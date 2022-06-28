Первая помощь: что нельзя делать при отравлении и когда вызывать скорую

Конечно, точно сказать, что именно стало причиной плохого самочувствия, можно только на основе анализов — симптомы, по словам Светланы Федоровой, схожи. Однако она отмечает, что, как правило, пищевая токсикоинфекция, то есть отравление, носит массовый характер, и симптомы ее быстро развиваются — буквально за несколько часов. Тошнота, рвота, боли в животе в случае отравления обычно протекают без повышения температуры.



— При кишечной инфекции есть, как правило, инкубационный период, когда у человека еще нет клинических проявлений — это может быть два, три, четыре дня, — говорит доктор. — Мы наблюдаем повышение температуры, боли в животе и чаще всего тошноту и рвоту. Если это ротавирусная инфекция, то также часто проявляется нарушение стула. Кроме того, здесь мы можем проследить контакты с другими заболевшими — ротавирус может передаваться от человека к человеку.

