«Есть два тревожных признака»: ученый — о новой вспышке ковида в России и симптомах «цербера»

Число заражений коронавирусом снова стало расти. К середине ноября заболевших в сутки стало уже более 5500, погибают от ковида ежедневно более 60 человек, госпитализируется более 1100 человек. Это с учетом того, что ПЦР-тесты делают очень мало людей. В поликлиниках они стали недоступны, к платным услугам спешат прибегнуть немногие, так что можно сделать вывод, что многие сейчас ковид переносят просто как обычную простуду.
Аналитиков тревожит, что рост уже всё заметнее в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Что может означать такая тенденция, понятно и без лишних объяснений, всё это может пойти по стране. И тем не менее «Доктор Питер» узнал у эксперта, чего ожидать в ближайшем будущем, а особенно в канун новогодних праздников, через месяц-полтора, когда начнется пора корпоративов, новогодних елок, представлений и
Показатели пошли вверх
— В последние дни ситуация с динамикой эпидемических показателей снова внушает тревогу, — рассказал «Доктору Питеру» аналитик Алексей Куприянов. — Последняя ковидная волна в России была двухвершинной, она началась плавным ростом в конце июня — начале июля и прошла первый пик в последней декаде августа (20–30.08.2022). Затем после непродолжительного снижения последовал второй пик, пришедшийся на третью неделю сентября (14–22.09.2022). После этого все показатели более-менее согласованно пошли на спад.
Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, приглашенный исследователь Института изучения Восточной Европы при Бременском университете.
Темпы этого спада, как обычно, были сперва очень высоки. Количество ежедневно регистрируемых случаев с 20 по 27 сентября упало вдвое.
Постепенно замедляясь, к началу ноября все показатели (количество ежедневно проводимых ПЦР-тестов, регистрируемых новых случаев, госпитализаций, смертей, а также число активных случаев и нагрузка на стационары), казалось, вышли на плато или крайне плавный спуск, похожий на ситуацию начала лета 2022 года. К середине ноября ситуация переменилась. Один за другим показатели пошли вверх.
— Локальные минимумы по скользящим семидневным средним для ежедневно собираемых моментальных показателей (ПЦР-тесты — в среднем 5741 тест в день, новые случаи — в среднем 334 случая в день, госпитализации — в среднем 84 новых пациента в день, смерти — в среднем чуть менее 12 смертей в день) были пройдены в районе 5–9 ноября, по нагрузке на стационары (1438 коек) — 5-го, по активным случаям в целом (4587 случаев) — 13 ноября, — говорит аналитик. — Отмечу, что соотношение этих показателей не таково, как в прежние волны, что может говорить как об изменении в политике госпитализации, так и о недостаточно добросовестном сборе ряда показателей, в первую очередь о новых случаях инфицирования (речь идет в данном случае о Санкт-Петербурге. — Прим. ред.).
Новая волна уже началась?
— Есть два тревожных признака, — отмечает Алексей Куприянов. — Во-первых, в понедельник, 14 ноября, в Петербурге были опубликованы данные ковидной статистики за субботу. Традиционно они ниже тех, что собирают в рабочие дни. Но сейчас они оказались выше тех, что были накануне (по сути, пятничных). Это значит, что рост настолько значителен, что он перекрывает спад, вызванный «бюрократической» динамикой.
По данным аналитика, смена динамики отмечается не только в Петербурге.
— Несколько раньше аналогичный разворот стал заметен в московских данных, — объясняет эксперт. — Такая согласованность динамики в двух регионах может свидетельствовать в пользу того, что мы имеем дело именно с разворотом тренда, а не просто с флуктуацией (случайным отклонением).
Тем не менее пока прогнозы — будет ли новая ковидная волна в России и насколько высокая — давать рано, считает эксперт.
— Неопределенность ситуации пока не дает возможности делать прогнозы, — говорит Алексей Куприянов. — Всё что нам остается сейчас — это внимательно и добросовестно наблюдать за развитием событий. В любом случае, даже если мы имеем дело с разворотом тренда и новой волной, у нас еще есть пара недель, чтобы удостовериться в том, что волна началась, построить прогнозы и задуматься о возможных мерах.
«Ощущение, что защита не работает»
Косвенно информацию о росте заражений подтверждают и субъективные данные — в соцсетях появляется всё больше сообщений, что вокруг стало больше болеющих.
«У меня уже несколько человек болеют вместе с чадами и домочадцами. Все привитые и ранее переболевшие, то есть с гибридным иммунитетом. Одна семья даже с Pfizer'ом. Такое ощущение, что предыдущая защита уже вообще никак не работает», — рассказывают в соцсетях.
«Цербер» уже в России
До этого мы писали, что в Россию уже добрался новый штамм коронавируса под названием «цербер» — именно он может вызвать новую волну заболеваемости уже к середине декабря.
По словам врачей, «цербер» не сильно отличается от своих предшественников и чаще вызывает нетяжелое течение инфекции. Отличить ковид от гриппа или простуды бывает непросто — достоверно об этом может сказать только ПЦР-тест.
Симптомы «цербера»
• температура выше 38;
• сильная слабость,
• боль в суставах и мышцах,
• кашель и насморк (но последний всё же нетипичен для ковида).
Раз плюнуть! Появился новый тест на ковид
Тем временем в России зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус. Он способен распознать все известные штаммы. Уже начато серийное производство — в аптеки поступят 20 тысяч экспресс-тестов на ковид, сообщает РИА Новости.
Российский экспресс-тест анализирует слюну пациента, а не мазок из носа. Отмечается, что тест отличается высокими показателями диагностической чувствительности, что позволит быстро выявлять даже бессимптомных больных.