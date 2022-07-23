«После отдыха на юге отекла нога»: медработник, у которой внезапно нашли рак, обратилась ко всем женщинам

Как-то после возвращения с летнего отдыха в Крыму Наталья заметила, что у нее отекла стопа. Должное внимание этому она тоже уделила не сразу:

— Я приехала и сразу вышла на работу. Пыталась заниматься самолечением, но отек продолжал нарастать, поднялся до бедра. Уже от безысходности обратилась к врачу: пришла в приемный покой, оттуда меня срочно госпитализировали, — рассказывает северянка.

Две недели она провела в гинекологическом отделении: прошла обследования, сдала различные анализы. В итоге был поставлен диагноз. Осознать это было сложно.