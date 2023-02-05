От чего умирают нервные клетки и можно ли их восстановить: 7 наивных вопросов врачам

1
Восстанавливаются ли нервные клетки?
Несмотря на существование разных мнений по этому поводу (например, что нервные клетки восстанавливаются после секса), врачи-неврологи практически единодушно сходятся в одном: нервные клетки не восстанавливаются. По словам врача-невролога Михаила Селезнёва, в центральной нервной системе, головном и спинном мозге находятся нейроны, которые не восстанавливаются и не делятся.
— Сколько их есть изначально, столько и есть, они не способны к самовоспроизведению, — рассказал Михаил Селезнёв. — Есть вспомогательные клетки — они называются глиальными, вот они могут восстанавливаться, но они не выполняют функцию нейронов. Есть работы по поиску аналога стволовой клетки, но пока еще никто не смог вырастить нормально функционирующий нейрон. По структуре из эмбриона его можно сделать, но посадить его куда-то, чтобы он дифференцировался в человеческий нейрон и начал работать, — пока еще такого никто не сделал. Секс здесь точно не поможет.
Михаил Селезнёв — врач-невролог клиники «Евромед».
Врач-невролог Галина Смирнова также отметила стволовые клетки — по ее словам, современные исследования уже оспаривают теорию о том, что нервные клетки не делятся:
— Ранее считалось, что нервные клетки не делятся, то есть находятся изначально в состоянии «взрослой» клетки и их деление невозможно. Но современные исследования уже оспаривают эту теорию. Было доказано, что есть стволовые (недифференцированные) нервные клетки на уровне желудочков головного мозга, которые способны к делению и воспроизведению.
Галина Смирнова — врач-невролог, врач-рефлексотерапевт «ИНВИТРО-Воронеж».
Невролог Ксения Доронина и вовсе говорит о том, что фраза «Нервные клетки не восстанавливаются» — неправда. Процесс восстановления нервных клеток называется нейрогенезом.
— Он активируется тем, что человек развивается, у него появляются новые навыки. Около 10 лет назад в Лондоне провели опыт: в этом городе для лицензии таксиста очень сложно сдать профессиональный экзамен, проехав по городу без навигатора. Тем, кто сдал экзамен, не сдал экзамен и кто не имеет к нему отношения, сделали МРТ. Обнаружили, что толщина коры головного мозга, которая отвечает за пространственную ориентацию, у тех, кто сдал экзамен, выше, — привела пример Ксения Доронина.
Ксения Доронина — невролог, сомнолог, специалист по лечению болевых синдромов (алголог) многопрофильной клиники «Сибнейромед».
По словам специалиста, интеллектуальная деятельность, которая повторяется многократно, позволяет увеличить плотность коры и количество нейронов на единицу площади в соответствующих зонах.
— Поэтому клетки восстанавливаются, но полностью сделать этого не могут, — резюмировала Ксения Доронина. — Процесс нейрогенеза длится всю жизнь, а его скорость зависит от ряда факторов: например, от образа жизни, питания, наличия положительных эмоций и здорового сна.
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2
Могут ли закончиться нервные клетки?
Закончиться совсем нервные клетки не могут, но с течением времени их действительно становится меньше, поскольку головной мозг атрофируется.
— Это нормальное явление — чем дольше человек живет, тем клеток становится меньше. С этим связаны старческие когнитивные интеллектуальные нарушения, — отметил Михаил Селезнёв. — Если клеток становится мало, связи [между ними] нарушаются, и человек приходит к деменции. Кто-то приходит раньше: например, люди, которые занимаются интоксикациями — пьют запоями. Люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, приходят к деменции позже. Чем дольше человек занимается работой, нагружает головной мозг, тем дольше может трезво мыслить. Конечно, это многофакторный процесс, но в целом есть такая тенденция.
Врач-невролог пояснил, что в целом не всегда выраженная атрофия соотносится с когнитивными нарушениями: например, масса мозга Альберта Эйнштейна после смерти была крайне низкой, но благодаря тому, что ученый до последнего занимался интеллектуальным трудом, он смог сохранить ясность ума.
— Это способствовало формированию новых связей между нейронами, в результате чего когнитивные нарушения развивались намного медленнее, — заключил Михаил Селезнёв.
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3
Все ли нервные клетки одинаковые?
Конечно, это не так. В самой нервной системе есть разные виды клеток, кроме того, сами нейроны тоже могут выполнять разные задачи.
— Есть нервные клетки — нейроны, они выполняют все основные функции: генерирование, передача нервного импульса, обработка сигнала, — рассказал Михаил Селезнёв. — Есть глиальные клетки — вспомогательные, которые выполняют функцию питания, защиты иммунитета в центральной нервной системе. Это вспомогательные клетки, и они функций нейронов не выполняют. Нейроны тоже бывают разные по виду в зависимости от того, где находятся. Они различаются по количеству отростков.
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4
Можно ли пересаживать нервные клетки?
Здесь никаких обнадеживающих известий — как говорит Михаил Селезнёв, ученые пока не добились и таких успехов:
— В теории есть стволовые клетки, которые находятся возле желудочков головного мозга. Но чтобы кто-то пересадил нейроны и это сработало... Такого пока не получилось.
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5
От чего умирают нервные клетки?
К гибели нервных клеток могут привести очень многие вещи: обычно это травмы, инсульты, различные сосудистые заболевания, аутоиммунные процессы и инфекции. Кроме того, к повреждению и гибели клеток приводит стресс. Врач-эксперт Екатерина Демьяновская подчеркивает, что чаще всего фраза «нервные клетки не восстанавливаются» звучит в контексте стресса: в подобных ситуациях в организме происходит выброс гормонов адреналина, норадреналина, кортизола, которые обладают сосудосуживающим действием.
Екатерина Демьяновская — врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
По ее словам, сужение сосудов, особенно малого диаметра, приводит к тому, что все клетки, в том числе нервные, недополучают питание. Негативные последствия будут тем более велики, если стресс продолжительный и интенсивный, а на внутренней стенке сосудов уже есть атеросклеротические бляшки, которые дополнительно ухудшают кровоток.
— Для примера опишу распространенную картину на снимке МРТ, который сделал возрастной человек, особенно курящий и злоупотребляющий алкоголем. Головной мозг выглядит, как губка, — весь в маленьких очагах, где, по сути, умерли нервные клетки. Когда подобных участков становится много, нарушается функция всего головного мозга, — приводит пример Екатерина Демьяновская.
Врач-невролог Михаил Селезнёв отмечает, что нарушить работу нервных клеток может также и депрессия:
— При депрессиях очень сильно нарушаются когнитивные функции, человек становится невнимательным, сонливым, ухудшается память. Антидепрессанты очень часто обладают прокогнитивным эффектом и улучшают память, если человек находится в депрессии. Конечно, если депрессии нет, то никакие антидепрессанты память не вернут.
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6
Можно ли чем-то подпитывать нервные клетки?
Врач-невролог Михаил Селезнёв говорит, что есть общепринятые вещи, которые позволяют поддерживать хорошую работу нервных клеток и подпитывать их энергией. В первую очередь это здоровый образ жизни, в который входит питание с достаточным содержанием белков (мясо), растительных жиров (они входят в структуру мембран нервных клеток и ионов) и железа. Кроме того, нужно больше находиться на свежем воздухе, чтобы клетки насыщались кислородом.
— Есть различные препараты, которые стимулируют работу нервных клеток, но они в основном используются по показаниям, при каких-то заболеваниях. Просто человеческий организм был придуман так, чтобы функционировать самостоятельно, без препаратов, — отметил специалист. — Если соблюдаешь режим сна, отдыха, прогулок, занятий спортом и здорового питания, то этого вполне достаточно для того, чтобы головной мозг хорошо существовал. Помогают и регулярные интеллектуальные нагрузки. Если люди в своей профессиональной деятельности мало используют головной мозг, то он раньше времени будет выдавать возрастные поведенческие нарушения. Также стандартные рекомендации — профилактика тревог и стресса, для того чтобы не было депрессии. И вот сюда как раз подойдет и секс.
Кроме того, у нервных клеток есть еще и такое важное свойство, как нейропластичность — способность к перестройке и восстановлению поврежденной клетки.
— На самом деле если разрушилась клетка нервной системы, то она не восстановится. Но в последние десятилетия благодаря научным открытиям к нам пришло слово «нейропластичность». И это слово много значит. Нередки ситуации, когда функцию разрушенной клетки берет на себя соседняя, — замечает невролог Вера Поддубникова.
Вера Поддубникова — невролог центра семейной медицины «Здравица».
С ней согласна и главный невролог Новосибирской области Елена Танеева:
— Клетки головного мозга, нейроны, при их гибели не способны восстанавливаться. Но мозг человека способен перестроить свои функциональные связи, создавая новые. Это нейропластичность.
Елена Танеева — главный невролог Новосибирской области, заведующая терапевтической службой Новосибирской областной больницы, заведующая региональным сосудистым центром
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7
Похожа ли нервная система на компьютер? Можно ли ее «взломать»?
По словам Михаила Селезнёва, работу нервной системы логичнее было бы сравнить с нейросетью, чем с компьютером. И пока еще никто не добился того, чтобы извлечь из памяти какую-то информацию.
— Пока никто не научился тому, чтобы что-то внедрять или, наоборот, вынуть из памяти с помощью чипа или электрода — достать информацию или положить ее туда. В каких-то исследованиях, может, и делают что-то, какой-то образ могут передать, но не более того, — пояснил врач-невролог.
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8
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