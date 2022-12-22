«Где мой ребенок, я не знаю»: врачи не выдали матери тело младенца, потому что он не считался человеком

— Я не понимаю, какая была проблема выдать мне дочь, тем более все знали, что я хочу ее забрать. Когда я пришла к врачам в перинатальный центр, они сказали, что тело будет перерабатываться. Я спросила: «Для чего?» На что мне ответили, что это не мое дело. Ни я, ни мой муж согласия на переработку тела нашего ребенка не давали. Я написала заявление, на что мне пришел ответ, что тело уже утилизировали с медицинскими отходами, с масками, шприцами и сожгли. Где тело моего ребенка, я не знаю… — возмущается Екатерина Михайлова.

