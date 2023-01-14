Само не пройдет. Усталость, кашель и еще 6 симптомов, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем

Постоянная усталость, сильная одышка после подъема по лестнице, плохой аппетит: часто мы не обращаем внимания на эти симптомы — и зря. Они могут быть первыми звоночками, которые говорят о проблемах с сердцем.
Если сразу обратиться к врачу, а не ждать, когда «припечет», и при необходимости начать лечение, можно избежать сердечной недостаточности, развития ишемической болезни сердца и ее грозных осложнений. «Доктор Питер» с врачом-кардиологом Виталием Баклаковым обсудили, на какие симптомы, которые мы часто игнорируем, стоит обратить внимание.
Виталий Баклаков — врач-кардиолог, терапевт высшей категории клиники «АБИА».
Чем опасна сердечная недостаточность
Самая опасная ситуация, отмечает врач, — когда у человека развивается сердечная недостаточность. Это изменения в структуре сердца, из-за которых оно не может эффективно сокращаться и перекачивать кровь по телу. В результате страдает как циркуляция крови в области малого круга (легочного), так и снабжение всего тела по большому кругу кровообращения. Ткани получают мало кислорода и питания, нарушается их полноценная работа.
Сердечная недостаточность возможна при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, сердечных пороках и других проблемах с сердцем. Почти семь миллионов человек в России имеют такой диагноз, но в реальности, вероятно, больных еще больше, так как многие просто не знают о проблеме. Заподозрить нарушение можно по сочетанию ряда симптомов, от которых мы часто отмахиваемся, считая, что это само пройдет.
Слабость, постоянная усталость
Мы редко обращаем на них внимание, думая, что это спутники стресса или напряженной работы. Между тем ощущение усталости, возникающее при проблемах с сердцем, проявляется обычно уже утром. И это не похоже на усталость после долгого рабочего дня или спортзала.
Важный момент: усталость копится и не проходит после выходных, хорошего сна и отпуска. Вместе с этим человек чувствует слабость, рутинные действия даются с трудом, ему сложно ходить в быстром темпе, нести тяжелую сумку.
Развитие одышки при нагрузке
Сигнализировать о проблемах с сердцем может учащенное поверхностное дыхание, чувство нехватки воздуха при привычных нагрузках. Также типичный симптом — ухудшение дыхания в лежачем положении, ощущение удушья, из-за чего люди спят на нескольких подушках или полусидя.
Периодическое головокружение
Приступы головокружения возникают на фоне ухудшения кровообращения в головном мозге. Причин этого может быть много, самые распространенные — инсульты и инфаркты, аритмия и сердечная недостаточность. При тяжелых приступах головокружения возможны падения и потеря сознания.
Холодный пот
Холодный пот, прошибающий в привычных ситуациях и обычных условиях окружающей среды, — тревожный сигнал. Обильная потливость, не связанная с эмоциональными либо физическими нагрузками, может сопровождаться бледностью, слабостью, недомоганием. Такое состояние может возникать перед сердечными приступами или на фоне проблем в работе сердца.
Скачки пульса
У здоровых людей пульс учащается на фоне физической активности или эмоциональных переживаний, страха. Но если возникает ощущение, что сердце замирает, а затем бьется чаще, — это опасно. И следует немедленно обратиться к врачу, если это происходит в сочетании с приступами одышки, головокружением, бледностью или холодным потом.
Отек ног
Еще один тревожный знак — если ноги сильно отекают, ступни увеличиваются в размерах, приобретают синюшный оттенок и холодные на ощупь, на коже остается ямка.
Постоянный кашель
Признаком проблем с сердцем могут быть приступы кашля, покашливание или свистящее дыхание. «Сердечный» кашель не сопровождается признаками простуды и не лечится препаратами противокашлевого действия. Его причина — проблемы легких, скопление в них жидкости — «сердечная астма».
Кашель также может возникнуть на фоне приема некоторых гипотензивных препаратов из группы ингибиторов АПФ (энап, престариум
Потеря аппетита, нарушение пищеварения
Когда не хочется пробовать даже любимые блюда, возникает боль под ложечкой, проблемы с пищеварением и тяжесть в желудке — нарушения могут быть со стороны не только желудочно-кишечного тракта, но и сердца.