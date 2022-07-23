«После отдыха на юге отекла нога»: медработник, у которой внезапно нашли рак, обратилась ко всем женщинам
Наталья Шинкевич уже два года сражается с болезнью и ведет активный образ жизни
Два года назад жительницу Архангельской области Наталью Шинкевич экстренно госпитализировали после отпуска в Крыму — у нее без каких-либо видимых причин отекла нога. После обследования врачи сообщили диагноз — четвертая стадия рака шейки матки. Наталья даже не подозревала, что болеет. Так началась ее тяжелая борьба с онкологией. Несмотря на все испытания, женщина старается жить активно: ходит на выставки, занимается танцами и лыжами. Красивая и сильная, она откровенно рассказала всем женщинам через 29.RU, как важно вовремя распознать «женский» рак. Наталья Шинкевич честно говорит про все этапы лечения и подсказывает, как не опустить руки.
Вся история нашей героини — в двухминутном сюжете. Посмотрите его.
Из симптомов — только боли в пояснице
Наталье Шинкевич 48 лет, по образованию она медработник. Сейчас Наталья работает в Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины. Говорит, что даже сейчас, когда проходит очередной этап лечения, работает полный день. Кроме этого, живет активной жизнью: ходит на выставки, занимается спортом.
Жизнь Натальи Шинкевич поменялась, когда она узнала о заболевании. Злокачественную опухоль обнаружили уже на
Как-то после возвращения с летнего отдыха в Крыму Наталья заметила, что у нее отекла стопа. Должное внимание этому она тоже уделила не сразу:
— Я приехала и сразу вышла на работу. Пыталась заниматься самолечением, но отек продолжал нарастать, поднялся до бедра. Уже от безысходности обратилась к врачу: пришла в приемный покой, оттуда меня срочно госпитализировали, — рассказывает северянка.
Две недели она провела в гинекологическом отделении: прошла обследования, сдала различные анализы. В итоге был поставлен диагноз. Осознать это было сложно.
— Когда врач озвучил предварительный диагноз, я не поверила, думала, перепутали анализы, фамилии. У меня взяли еще одни пробы — всё подтвердилось. Оказалась злокачественная опухоль,
Наталья говорит, что диагноз не укладывался в голове еще и потому, что никаких особых симптомов не было: она не теряла в весе, волосы не выпадали, сил на активный образ жизни хватало.
Как лечат рак шейки матки
Когда диагноз подтвердили, Наталью Шинкевич отправили на лечение в онкодиспансер. Там она прошла 5 курсов химиотерапии и 25 сеансов лучевой терапии. Женщина вспоминает, что и тогда, уже проходя лечение, она не до конца осознавала, с чем именно столкнулась:
— Понимание пришло позже. Лечение очень тяжелое. У меня там и депрессия началась уже с пониманием всего этого. Со мной работал медицинский психолог в стационаре, потому что у меня были мысли о суициде, о бессмысленности лечения. Это помогло.
После первых курсов в лечении врачи сделали перерыв — на 2 месяца. Систематически Наталье делают КТ и МРТ, чтобы контролировать ее состояние. Если болезнь прогрессирует, как сейчас, то курсы назначаются вновь. Даются они действительно сложно.
— Обычно у меня практический каждый день держится температура до 39. Она не снижается с помощью препаратов. Изредка бывают боли в пояснице, — делится Наталья Шинкевич.
«Лучше, если к тебе относятся как в здоровому человеку»
Наталья старается быть на позитиве и жить активно, но помимо этого ей очень помогают друзья и близкие. В основном тем, что не относятся к ней с излишним вниманием: поддерживают, но не опекают сильно. По мнению Натальи, это идеальное отношение к человеку, который столкнулся с таким серьезным заболеванием.
— При излишнем внимании ты чувствуешь себя беспомощным. Лучше, если к тебе относятся как к здоровому человеку. Ко мне друзья, коллеги так и относятся, меня это стимулирует. Я работаю полный день, стараюсь вести активный образ жизни, посещать все выставки, на лыжах кататься, на танцы ходить — полноценно жить.
Наталья Шинкевич считает, что единственный вариант не упустить болезнь и вовремя начать лечение — это внимание к своему здоровью:
— Онкология — в эмоциональном и физическом плане тяжелое заболевание. Нужно осознавать, что здоровье — это самое бесценное, что у нас есть в жизни, особенно женское здоровье. Но оно зависит от нашего же внимания к себе.
Другим женщинам Наталья советует хотя бы раз в год проходить диспансеризацию, находить время на то, чтобы провериться.
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