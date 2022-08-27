В России разработали уникальный метод лечения глиобластомы — болезни Жанны Фриске

В 2019 году москвичка Ольга Назарова делала плановое МРТ и у нее нашли опухоль в мозге размером 4 миллиметра, рассказывает «Доктор Питер». Она говорит, что это прозвучало как приговор.

Глиобластома — очень агрессивный вид рака, от которого скончались Жанна Фриске, Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский. С этой болезнью борется актриса Анастасия Заворотнюк.

