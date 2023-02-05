От чего умирают нервные клетки и можно ли их восстановить: 7 наивных вопросов врачам

Несмотря на существование разных мнений по этому поводу (например, что нервные клетки восстанавливаются после секса), врачи-неврологи практически единодушно сходятся в одном: нервные клетки не восстанавливаются. По словам врача-невролога Михаила Селезнёва, в центральной нервной системе, головном и спинном мозге находятся нейроны, которые не восстанавливаются и не делятся.

— Сколько их есть изначально, столько и есть, они не способны к самовоспроизведению, — рассказал Михаил Селезнёв. — Есть вспомогательные клетки — они называются глиальными, вот они могут восстанавливаться, но они не выполняют функцию нейронов. Есть работы по поиску аналога стволовой клетки, но пока еще никто не смог вырастить нормально функционирующий нейрон. По структуре из эмбриона его можно сделать, но посадить его куда-то, чтобы он дифференцировался в человеческий нейрон и начал работать, — пока еще такого никто не сделал. Секс здесь точно не поможет.

Михаил Селезнёв — врач-невролог клиники «Евромед».

Врач-невролог Галина Смирнова также отметила стволовые клетки — по ее словам, современные исследования уже оспаривают теорию о том, что нервные клетки не делятся:

— Ранее считалось, что нервные клетки не делятся, то есть находятся изначально в состоянии «взрослой» клетки и их деление невозможно. Но современные исследования уже оспаривают эту теорию. Было доказано, что есть стволовые (недифференцированные) нервные клетки на уровне желудочков головного мозга, которые способны к делению и воспроизведению.



Галина Смирнова — врач-невролог, врач-рефлексотерапевт «ИНВИТРО-Воронеж».

Невролог Ксения Доронина и вовсе говорит о том, что фраза «Нервные клетки не восстанавливаются» — неправда. Процесс восстановления нервных клеток называется нейрогенезом.

— Он активируется тем, что человек развивается, у него появляются новые навыки. Около 10 лет назад в Лондоне провели опыт: в этом городе для лицензии таксиста очень сложно сдать профессиональный экзамен, проехав по городу без навигатора. Тем, кто сдал экзамен, не сдал экзамен и кто не имеет к нему отношения, сделали МРТ. Обнаружили, что толщина коры головного мозга, которая отвечает за пространственную ориентацию, у тех, кто сдал экзамен, выше, — привела пример Ксения Доронина.

Ксения Доронина — невролог, сомнолог, специалист по лечению болевых синдромов (алголог) многопрофильной клиники «Сибнейромед».

По словам специалиста, интеллектуальная деятельность, которая повторяется многократно, позволяет увеличить плотность коры и количество нейронов на единицу площади в соответствующих зонах.

— Поэтому клетки восстанавливаются, но полностью сделать этого не могут, — резюмировала Ксения Доронина. — Процесс нейрогенеза длится всю жизнь, а его скорость зависит от ряда факторов: например, от образа жизни, питания, наличия положительных эмоций и здорового сна.