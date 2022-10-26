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В России выявили два новых штамма коронавируса

Роспотребнадзор заявил о возможном росте заболеваемости

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Среди выявленных штаммов — вариант «Цербер»

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В России выявлены два новых варианта коронавируса, среди них — ответвившийся от сублинии BA.5 омикрона штамм «Цербер». Об этом завила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, возможно дальнейшее распространение этих вариантов коронавируса.

— К концу осени возможен подъём заболеваемости, но он не будет угрожающим, новые ограничения не ожидаются, — заявила Попова.

Глава ведомства также отметила, что в России пятую неделю наблюдается снижение заболеваемости ковидом, по ее словам, ситуация на данный момент «управляемая». По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 26 октября в России за сутки выявлено 7518 новых заболевших. Ранее Роспотребнадзор в связи со снижением заболеваемости изменил правила въезда в страну, которые были введены из-за пандемии: теперь прибывающим, которые не вакцинировались, не нужно сдавать ПЦР-тест в обязательном порядке.

Анна ПоповаРоспотребнадзорКоронавирусКовидНовый штамм коронавируса
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