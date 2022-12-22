«Где мой ребенок, я не знаю»: врачи не выдали матери тело младенца, потому что он не считался человеком

Ярославские врачи не отдали тело мертворожденного ребенка его матери. В сентябре этого года
Из-за недоверия к местным врачам будущая мать записалась на эхокардиографию в институт Бакулева в Москве. Накануне поездки она пришла к своему акушеру-гинекологу, чтобы тот замерил ритм сердца — он был 106. А на следующий день в Бакулевском институте врачи сказали матери, что плод замер. Екатерине прервали беременность. Она хотела похоронить младенца, но тело ей не отдали.
— Я не понимаю, какая была проблема выдать мне дочь, тем более все знали, что я хочу ее забрать. Когда я пришла к врачам в перинатальный центр, они сказали, что тело будет перерабатываться. Я спросила: «Для чего?» На что мне ответили, что это не мое дело. Ни я, ни мой муж согласия на переработку тела нашего ребенка не давали. Я написала заявление, на что мне пришел ответ, что тело уже утилизировали с медицинскими отходами, с масками, шприцами и сожгли. Где тело моего ребенка, я не знаю… — возмущается Екатерина Михайлова.
Почему врачи отказались выдать матери тело младенца? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.