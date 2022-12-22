Еще чихает, но уже не заразит: как долго заболевший гриппом распространяет вирус дальше

При этом через неделю человек перестанет быть заразным даже при сохранении симптомов и осложнениях заболевания. Даже если присоединяется вторичная бактериальная инфекция — заразности к этому моменту, как и при ковиде, не бывает.



— Для того чтобы человек был заразен, нужно, чтобы выделялось достаточное количество вирусных частиц в единицу времени из верхних дыхательных путей, — объясняет иммунолог Николай Крючков. — Когда симптомы проходят, человек уже не заразен. Но если нужно определить точно, то нужно смотреть ПЦР к этому моменту. Если ПЦР отрицателен, то человек не заразен.

