, — признаётся Светлана.
По выходным она начала просыпаться раньше всех, чтобы поскорее выпить в одиночестве. А потом в прекрасном настроении готовила завтрак для семьи, придумывала досуг, старалась быть внимательной мамой и заботливой женой.
— Так я изворачивалась несколько лет. По утрам к мужу близко не подходила, чтобы запах не почувствовал, а к вечеру он уже сам пивка выпьет, не замечает. Когда делала салаты, лука туда побольше положу, чтобы перебить аромат. Мозг алкоголика изворотлив. У меня не было мысли, что я что-то делаю не так. Были мысли: лишь бы не заметил никто! — вспоминает она.
Несколько раз Светлана чуть не попалась. Муж находил пустые бутылки тут и там, снова приходилось врать и выкручиваться.
— Найдет бутылку в подвале в картошке, я говорю: «Да она, видимо, в мешке была, мусор, может, выкидывали, она там запуталась». Или кивала на других. У нас друг был, тоже крепко выпивающий. Я говорила: «Да это Валера втихаря убегал, пил», — объяснения прогрессирующая алкоголичка придумывала моментально, на ходу.
«По три-четыре дня я пила с утра до вечера»
Так прошло десять лет. В последние годы Светлана всё меньше сдерживала себя и ее алкоголизм стал отражаться на работе. С утра она приходила с перегаром, который замечали уже все коллеги. До вечера выдержать тоже не могла и в обед бежала в магазин за бутылкой.
— Со мной разговаривали, вызывали к директору на ковер, говорили: «Светлана, ты хороший работник, ты для ребят авторитет, мать двоих детей, как ты пьешь?» А я отвечала: «Стыдно, простите, я больше не буду, это в последний раз». Отделаюсь штрафом, выйду из кабинета начальника, а у самой в голове только одна мысль: «В следующий раз надо прятаться лучше. Или антиполицай съесть, или постараться дотерпеть до конца рабочего дня», — вспоминает она.
Светлана водила машину, долго старалась не садиться пьяной за руль, но в конце концов нестерпимая жажда алкоголя взяла верх. Надо было забирать дочек из школы, и мать разрешила себе однажды пьяную езду. А потом другой, третий раз — это стало частым явлением.
— Мне тогда уже было 40 лет. Я привожу дочку из школы, и муж меня ловит в этом состоянии. Он взбесился. Сказал, что это уже последняя капля, и просто выгнал меня. Сказал, чтобы я больше никогда даже близко не подходила к дому и детям. Говорил, что я опасна для них и знать они меня не хотят, — передает слова мужа Светлана.
Супруг сразу же подал на развод. Дочки, которым на тот момент было 15 и 11 лет, остались с отцом. Младшая жалела маму и скучала по ней. Старшая, которую семейный кризис застал в сложном переходном возрасте, в ответ на звонки матери-алкоголички кричала в трубку: «Мне за тебя стыдно, и я больше никогда не хочу тебя видеть!»
Оставшись одна, женщина попросила давнего друга, у которого пустовала квартира, пустить пожить в ней месяц-полтора. И так вышло, что задержалась на целых полтора года. Когда красноярка осталась без поддержки семьи, вся её жизнь тоже начала рушиться стремительно. Вскоре она уволилась с работы и совсем перестала сдерживать себя.
— У меня начались понятные для любого обывателя запои. Без пяти восемь утра я уже стояла возле магазина, и эти пять минут мне казались бесконечными. По три-четыре дня я пила с утра до вечера, потом организм уже не вывозил, и я лежала в лежку, не было сил даже попить воды. Ночь и день перестали отличаться для меня. Во времени я ориентировалась только для того, чтобы понимать, работает магазин или уже не работает, — пересказывает она свои ужасные будни.
Светлана пробовала таксовать, но это удавалось редко. Она сдала свои украшения в ломбард, начала брать кредиты, занимать деньги у родственников и друзей, накопила огромные долги.
— После запоев я уговаривала себя, чтобы это был последний раз. Но как только немного приходила в себя, в голову лезли мысли: «А почему бы сегодня пива не выпить? Это же я после водки чуть не умерла. А если маленько посижу пивка попью, ничего страшного не произойдет». И всё начиналось по новой. Три-четыре дня пью водку, потом лежу и трясусь, бывали и судороги. Так прошло полтора года, — признаётся хроническая алкоголичка.
Светлана перестала быть похожей на себя прежнюю. Ее лицо отекло, веки налились и заплыли, она забыла, что такое маникюр и красивая одежда.
— Независимому человеку этого никогда не понять. В этой стадии ты уже не чувствуешь удовольствия и веселья от алкоголя. Наступает необходимость для организма, каждая клеточка тела кричит, что нужно выпить. Наступает какое-то безумие, — передает она свои ощущения.
Выбраться из такой стадии алкоголизма удается немногим. Светлана тоже справилась не сама. Ей помогло сообщество анонимных алкоголиков, куда ее привела единственная подруга, оставшаяся из прежней, благополучной жизни.
— Я хорошо помню момент, после которого согласилась прийти на собрание анонимных алкоголиков. Как всегда трясущаяся, я зашла в магазин. В кармане — последние
Она начала ходить на собрания. Трезвость наступила не сразу, но запойная пьяница осознала, что ей нужна помощь и справиться своими силами не получится. Женщина попала в круг единомышленников, которые пережили то же, что и она. Они понимали ее мысли и желания. Оказалось, что практически половина участников сообщества — женщины. Причем истории у многих очень похожи. Они были успешны, обеспечены, счастливы, но столкнулись с недугом, которому не смогли противостоять.
«Пока ребенок спал, я бежала в ларек»
Еще одна посетительница группы — 42-летняя миниатюрная блондинка Снежана. На ее глазах всё ниже опускалась и в конце концов спилась ее мать. Но даже этот травмирующий опыт не уберег женщину от собственных проблем с алкоголем.
— У меня отец был в принципе хороший семьянин, работал на высокой должности. Но бывало, крепко выпивал и начинается агрессия: драки, избивание мамы. Я на такое насмотрелась в детстве. Самое интересное, что потом они развелись, отец сейчас почти не пьет, а мама в итоге умерла в 59 лет от цирроза печени. Она начала употреблять по чуть-чуть и скатилась на дно. Всю жизнь проработала в строительстве, а допилась до того, что стала торговать газетами и воровала там выручку, чтобы купить бутылку, — рассказывает Снежана.
Молодость Снежаны пришлась на веселые пьяные компании. Она познакомилась с мужчиной, вышла за него замуж, родила сына. Алкоголь проник и в семейную жизнь.
— Муж приходил с работы, приносил бутылочку, и мы вместе пили по вечерам. Я прямо ждала этого момента. Запоев у нас, конечно, не было, но выпивали часто, — рассказывает она. — Как-то раз под этим делом он меня сильно избил, я не стала терпеть, как моя мама. Забрала годовалого сына и сбежала.
После развода Снежана перебралась в Красноярск. Купила комнатушку в 12 квадратных метров, там и поселилась с ребенком. Несмотря на то что многое в жизни поменялось, привычка выпивать осталась, и Снежана стала делать это одна.
— Сын тогда еще не ходил в детский сад, я сидела с ним дома и получала очень хорошие алименты. Пока ребенок спал, я бежала в ларек через дорогу, покупала коньяк. Когда денег не хватало, могла и в долг алкоголь выпросить, — говорит Снежана. — Я тогда понимала, что двигаюсь в сторону маминой судьбы, но мне казалось, что я могу остановиться.
Крепко выпив, Снежана срывала злость на сыне. К счастью, продлилось это недолго. Снежана познакомилась со вторым мужем, стала налаживать личную жизнь. У супруга был доходный бизнес, и у женщины не было нужды работать. На какой-то период алкоголь ушел на второй план, но совсем ненадолго.
— У меня появилась опора в жизни. А заодно и много свободного времени. Я пила, пока муж был на работе, а сын в школе, — вспоминает Снежана.
Близкие видели ее состояние. Сын пытался по-детски решать мамину проблему и прятать бутылки. Супруг не жалел денег на врачей — заказывал медикаментозное лечение и даже гипноз.
— В самые тяжелые времена муж грозился уйти. Но в принципе он очень терпеливый и заботливый. Благодаря ему у меня были ремиссии и по полгода, только потому что он не жалел денег на психологов, психиатров, вывозил меня на отдых, постоянно заказывал домой «откапку», — говорит она.
В сообщество анонимных алкоголиков Снежану тоже привел муж. Она стала ходить на собрания каждый день. Без алкоголя красноярка живет уже почти два года.
— Мы здесь все понимаем, что нам пить нельзя совсем. Даже бокал шампанского на Новый год. Или мы просто скатимся обратно, — говорит хроническая алкоголичка. — Я хочу сказать всем женщинам, которые чувствуют, что выпивают больше меры. Если спиртное начало мешать вашей жизни — в работе, в семье, где бы то ни было, значит это алкоголизм и надо относиться к проблеме серьезно, надо ее решать.
«Человек, у которого есть чувство ответственности, спиться не может»
Заместитель главного врача Красноярского краевого наркологического диспансера
— Что касается гендерной проблемы, приведу пример. В нашем диспансере три крупных отделения и только одно из них — женское. Переполненным оно никогда не бывает. Наоборот, приходится мужчин класть на пустующие койки, — объясняет нарколог. — Дело в том, что поводов для заболевания у мужчин гораздо больше, чем у женщин. Зависимость формируется, когда человек начинает считать себя несостоявшимся, а это более свойственно мужчинам. Основная масса пациентов начинает пить в возрасте 35–40 лет. Вариантов организовать себе интересную жизнь в этом возрасте у многих не возникает.
Абакумов уверяет, что, если алкоголизм развивается у женщины, причины могут быть точно такими же.
— Женщины, которые не нашли своего места, не могут найти точек соприкосновения с окружением, у них характер слишком мягкий или, напротив, слишком жесткий, и они поняли, что с помощью алкоголя могут моментально улучшить свое самочувствие, они начинают спиваться, — говорит врач. — Подчеркну, что человек, у которого есть чувство ответственности, он спиться не может.
По словам Евгения Абакумова, есть рубеж, после которого человека можно считать алкоголиком. В медицинской сфере болезнь фиксируется, если у пациента проявляются похмельные симптомы: тряска конечностей, бессонница, непреодолимая тяга выпить.
— Мое мнение: если человек начинает подстраивать свою жизнь под спиртное — это уже начальная стадия алкоголизма, — говорит нарколог. — Правда, многие живут с такой стадией всю жизнь и умирают от других заболеваний.