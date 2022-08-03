Определили по пальцам: у целой семьи обнаружили редкую смертельную болезнь

У целой семьи в Свердловской области обнаружили редкую генетическую болезнь. Ее симптомы разглядеть крайне сложно. После
Смертельно опасный недуг называется болезнью Фабри. Выявить его помогла трагическая случайность: внезапно заболевший брат Екатерины попал к опытному кардиологу, а тот обратил внимание на руки пациента — суставы пальцев были сильно утолщены. Это один из признаков заболевания. Генетический анализ подтвердил догадку медика, и всю семью отправили на тестирование.
Болезнь Фабри — редкое наследственное заболевание, из-за которого в результате мутации гена не образуется один из нужных организму ферментов (
Какие симптомы уже в детстве могут выявить болезнь и как с ней жить, Екатерина Токарева рассказала в видео E1.RU — посмотрите! А подробную историю семьи читайте здесь.
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