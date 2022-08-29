Лечитесь где хотите: рассказываем, как сменить поликлинику

Причины для смены поликлиники могут быть разными: неудачное распределение участков, из-за которого приходится долго идти до медучреждения; переезд в другой район города (или вообще в другой регион) и, в конце концов, банальное желание посещать конкретного врача (например, потому, что в поликлинике поблизости его попросту нет). Как же сменить поликлинику? Какие документы нужны и насколько часто это вообще можно делать? Разобрались в этих вопросах.
1
Как сменить поликлинику?
Каждый имеет право сменить поликлинику по своему желанию — можно выбрать любую, вне зависимости от места жительства. Но стоит учесть, что прикрепляться к новой поликлинике можно не больше одного раза в год (за исключением случаев, когда вы переезжаете — неважно, на территории региона или совершенно в другой). Одновременно к нескольким поликлиникам прикрепиться нельзя.
Для смены медучреждения нужно собрать документы, которые мы указали в инфографике ниже.
Поликлиники, которые входят в реестр ФОМС в вашем регионе, можно посмотреть на сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Если речь идет о детской поликлинике, то вместе с полисом нужно будет предоставить свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет), а также документ, удостоверяющий личность его законного представителя (тот же паспорт).
При этом указывать причину смены поликлиники не надо, но если вы меняли поликлинику чаще раза в год из-за переездов, в регистратуре могут попросить предъявить документ, который подтверждает смену места жительства. Наличие прописки значения не имеет. Если вы получили согласие, то в течение нескольких (обычно до 4 рабочих) дней вас прикрепят к новой поликлинике, а медицинскую карту доставят в новое учреждение уже без вашего участия (если вы прикрепляетесь к другой поликлинике на территории своего региона).
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2
А можно ли прикрепиться к поликлинике онлайн?
Это можно сделать на портале «Госуслуги», но действует эта функция не во всех регионах. Нужно зайти в раздел «Здоровье» и выбрать пункт «Прикрепление к поликлинике», а затем следовать дальнейшим указаниям в зависимости от наличия этой возможности в вашем регионе.
Если этого сделать нельзя, вам предложат отправиться в регистратуру желаемой поликлиники. Если же такая возможность есть, вы сможете отправить заявление на прикрепление. Для этого нужно заполнить специальную форму — понадобятся данные паспорта, полиса ОМС и СНИЛС, адрес прописки или фактического проживания.
Можно выбрать любую поликлинику, но придется указать причину смены прикрепления (для тех, кто меняет поликлинику, а не прикрепляется в первый раз). В течение 4 рабочих дней после подачи заявления в личный кабинет придет уведомление о прикреплении. До этого момента можно свободно отменить свое заявление, если вы вдруг передумали.
Важный момент — прикрепить ребенка к поликлинике с помощью портала «Госуслуги» не получится, для этого придется лично обращаться в регистратуру.
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3
Как сменить поликлинику, если я переехал в другой регион?
Сперва на новом месте нужно будет обратиться в офис страховой организации, которая выдала вам полис ОМС. Это нужно для того, чтобы сотрудники страховой зарегистрировали полис в этом регионе. Если полис бумажный, нужные отметки поставят на обратной стороне, если пластиковый — запишут на него новую информацию. Кстати, для записи данных на пластиковый полис нужно будет назвать ПИН-код (его выдают в одном конверте с полисом).
Можно также обратиться в любую другую страховую организацию в новом регионе, чтобы переоформить полис. Страховая выдаст новый бланк или пластиковую карточку, а номер останется прежним. После этого можно прикрепиться к поликлинике — правила те же, что и в своем регионе.
Кроме того, при переезде в другой регион стоит запросить выписку из медкарты в своей прежней поликлинике, поскольку ее передать не смогут. Если хотите передать документы в новую поликлинику самостоятельно (или просто забрать их), напишите заявление на открепление, передайте на подпись главному врачу в своем прежнем медучреждении и заберите свою медкарту.
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4
Может ли поликлиника отказать в прикреплении или открепить человека без его ведома?
Существует заблуждение о том, что поликлиники имеют право самостоятельно прикреплять и откреплять пациентов. По словам заместителя главного врача по медицинской части поликлиники
— Медицинские учреждения не имеют права решать за людей. И для того чтобы открепиться от поликлиники, пациенту не нужно собирать никакие дополнительные документы, как многие думают. Это распространенное заблуждение. На деле же пациент приходит в то медицинское учреждение, где он хочет быть прикреплен, и пишет соответствующее заявление на прикрепление. А открепление от прежней поликлиники происходит автоматически, как только новая — та, к которой пациент прикрепился, — заявление принимает и утверждает.
Отказать же в прикреплении к медучреждению не по месту регистрации могут лишь в том случае, когда поликлиника уже перегружена и мест в ней уже нет.
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5
Нужно ли прикрепляться к другой поликлинике на время поездки в командировку или отпуск?
Нет, по полису обязательного медицинского страхования вам должны помочь в любом государственном медучреждении на всей территории России. Поэтому можно смело идти в ближайшую поликлинику, если у вас возникли проблемы со здоровьем в отпуске или командировке.
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6
Куда обращаться, если возникли проблемы с прикреплением?
В таких случаях нужно обращаться в страховую организацию, которая выдала вам полис. Номер круглосуточной горячей линии обычно указан на полисе, кроме того, его можно найти на сайте самой страховой.
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