«Выглядит неприглядно, но врачу показать надо»: рассказываем о патологии, с которой может столкнуться каждая женщина

— Как определить, что у женщины есть дисплазия соединительной ткани, то есть слабые связки организма?



— Там масса всяческих проявлений, например у пациента с дисплазией часто есть признаки варикоза. Увидели венозную сеточку на ногах, значит, стоит задуматься. Если в детстве были грыжи, допустим, пупочная, это тоже признак дисплазии. Наличие пролапса митрального клапана — тоже один из косвенных признаков. Для того чтобы выявить все эти моменты, нужно обратиться к хорошему, опытному терапевту.

— Можно ли почувствовать опущение тазовых органов?

— Один из основных методов диагностики — это расспрос пациента и выявление каких-то характерных жалоб. А характерные жалобы следующие: женщина может испытывать ощущение наличия инородного тела во влагалище. Как будто туда вставили какой-то шарик, она его ощущает. Это чувство тяжести, боли во влагалище. В более поздних стадиях болезнь начинает проявляться тем, что за пределы половой щели выходит какой-то пузырёк. Или, как описывают сами пациенты, шарик, опухоль. То есть стенка влагалища настолько опускается, что выходит за свои естественные пределы и становится видна.