«Поначалу были срывы и я уговаривал себя остаться толстым»: как фитнес-тренер похудел на 50 кг без операций и жестких диет

Андрей Шарафутдинов — из той редкой категории мужчин, которые следят за своим внешним видом и здоровьем. Но так было не всегда. Был период, когда молодой
Почти 10 лет Андрей провел в профессиональном спорте. И, как ни странно, в период между тренировками и соревнованиями он толстел. Атлет занимался пауэрлифтингом, для жимов и толчков тяжелых снарядов нужна была большая масса тела, которую он набирал усиленным питанием.
— Тогда я был новичком и не понимал, что такое качественная мышечная масса. Для тренировок мне нужно было набрать вес, и я радовался, когда видел, как на весах растут цифры. За пять лет спортивной карьеры я вырос до
Спортсмен ел много и часто. В ход шло всё подряд: сладости, фастфуд, майонезные салаты и полуфабрикаты.
— Я просыпался, мог заказать себе плов, калорийный салат с майонезом, тот же оливье, например. Одновременно отваривал пельмени, следом съедал кусок торта граммов на триста, запивал всё это сладким морсом. Естественно, всё это с хлебом и каким-нибудь соусом. Вот этим я мог спокойно позавтракать. Подобные приемы пищи были каждые два часа, — вспоминает спортсмен.
Годы такого рациона дали свои плоды. Андрей понимал, что фигура у него уже далеко не атлетичная. Мышцы тяжеловеса обросли плотным слоем жира. Живот стал больше, чем плечи, бока начали уродливо свисать над штанами.
— Хорошо хоть, что жир распределился более-менее равномерно по телу, — смеется похудевший парень. — Сейчас у меня хотя бы не осталось растяжек и обвисшей кожи.
На кону стояло звание мастера спорта и расчет на призовые места в Кубке России по пауэрлифтингу. Ради титулов Андрей продолжал свое обжорство, усиленно занимался с тяжелыми снарядами, а деньги зарабатывал персональными тренировками.
— Это отдельная хохма. Пока я не говорил, какие веса поднимаю, клиенты прямым текстом спрашивали: «А ты вообще занимаешься или ты просто толстый?» — вспоминает фитнес-тренер.
В конце концов Андрей ощутил, что еда вообще не приносит ему удовольствия. Работа рецепторов как будто притупилась, он не чувствовал ярких вкусов. Было всё равно, ест он сладкое или острое — главное, чтобы было сытно и калорийно.
Отдельная проблема — одежда. Несмотря на то что Андрей не особо комплексовал по поводу своей внешности, найти подходящие комфортные вещи он не мог. Из гардероба раз за разом исчезали рубашки, пиджаки, джинсовки. Остались только спортивные футболки и костюмы, которые растягивались на любой тип фигуры и не сковывали движения.
— В отделах для толстяков можно было найти какие-то джинсы, но они были просто синие, широкие, прямые. Чего-то модного, с потертостями, с дырками моего размера не было, — говорит Андрей. — А потом наступил момент, что мне даже нагибаться стало трудно, чтобы элементарно завязать шнурки.
Но главным тревожным звонком для парня стала одышка. Он заметил ее не сразу. Когда пересматривал записи своих тренировок, услышал, что во время каждого движения дышит как паровоз, а местами даже задыхается.
— Тогда я понял, какую нагрузку вес дает на мой организм. С давлением явно было не всё в порядке плюс нагрузка на суставы, — объясняет он. — Ну и в конце концов я же работаю тренером. Понятно, что у клиентов будет больше доверия к человеку, который сам выглядит хорошо. А не к толстяку, который им рассказывает про похудение и правильное питание.
В первые три месяца ЗОЖа было много срывов. Андрей решил начать с малого: хотя бы не переедать. Но даже это не получалось.
— Так как я привык есть всё вкусное, первое время мне было безумно тяжело. Допустим, на завтрак я стал есть не миску майонезного салата и не гору суши, а овсянку и яйца. Очень хотелось всё бросить. Срывался постоянно. Говорил себе: «Андрей, это не твое. Лучше так и оставайся толстым пауэрлифтером», — вспоминает он.
Несмотря ни на что, Андрей смог пережить период безумной тяги к еде, и дальше всё пошло гораздо проще. Красноярец понимал: чтобы худеть, должен быть дефицит калорий.
— Я подсчитал калорийность продуктов, которые ем. И начал активно расходовать калории: делал ежедневное кардио. Причем не изнурял себя бегом, он при похудении совершенно не нужен. Это слишком интенсивная нагрузка, при которой жир будет расходоваться медленно, а другие ресурсы организма — быстро. На дорожке я делал наклон, чтобы идти в гору, и так ходил целый час. Для жиросжигания это идеальная работа — держать умеренно высокий пульс продолжительное время. Только в карантин, когда тренажерные залы были закрыты, я выходил именно на пробежку на улице. Потому что по прямой нет смысла ходить, пульс будет совершенно не жиросжигающий, — объясняет фитнес-инструктор.
Андрей ходил по одному часу каждый день в течение года. Почти не пропускал и не отлынивал. Глядя, как тают лишние килограммы, Андрей получал всё большую мотивацию.
Контроль за питанием тоже как-то сам собой вошел в привычку. Он «на глаз» считал калории, в корне поменял способы приготовления пищи. Если раньше всё жарил во фритюре и заправлял майонезом, то теперь убрал подсолнечное масло и другие трансжиры из рациона. Стал больше тушить и варить, калорийность за счет этого снижалась в разы. Сахар он заменил на сахарозаменитель, в котором 0 калорий, а кофе заменил на цикорий. Вместо пирожных и шоколадных снеков стал есть протеиновые батончики. Таким образом удалось убрать из рациона от 500 до 1000 лишних калорий.
— Под большим слоем жира у меня все-таки было много мышц. Конечно, я поставил цель сохранить мышечную массу, которую нарабатывал целых 10 лет. Поэтому я кардиотренировки чередовал с силовыми и делал упор на белковую пищу. Если бы я просто худел, это было бы гораздо быстрее и не потребовался целый год. Но ушли бы и жир, и мышцы. Фигура получилась бы не того качества, и результатом я вряд ли остался бы доволен, — говорит Андрей.
Таким образом, без операций, инъекций липолитиков и хитрых жиросжигающих аппаратов красноярец похудел со 144 до 94 килограммов. Сбросив 50 лишних кило, он почувствовал, насколько разгрузились его легкие и сердечная мышца. А визуальный эффект превзошел все ожидания.
— Каким я был человеком раньше и каким стал сейчас — это два разных человека. Многие люди, которые не видели меня два-три года, вообще не узнали меня после похудения! К одному знакомому я подошел поздороваться, он так удивился моему внешнему виду, как будто я сделал пластическую операцию, — смеется Шарафутдинов.
Сейчас сохранять идеальный вес ему не составляет большого труда. Он всё так же придерживается правильного питания, активно тренируется. А если хочется съесть вкусняшку, никогда себе в этом не отказывает.
— Чтобы мне обратно потолстеть при нынешнем образе жизни, мне нужно после каждого приема пищи пить сладкий чай с конфетами. К сожалению, многие россияне так и делают. Сами не замечают, а у них после таких чаепитий десять лишних килограммов за пару лет скапливается, — говорит обладатель идеальной фигуры.
Сейчас Андрей продолжает экспериментировать с физической формой. После пауэрлифтинга он увлекся бодибилдингом. Свое тело с низким процентом жира парень буквально «высушивает» для соревнований. При этом рабочие будни он сознательно отделяет от праздников. В новогодние выходные Андрей собирается устроить себе продолжительный читмил (Сheat meal (англ.): cheat — «мошенничать», «обманывать»; meal — «еда». То есть запланированное нарушение диеты. — Прим. ред.). И всем рекомендует взять с него пример.
— Праздники, выходные дни нужны для расслабления. Я не собираюсь держать себя в ежовых рукавицах и никому не советую. Это время, чтобы есть, что хочется, отдохнуть, побыть с семьей. А уже потом, в январе, я начну «сушку», подготовку к соревнованиям. Я сяду на очень строгое питание. Там тоже набор продуктов достаточно разнообразный, но от всего вредного точно придется отказаться, — делится планами Андрей.
Сейчас фитнес-тренер, который побывал в теле толстяка и привел себя в порядок, уверенно дает совет всем, кто хочет похудеть. По его словам, сосредоточиться нужно именно на правильном питании. А вот приобретение дорогого абонемента в тренажерный зал может сильно разочаровать.
У меня таких клиентов было очень много. Думают, что, если пришли в зал и начали заниматься, это уже половина успеха и можно дальше объедаться на ночь. На самом деле без правильного питания тренировки вообще ничего ощутимого не дадут. Смотрите сами: можно сбросить всего лишь 300 калорий, потратив множество усилий на тренировке в зале, а можно их просто не набирать, если откажетесь от шоколадного батончика с чаем, — объясняет инструктор по ЗОЖ.
Андрей не поддерживает хирургические вмешательства для похудения. Он уверен, что при должном желании и силе воли у каждого получится привести тело в порядок.
— На самом деле я даже немного завидую полным людям, которых всё устраивает. Завидую их самооценке, тому, что они вообще не парятся и у них нет комплексов. Им проще живется. Но ведь не все из нас могут принять бодипозитив. Например, люди из моего окружения, если набирают лишних два килограмма, они хуже выглядеть не стали, но уже переживают. И всегда недовольны своей формой. Мне и самому, несмотря на хороший внешний вид, всегда хочется прокачаться и просушиться еще больше. В свой прежний вес я возвращаться точно не хочу, — заключает похудевший красноярец.
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