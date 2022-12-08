«Состояние жуткое, больных трясет»: врачи перечислили все симптомы гриппа, захватившего регионы

Попова отметила, что при этом свиной грипп, все вирусные респираторные инфекции и сегодняшний ковид начинаются одинаково.

— Они начинаются со слабости, с повышения температуры, с общего недомогания, с неприятного ощущения в горле и в носу. С головной боли, может быть, с мышечной боли. Нет специфических симптомов, — заявила Попова.

Тем не менее врачи отмечают, что грипп часто характерен быстрым началом болезни — высокая температура и симптомы интоксикации (мышечные и головные боли, слабость, ломота), как правило, появляются уже в первые часы болезни.

