Роспотребнадзор изменил коронавирусные правила въезда в страну. Какие теперь нужны документы
Порядок меняется с 21 октября
С 21 октября меняются ковидные правила въезда в Россию — Роспотребнадзор отменил обязательное требование сдавать ПЦР-тест для всех непривитых и не переболевших коронавирусной инфекцией граждан. Согласно постановлению, опубликованному ведомством, теперь для въезда в страну достаточно будет только заполненной анкеты (сделать это можно на «Госуслугах» или при пересечении границы). Также документ снимает с работодателей обязанность информировать сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов.
— Решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19, — сообщили в Роспотребнадзоре. — С целью обеспечения надлежащего уровня санитарно-карантинного контроля постановлением предусмотрена организация выборочного тестирования на новую коронавирусную инфекцию в пунктах пропуска. По эпидемиологическим показаниям возможно применение сплошного тестирования в отношении лиц, прибывающих из стран, где наблюдается ухудшение эпидситуации по COVID-19.
Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, за последние недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в России существенно снизилась. 21 октября оперштаб сообщил о 9761 новом случае заражения за сутки, а еще месяц назад этот показатель ежедневно был более 50 тысяч.
Документ также расширяет практику выборочного тестирования на ковид не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска через государственную границу РФ.