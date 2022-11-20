«Есть два тревожных признака»: ученый — о новой вспышке ковида в России и симптомах «цербера»

Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, приглашенный исследователь Института изучения Восточной Европы при Бременском университете.

Темпы этого спада, как обычно, были сперва очень высоки. Количество ежедневно регистрируемых случаев с 20 по 27 сентября упало вдвое.

Постепенно замедляясь, к началу ноября все показатели (количество ежедневно проводимых ПЦР-тестов, регистрируемых новых случаев, госпитализаций, смертей, а также число активных случаев и нагрузка на стационары), казалось, вышли на плато или крайне плавный спуск, похожий на ситуацию начала лета 2022 года. К середине ноября ситуация переменилась. Один за другим показатели пошли вверх.