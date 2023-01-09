«Выглядит неприглядно, но врачу показать надо»: рассказываем о патологии, с которой может столкнуться каждая женщина

Недержание мочи, запоры, чувство тяжести и боли во влагалище, ощущение, как будто внутри находится шарик — всё это может быть симптомами одного заболевания, о котором женщины стесняются даже просто поговорить. Речь идет об опущении органов малого таза. Врач, заведующий гинекологическим отделением ФСНКЦ ФМБА России Алексей Полстяной предлагает наконец растабуировать эту тему и обсудить открыто, из-за чего возникает пролапс гениталий и как его лечить. С ним поговорили наши коллеги из NGS24.RU.
— Алексей Михайлович, как все-таки правильно назвать эту патологию? В народе ее часто по-простому называют опущением матки, насколько это верно?
— Если говорить по-научному, это заболевание называется пролапсом гениталий. Вначале формируется опущение тазовых органов. Это может быть опущение матки, опущение стенок влагалища. Со временем, если пациента не лечить, опущение переходит в выпадение, и органы оказываются в совершенно не свойственных им местах. Они выходят за пределы половой щели.
— Наверняка вы сталкиваетесь с тем, что пациентки с неохотой рассказывают о своих проблемах. Даже плановый визит к гинекологу для многих стресс.
— Проблема эта очень интимная, неприятная. Она часто связана еще и с крупными выраженными косметическими дефектами, то есть это всё выглядит достаточно неприглядно. Немаловажный момент, что болезнь-то не смертельная. Поэтому многие пациенты на начальных стадиях в принципе стесняются об этом говорить и даже, приходя к своему участковому врачу или на медосмотр, не жалуются на проблему, замалчивают ее.
Очень часто на приеме я слышу фразу: «Меня доктор зачем-то к вам направил, а я-то как бы не жалуюсь». Недавно была такая типовая история. Когда мы с этой пациенткой начали выяснять, что же ее все-таки беспокоит, оказалось, что уже и мочеиспускание нарушено, она не может нормально помочиться, потому что опустилась передняя стенка влагалища, а стенка мочевого пузыря утянулась, и он перегнулся. Для того чтобы просто помочиться, ей нужно было занять определенное особое положение — и только тогда она могла это сделать. Даже при такой тяжелой дисфункции она не хотела сообщать о своей проблеме.
В общем, проблема табуирована, хотя в ней ничего такого страшного-ужасного нет. Ее надо решать — и желательно решать на ранних стадиях, не тогда, когда это всё запущено. Патологическое стеснение накладывает очень сильный отпечаток на нашу работу.
— Есть ли предпосылки у этого заболевания?
— Есть вещи, которые предрасполагают к развитию этой болезни. Основной фактор риска — это дисплазия соединительной ткани. Это врожденная болезнь, которая характеризуется тем, что у человека все связки в организме, не только в половых органах, изначально слабые. Дисплазия — очень распространенное состояние. Оно встречается у каждого пятого человека в мире. У многих пациентов с дисплазией впоследствии развивается опущение и выпадение тазовых органов.
Тут также стоит говорить о причинах, которые вызывают проявление этой болезни. Чаще всего опущение развивается после травматичных родов. Если женщина родила стремительно или это были роды крупным плодом, или были получены крупные разрывы.
Также к развитию опущения тазовых органов приводит тяжелый физический труд. Не нужно забывать, что слабый пол действительно слабый. Заниматься укладкой шпал, копать землю женщины не должны. Это ненормальная физиологическая нагрузка, которая с возрастом может выливаться вот в такие проблемы.
Часто этот диагноз мы ставим женщинам, которые занимаются тяжелым профессиональным спортом по типу пауэрлифтинга. Поэтому не всякий спорт полезен. Да и вообще, нежелательны любые нагрузки, которые связаны с напряжением мышц брюшного пресса и повышением внутрибрюшного давления. Стоит исключить любые рывковые нагрузки, когда женщина резко что-то подняла, понесла. Это всё очень и очень вредно для организма.
— Как определить, что у женщины есть дисплазия соединительной ткани, то есть слабые связки организма?
— Там масса всяческих проявлений, например у пациента с дисплазией часто есть признаки варикоза. Увидели венозную сеточку на ногах, значит, стоит задуматься. Если в детстве были грыжи, допустим, пупочная, это тоже признак дисплазии. Наличие пролапса митрального клапана — тоже один из косвенных признаков. Для того чтобы выявить все эти моменты, нужно обратиться к хорошему, опытному терапевту.
— Можно ли почувствовать опущение тазовых органов?
— Один из основных методов диагностики — это расспрос пациента и выявление каких-то характерных жалоб. А характерные жалобы следующие: женщина может испытывать ощущение наличия инородного тела во влагалище. Как будто туда вставили какой-то шарик, она его ощущает. Это чувство тяжести, боли во влагалище. В более поздних стадиях болезнь начинает проявляться тем, что за пределы половой щели выходит какой-то пузырёк. Или, как описывают сами пациенты, шарик, опухоль. То есть стенка влагалища настолько опускается, что выходит за свои естественные пределы и становится видна.
Другим проявлением опущения тазовых органов могут быть проблемы с мочеиспусканием. Пациенты могут ощущать, что при напряжении, кашле, чихании у них непроизвольно выделяется моча. Это не норма. Некоторые считают: ну, по возрасту вроде так быть и должно. Нет. Человек ни в каком возрасте непроизвольно мочу терять не должен. Это уже проявление болезни.
Еще одним проявлением может быть склонность к запорам. Особенно при опущении задней стенки влагалища, так как к ней примыкает прямая кишка, там нарушается акт дефекации. Попросту говоря, есть проблемы сходить по-большому.
Также многие женщины жалуются на боль во время полового акта, он становится некомфортным или в некоторых случаях даже невозможным.
Кроме опроса, нет какого-то другого объективного метода исследования. Например, по УЗИ пролапс гениталий установить невозможно. Каких-то особо специализированных методов инструментальной диагностики не существует. После опроса доктор делает физический осмотр пациентки, чтобы определить стадию и форму опущения.
— Связано ли развитие болезни с возрастом пациентки? Может ли здесь играть роль, например, менопауза?
— Менопауза, безусловно, влияет на частоту развития этой болезни, то есть гормональный дефицит негативно сказывается на состоянии половых органов. Но, опять же, говоря о возрасте, болеют все возраста. В этом году я оперировал 25-летнюю девушку. У нее случились роды, они были травматичные, и через полгода после родов она обратилась к нам, потому что там было почти полное выпадение органов.
Безусловно, у молодых это бывает намного реже, чем у пожилых. И статистика здесь совершенно однозначная: чем старше группа обследуемых, тем выше у них частота развития пролапса. От 50 частота развития повышается. К 60 она высокая. К 70 годам — очень высокая. Вообще, исследователи говорят, что у 50% женщин старше 50 лет есть те или иные проявления. К 70 годам признаки болезни находят у 80% женщин.
— Можно ли предотвратить развитие опущения органов малого таза с помощью профилактики?
— На самом деле профилактические меры существуют. Ими нужно заниматься всем женщинам, не только тем, у которых есть дисплазия. Первый и основной момент — это адекватный образ жизни. Еще раз повторю, что нужно исключить тяжелый физический труд, а занятия спортом должны быть подобраны индивидуально. Я советую своим пациенткам заниматься плаванием в бассейне. Это одна из самых подходящих физиологических нагрузок для женщин. Однозначно полезны для женщин занятия йогой, пилатесом, аэробные нагрузки, бег, езда на велосипеде. Все эти упражнения, наоборот, укрепят мышечный каркас и позволят органам оставаться на месте. А вот занятия с отягощением, то есть со штангами, гантелями, не очень полезны.
Другой немаловажный момент — это выполнение специализированных упражнений. Многие слышали, есть такой комплекс упражнений Кегеля. В интернете есть масса информации на этот счет. Ежедневное выполнение этого комплекса, один-два раза в день, будет способствовать укреплению уже специфических, внутренних мышц, которые будут удерживать органы на месте.
Также сейчас набирает обороты терапия с биологической обратной связью, сокращенно БОС-терапия. Есть специальные влагалищные устройства, продаются они в аптеках. То есть это медицинское устройство, а не какая-то игрушка из секс-шопа. По сути, это такой датчик, который вводится во влагалище, дальше пациентка выполняет определенные упражнения, датчик считывает потенциал мышц и то, как они сокращаются. Потом он выдает заключение, правильно или неправильно выполняются упражнения. Эффект от таких тренировок, конечно, намного выше.
— Этим всем не поздно заниматься, если признаки опущения уже есть?
— При первой стадии, когда опущение только-только началось, предпочтение по коррекции отдается как раз нехирургическим способам. Я рекомендую пациенткам в течение полугода подкорректировать опущение с помощью упражнений. У многих женщин это дает хороший эффект, но, опять же, при условии, что пациенты это выполняют ежедневно. Тут, как при любых занятиях спортом, надо заниматься постоянно и эффективно, тогда будет результат.
Надо понимать, что наше с вами тело естественным образом изнашивается, и поэтому на 100% вернуть всё, как было в 20 лет, невозможно. Чаще всего упражнения позволяют остановить процесс и несколько улучшить ситуацию. Здоровье — это такая вещь, которой нужно заниматься постоянно, и, соответственно, пролапс нужно профилактировать всю жизнь.
— А сколько вообще стадий у этой болезни?
— Основных стадий у пролапса гениталий три. Подразделение идет по одному критерию: на сколько органы опустились от начальной точки, это измеряется в сантиметрах. Ну, по некоторым классификациям выделяется еще четвертая стадия, когда происходит полное выпадение органов. Уже со второй стадии рекомендуется переходить к оперативному лечению, потому что на второй стадии органы перерастягиваются и накачать их так, чтобы они сократились, невозможно. Упражнения здесь просто не помогут.
На второй стадии операции обычно делаются собственными тканями пациента без применения дополнительных имплантов. На третьей и четвертой стадиях часто применяются так называемые сетчатые импланты. Это более сложные и технологичные операции.
— Расскажите подробнее, как оперируют эту болезнь и каких результатов можно добиться с помощью хирурга.
— Методов операции существует великое множество. Есть классическая пластика собственными тканями, есть с помощью искусственных имплантов. Все методы хорошие. Мы с моими коллегами проводим операции с сетчатым имплантом. Полипропиленовая плетеная сетка вживляется внутрь и полностью заменяет собой собственные связки человека, которые утратили свою функцию. Эти операции показаны пациентам с выраженным пролапсом гениталий третьей и четвертой стадий. Речь идет о так называемом апикальном пролапсе, когда опускаются не стенки влагалища, а сама матка.
Сетка не рассасывается, не рвется, не растягивается. Она остается с человеком на всю оставшуюся жизнь, как любой протез. Органы она держит эффективно, надежно и безопасно.
Я хочу рассказать буквально о последней операции. Женщина после нее просто преобразилась. Она не была у гинеколога в течение 15 лет, считала свой дефект позорным. В итоге у нее развилось выпадение матки 4-й стадии, там было всё совсем-совсем нехорошо. Причем она не старая, ей всего лишь 56 лет.
На следующий день после операции, когда мы восстановили нормальное расположение органов, это был совершенно другой человек. Она была абсолютно счастлива и очень сожалела только об одном: о том, что раньше этого не сделала.
Так вот, я еще раз хочу сказать нашей аудитории: не нужно ждать, что само пройдет. Эти болезни сами не проходят, они, наоборот, только прогрессируют.
— Может ли женщина снова забеременеть после операции?
— Такая операция не нарушает детородную функцию, однако после родов эффект от операции пропадает. Имплант не рассчитан на то, чтобы удерживать беременную матку, поэтому я рекомендую своим пациентам отложить операцию до тех пор, пока женщина полностью не реализует себя как мать.
— Операции платные или бесплатные?
— Операцию можно сделать бесплатно по полису общего медицинского страхования. В частности, в нашем федеральном центре делаются такие операции в рамках высокотехнологичных квот — есть такая программа оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению. По сути, это дорогостоящие операции, которые проводятся абсолютно бесплатно для граждан Российской Федерации. Пациенты не приобретают за свой счет расходные материалы и не платят за анализы. Всё это входит в стоимость квоты.
— Куда обращаться женщине, если она решилась устранить свою проблему?
— В первую очередь нужно обратиться к своему гинекологу в женскую консультацию по месту жительства. Доктор должен установить наличие диагноза. Дальше выдается направление в специализированное лечебное учреждение.
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