«Поначалу были срывы и я уговаривал себя остаться толстым»: как фитнес-тренер похудел на 50 кг без операций и жестких диет

— Тогда я был новичком и не понимал, что такое качественная мышечная масса. Для тренировок мне нужно было набрать вес, и я радовался, когда видел, как на весах растут цифры. За пять лет спортивной карьеры я вырос до 120 килограммов и решил, что буду выступать в максимальном весе. В итоге я растолстел до 144 килограммов , — рассказывает Андрей.

Спортсмен ел много и часто. В ход шло всё подряд: сладости, фастфуд, майонезные салаты и полуфабрикаты.