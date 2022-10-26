39-летний пострадавший в страшном ДТП заново научился ходить, хотя врачи не верили в это
Посмотрите, как Максим сумел встать на ноги вопреки прогнозам. Его история очень вдохновляет
Уралец Максим Дробышев заново учится ходить. Четыре года назад он попал в серьезную аварию — его машина влетела в бетонную плиту на обочине. Поначалу Максим совсем не чувствовал ног, затем долгое время мог только лежать.
Врачи делали неутешительные прогнозы: якобы впереди только инвалидная коляска. Но пациент превзошел все ожидания: сначала сел, потом встал на ходунки, а теперь и вовсе может самостоятельно ходить (правда, при помощи трости). Посмотрите его вдохновляющую историю на видео, которое опубликовано чуть выше.
— Два месяца я просто лежал, — вспоминает Максим. — Когда ничего не получалось, время тянулось очень медленно. Присаживать меня начали в больнице, было очень больно, не по себе, но медик Равиль говорил: «Больно — значит, живой, идем». Когда первый раз присел — потерялся: закружилась голова, упало давление. Потом начал привставать. Было страшно, держали со всех сторон, был как пьяный. Сейчас более-менее окреп. Всякие мысли были в голове, и жить не хотелось. Сейчас дурных мыслей нет, всё классно, жизнь хороша, и жить хорошо.
Полную историю Максима, а также интервью с его врачом читайте в этом большом тексте.