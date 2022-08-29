Лечитесь где хотите: рассказываем, как сменить поликлинику

Это можно сделать на портале «Госуслуги», но действует эта функция не во всех регионах. Нужно зайти в раздел «Здоровье» и выбрать пункт «Прикрепление к поликлинике», а затем следовать дальнейшим указаниям в зависимости от наличия этой возможности в вашем регионе.

Если этого сделать нельзя, вам предложат отправиться в регистратуру желаемой поликлиники. Если же такая возможность есть, вы сможете отправить заявление на прикрепление. Для этого нужно заполнить специальную форму — понадобятся данные паспорта, полиса ОМС и СНИЛС, адрес прописки или фактического проживания.

Можно выбрать любую поликлинику, но придется указать причину смены прикрепления (для тех, кто меняет поликлинику, а не прикрепляется в первый раз). В течение 4 рабочих дней после подачи заявления в личный кабинет придет уведомление о прикреплении. До этого момента можно свободно отменить свое заявление, если вы вдруг передумали.

Важный момент — прикрепить ребенка к поликлинике с помощью портала «Госуслуги» не получится, для этого придется лично обращаться в регистратуру.