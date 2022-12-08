«Состояние жуткое, больных трясет»: врачи перечислили все симптомы гриппа, захватившего регионы

В России продолжают распространяться грипп и ОРВИ: по данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей. Среди вирусов, которые циркулируют сейчас, специалисты выделяют риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, аденовирусы и грипп, в том числе серотип A (H1N1) — так называемый свиной грипп. Именно грипп считается наиболее опасным среди сезонных вирусов, так что важно вовремя обратиться к врачу, если почувствуете признаки болезни.
— Грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, — заявила в интервью телеканалу «Россия-1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, первый раз в 2009 году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения, и вызвал пандемию 2009–2010 годов.
Попова отметила, что при этом свиной грипп, все вирусные респираторные инфекции и сегодняшний ковид начинаются одинаково.
— Они начинаются со слабости, с повышения температуры, с общего недомогания, с неприятного ощущения в горле и в носу. С головной боли, может быть, с мышечной боли. Нет специфических симптомов, — заявила Попова.
Тем не менее врачи отмечают, что грипп часто характерен быстрым началом болезни — высокая температура и симптомы интоксикации (мышечные и головные боли, слабость, ломота), как правило, появляются уже в первые часы болезни.
— По моему опыту, классика гриппа — это максимум температуры и минимум симптомов, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов. — Большинство людей жалуется на очень высокую температуру, как правило, более 39 градусов, бывает даже ближе к 40, при этом общее начало болезни резкое. Ну и общая симптоматика — слабость, недомогание, сильная ломота, боли в суставах, в мышцах, головные боли. Со стороны верхних дыхательных путей симптомы очень неспецифические. Как правило, может болеть горло, быть охриплость голоса. Кашель часто с дискомфортом за грудиной, потому что вовлекаются в процесс горло, гортань, трахея.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Доктор говорит, что пациенты, как правило, акцентируют внимание не на кашле, а как раз на температуре и общем состоянии.
— Температура всех пугает, состояние жуткое, ознобы просто потрясающие — не в смысле великолепные, а в том смысле, что больных трясет, — говорит Скороходов. — Это типично для гриппа, в том числе для A (H1N1). Каких-то особых симптомов может и не быть, потому что всё зависит от иммунной системы человека.
Так или иначе поставить диагноз только по симптомам невозможно — наблюдая за большим количеством заболевших, можно выявить симптомы, которые встречаются чаще при том или ином вирусном заболевании, но на индивидуальном уровне это совершенно не позволяет дифференцировать заболевания. Кроме того, у человека могут развиваться параллельно несколько болезней.
— Микст-инфекция, когда заболевание вызывается одновременно несколькими вирусами, не такая уж редкость, — говорит Николай Крючков. — То есть человек может быть заражен одновременно гриппом и риновирусом, к примеру.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
С учетом высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом (фоном еще продолжает циркулировать ковид) в России начали вводить противоэпидемические меры. К примеру, в Ярославской области приняли решение вернуть масочный режим. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал школам отпускать классы на дистанционное обучение, если на занятия не пришли более 20% учащихся.