Само не пройдет. Усталость, кашель и еще 6 симптомов, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем

Сердечная недостаточность возможна при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, сердечных пороках и других проблемах с сердцем. Почти семь миллионов человек в России имеют такой диагноз, но в реальности, вероятно, больных еще больше, так как многие просто не знают о проблеме. Заподозрить нарушение можно по сочетанию ряда симптомов, от которых мы часто отмахиваемся, считая, что это само пройдет.



Слабость, постоянная усталость

Мы редко обращаем на них внимание, думая, что это спутники стресса или напряженной работы. Между тем ощущение усталости, возникающее при проблемах с сердцем, проявляется обычно уже утром. И это не похоже на усталость после долгого рабочего дня или спортзала.

