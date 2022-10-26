39-летний пострадавший в страшном ДТП заново научился ходить, хотя врачи не верили в это

— Два месяца я просто лежал, — вспоминает Максим. — Когда ничего не получалось, время тянулось очень медленно. Присаживать меня начали в больнице, было очень больно, не по себе, но медик Равиль говорил: «Больно — значит, живой, идем». Когда первый раз присел — потерялся: закружилась голова, упало давление. Потом начал привставать. Было страшно, держали со всех сторон, был как пьяный. Сейчас более-менее окреп. Всякие мысли были в голове, и жить не хотелось. Сейчас дурных мыслей нет, всё классно, жизнь хороша, и жить хорошо.

