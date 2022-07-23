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«После отдыха на юге отекла нога»: медработник, у которой внезапно нашли рак, обратилась ко всем женщинам

Наталья Шинкевич уже два года сражается с болезнью и ведет активный образ жизни

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Наталья проходит сложное лечение, но старается всё равно быть на позитиве

Наталья проходит сложное лечение, но старается всё равно быть на позитиве

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Два года назад жительницу Архангельской области Наталью Шинкевич экстренно госпитализировали после отпуска в Крыму — у нее без каких-либо видимых причин отекла нога. После обследования врачи сообщили диагноз — четвертая стадия рака шейки матки. Наталья даже не подозревала, что болеет. Так началась ее тяжелая борьба с онкологией. Несмотря на все испытания, женщина старается жить активно: ходит на выставки, занимается танцами и лыжами. Красивая и сильная, она откровенно рассказала всем женщинам через 29.RU, как важно вовремя распознать «женский» рак. Наталья Шинкевич честно говорит про все этапы лечения и подсказывает, как не опустить руки.

Вся история нашей героини — в двухминутном сюжете. Посмотрите его.

Из симптомов — только боли в пояснице

Наталье Шинкевич 48 лет, по образованию она медработник. Сейчас Наталья работает в Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины. Говорит, что даже сейчас, когда проходит очередной этап лечения, работает полный день. Кроме этого, живет активной жизнью: ходит на выставки, занимается спортом.

— Большая тяга к жизни, конечно. Я сейчас никуда не тороплюсь: хочу всё успеть, — признаётся Наталья

— Большая тяга к жизни, конечно. Я сейчас никуда не тороплюсь: хочу всё успеть, — признаётся Наталья

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Жизнь Натальи Шинкевич поменялась, когда она узнала о заболевании. Злокачественную опухоль обнаружили уже на 4-й стадии. Особых симптомов, вспоминает женщина, не было. Да, болела поясница, но она связывала это с дополнительными физическими нагрузками. С момента, как появились боли, до обращения к врачам прошло полгода. Наталья говорит, что не замечала этого, потому что была погружена в семейные дела, а еще в работу — началась пандемия, а вместе с ней и работа в обсерваторе.

Как-то после возвращения с летнего отдыха в Крыму Наталья заметила, что у нее отекла стопа. Должное внимание этому она тоже уделила не сразу:

— Я приехала и сразу вышла на работу. Пыталась заниматься самолечением, но отек продолжал нарастать, поднялся до бедра. Уже от безысходности обратилась к врачу: пришла в приемный покой, оттуда меня срочно госпитализировали, — рассказывает северянка.

Две недели она провела в гинекологическом отделении: прошла обследования, сдала различные анализы. В итоге был поставлен диагноз. Осознать это было сложно.

— Когда врач озвучил предварительный диагноз, я не поверила, думала, перепутали анализы, фамилии. У меня взяли еще одни пробы — всё подтвердилось. Оказалась злокачественная опухоль, 4-я стадия, с метастазами распространенными, с воспаленными лимфоузлами.

Наталья говорит, что диагноз не укладывался в голове еще и потому, что никаких особых симптомов не было: она не теряла в весе, волосы не выпадали, сил на активный образ жизни хватало.


Как лечат рак шейки матки


Когда диагноз подтвердили, Наталью Шинкевич отправили на лечение в онкодиспансер. Там она прошла 5 курсов химиотерапии и 25 сеансов лучевой терапии. Женщина вспоминает, что и тогда, уже проходя лечение, она не до конца осознавала, с чем именно столкнулась:

— Понимание пришло позже. Лечение очень тяжелое. У меня там и депрессия началась уже с пониманием всего этого. Со мной работал медицинский психолог в стационаре, потому что у меня были мысли о суициде, о бессмысленности лечения. Это помогло.

Лечение продолжается уже около двух лет. Сначала Наталье было очень сложно принять болезнь. Помогли разговоры с психологом

Лечение продолжается уже около двух лет. Сначала Наталье было очень сложно принять болезнь. Помогли разговоры с психологом

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После первых курсов в лечении врачи сделали перерыв — на 2 месяца. Систематически Наталье делают КТ и МРТ, чтобы контролировать ее состояние. Если болезнь прогрессирует, как сейчас, то курсы назначаются вновь. Даются они действительно сложно.

— Обычно у меня практический каждый день держится температура до 39. Она не снижается с помощью препаратов. Изредка бывают боли в пояснице, — делится Наталья Шинкевич.


«Лучше, если к тебе относятся как в здоровому человеку»


Наталья старается быть на позитиве и жить активно, но помимо этого ей очень помогают друзья и близкие. В основном тем, что не относятся к ней с излишним вниманием: поддерживают, но не опекают сильно. По мнению Натальи, это идеальное отношение к человеку, который столкнулся с таким серьезным заболеванием.

— При излишнем внимании ты чувствуешь себя беспомощным. Лучше, если к тебе относятся как к здоровому человеку. Ко мне друзья, коллеги так и относятся, меня это стимулирует. Я работаю полный день, стараюсь вести активный образ жизни, посещать все выставки, на лыжах кататься, на танцы ходить — полноценно жить.

Наталья Шинкевич считает, что единственный вариант не упустить болезнь и вовремя начать лечение — это внимание к своему здоровью:

— Онкология — в эмоциональном и физическом плане тяжелое заболевание. Нужно осознавать, что здоровье — это самое бесценное, что у нас есть в жизни, особенно женское здоровье. Но оно зависит от нашего же внимания к себе.

Другим женщинам Наталья советует хотя бы раз в год проходить диспансеризацию, находить время на то, чтобы провериться.

Что еще почитать про онкологию?

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онкологиярак шейки матки
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