В России разработали уникальный метод лечения глиобластомы — болезни Жанны Фриске
История пациентки, которой отмерили полтора года, а она прожила уже три
В 2019 году москвичка Ольга Назарова делала плановое МРТ и у нее нашли опухоль в мозге размером 4 миллиметра, рассказывает «Доктор Питер». Она говорит, что это прозвучало как приговор.
Глиобластома — очень агрессивный вид рака, от которого скончались Жанна Фриске, Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский. С этой болезнью борется актриса Анастасия Заворотнюк.
Эта опухоль быстро растет, у нее высокая склонность к рецидивам и образованию метастазов — они возникают у 60–90 процентов больных. Даже после проведения всех видов лечения пятилетняя выживаемость составляет не более 10 процентов, то есть 9 из 10 людей с таким диагнозом умрут в течение 5 лет.
После точной постановки диагноза Ольга прошла по три курса химио- и лучевой терапии.
Шанс появился, когда она увидела репортаж о новом методе лечения. Ольга позвонила в кол-центр МНИОИ им. П. А. Герцена, ее пригласили в отделение рентгенэндоваскулярных методов лечения, которое возглавляет кандидат медицинских наук Андрей Рерберг.
Там разработали уникальный метод лечения глиобластомы. Опухоль с помощью препаратов моноклональных антител лишают питания, благодаря этому она перестает расти. Экспериментальную терапию проходит и Ольга Назарова.
Андрей Рерберг — заведующий дневным стационаром, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению МНИОИ им. П. А. Герцена.
— Пациентке проводится уникальное лечение, которое разработано в нашем институте — это лечение глиобластомы с внутриартериальным введением химиопрепарата, — объяснил Андрей Рерберг. — В ситуации с Ольгой мы наблюдаем стабилизацию онкологического процесса — опухоль не растет.
Лечение проводится в рамках научного протокола — клинических исследований нового метода. Ольга — не единственная участница. Для доставки препарата к участку, который питает опухоль, в паху делается прокол, потом специальным катетером заходят в артерию головного мозга.
— Далее проводится временное открытие гематоэнцефалического защитного барьера, — объяснили порядок действий в пресс-службе НМИЦ радиологии Минздрава России.
Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) защищает нервную ткань от микроорганизмов, токсинов. По сути, ГЭБ — это высокоселективный фильтр, который не допускает к клеткам ничего лишнего и опасного. После того как защитный барьер «разорван», в артерию вводят специальный раствор с моноклональными антителами, благодаря этому останавливается рост сосудов опухоли, она оказывается на «голодном пайке». Весь процесс выполняется под наркозом и контролем рентгена. Количество процедур не ограничено.
Ольга прошла уже десять процедур. В 2019 году ей давали полтора года жизни. Прошло уже три.
— Я живу полноценной жизнью, — говорит наша героиня. — И буду бороться. У каждого из нас свой жизненный путь, сколько Богом отмерено, никто не знает. Важно, как мы проживаем этот путь. Я поняла только сейчас и стараюсь каждый день наполнить радостью и смыслом.