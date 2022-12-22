Еще чихает, но уже не заразит: как долго заболевший гриппом распространяет вирус дальше

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России продолжает расти, причем, по данным Роспотребнадзора, большая часть пациентов болеет именно гриппом — его выявили у 70% больных с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. К гриппу, конечно, мало кто относится так же серьезно, как к ковиду, и это понятно — большинство переносит болезнь без осложнений. Однако для тех, кто находится в группе риска — пожилых людей, маленьких детей, пациентов с хроническими заболеваниями, он может быть смертельно опасен. Именно поэтому больному нужно по возможности изолироваться от них, пока он заразен.
— При осложненных случаях ОРВИ, то есть именно вирусная инфекция и грипп, ну примерно около семи дней от начала заболевания, то есть от появления симптомов, — говорит доктор Андрей Поздняков. — Как правило, дальше организм полностью элиминирует вирус из самого себя и человек уже не заразен. Поэтому около недели, иногда меньше, особенно если человек раньше встречался с этим вирусом.
Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь».
При этом через неделю человек перестанет быть заразным даже при сохранении симптомов и осложнениях заболевания. Даже если присоединяется вторичная бактериальная инфекция — заразности к этому моменту, как и при ковиде, не бывает.
— Для того чтобы человек был заразен, нужно, чтобы выделялось достаточное количество вирусных частиц в единицу времени из верхних дыхательных путей, — объясняет иммунолог Николай Крючков. — Когда симптомы проходят, человек уже не заразен. Но если нужно определить точно, то нужно смотреть ПЦР к этому моменту. Если ПЦР отрицателен, то человек не заразен.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Самое коварное в плане заразности — крайне легкое течение гриппа. Человек может чувствовать только легкие проявления симптомов, но не обращать на них внимания, потому что они никак не мешают.
— При этом он может быть заразным — правда, и период заразности будет меньше. То есть это не инкубационный период, а как бы инфекция, но очень слабо проявляющаяся, — говорит Николай Крючков.
Инкубационный период у гриппа меньше недели, и при инкубационном периоде человек вирус не распространяет, заразность возникает буквально перед самым появлением симптомов. У ковида это, например, примерно за сутки до появления симптомов, а у гриппа еще позже — за несколько часов.
Грипп, как, впрочем, и другие ОРВИ, как правило, начинается со слабости, повышения температуры, общего недомогания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что каких-то специфических симптомов у так называемого свиного гриппа, который циркулирует в этом году, нет. Однако у него есть свои особенности — он вызывает активный эпидпроцесс в высокие сезоны, то есть когда заболевших больше, чем обычно — такие происходят примерно раз в пять лет.
Из-за того что болеет большее количество людей, смертей в годы циркуляции свиного гриппа тоже больше. Статистика по числу заболевших и умерших от гриппа за последние месяцы пока не публиковалась, однако отдельные сообщения о летальных исходах поступают из разных регионов. Недавно мы рассказывали о внезапных смертях детей с диагнозом ОРВИ — в начале декабря стало известно сразу о нескольких таких случаях.
Что еще почитать о гриппе и ОРВИ?
- Врачи говорят, что ОРВИ и грипп распространяются в холодное время года, а ведь оно, можно сказать, только началось. Разбираемся, как долго продлится вспышка заболеваемости гриппом;
- вместе с ростом заболеваемости гриппом, растет и ежедневный прирост ковидных больных. Почитайте, что будет, если заразиться сразу двумя вирусами;
- тем не менее никаких противоэпидемических мер на федеральном уровне так и не ввели. Роспотребнадзор объяснил почему.