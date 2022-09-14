«Загадочный процесс»: сибирячка 14 лет борется с раком — рецидив наступает каждые полгода

— Самое страшное — когда после первой химии на 10-й день начали пучками волосы лезть. Муж брил меня в ванне, я рыдала в голос, а он приговаривал: «Да посмотри, какая ты у меня красивенькая, как я (он у меня бреется налысо), мы с тобой теперь, точно как одно целое, ты такая прикольненькая. Купим шапочек, сколько захочешь». Химия закончилась в сентябре, в день рождения я была уже дома, даже отмечала. Все мои друзья со мной, всегда приходят, не смотря на свои дела и трудности, — рассказывает Дарья.



Деревня лечит

В 2020 году женщина еще плохо себя чувствовала и попросила родных увезти ее на недельку к маме в деревню, в Тогучинский район, село Чемское — чтобы выздоровление пошло быстрее. На свежем воздухе и на природе Дарья чувствовала себя лучше.

— В один из дней мы с сестрой захотели пирог с сайрой и пошли в ближайший ларек. Солнце светит, я с костылем подхожу к двери, дергаю — закрыто. Сестра смеется, говорит, сто лет уже закрыт, это от РАЙПО магазин. Думаю, такое помещение большое зря пропадает. Зашли в другой ларек, выбора нет, качество — не знаю что, кассы нет, только калькулятор и счеты. Я говорю сестре: а давай попросим знакомого, пусть откроет магазин — у них крупная сеть. Позвонила, а он: «Надо считать, сколько людей живет», и так далее. Сестре говорю, мол, давай сами откроем магазин, по сусекам поскребем, поставщики отсрочки дают, придумаем. Она говорит: давай, только прям сейчас фирму регистрировать (хорошо, всё онлайн можно) и собственника помещения искать, а то завтра уже начнем сомневаться, — рассказывает Дарья Кормачева.