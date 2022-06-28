Первая помощь: что нельзя делать при отравлении и когда вызывать скорую
Разбираемся вместе с врачами
С пищевым отравлением можно столкнуться в любое время года, но летом шансов больше: загородные поездки, способствующая быстрой порче продуктов температура, появление в рационе грибов, ягод и других продуктов из уличной торговли — всё это повышает риск отравиться. Поэтому сегодня в рубрике «Что у вас болит?» вспоминаем правила первой помощи при отравлении и разбираемся, как потом правильно восстановиться.
Отравление или инфекция?
Несмотря на то что все проблемы с желудочно-кишечным трактом мы обычно списываем на отравление, причиной тошноты, рвоты и жидкого стула может быть инфекция.
— Есть такие понятия, как пищевая токсикоинфекция (как правило, именно ее в просторечии называют отравлением. — Прим. ред.) и кишечная инфекция, — это разные заболевания, — говорит врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Светлана Федорова. — В пищевой токсикоинфекции как такового патогена человек не употребляет — он получает те продукты, которые выделил патоген, как правило, это бактерия. Кишечная инфекция — это следствие употребления продукта, который был инфицирован микробом или вирусом.
Конечно, точно сказать, что именно стало причиной плохого самочувствия, можно только на основе анализов — симптомы, по словам Светланы Федоровой, схожи. Однако она отмечает, что, как правило, пищевая токсикоинфекция, то есть отравление, носит массовый характер, и симптомы ее быстро развиваются — буквально за несколько часов. Тошнота, рвота, боли в животе в случае отравления обычно протекают без повышения температуры.
— При кишечной инфекции есть, как правило, инкубационный период, когда у человека еще нет клинических проявлений — это может быть два, три, четыре дня, — говорит доктор. — Мы наблюдаем повышение температуры, боли в животе и чаще всего тошноту и рвоту. Если это ротавирусная инфекция, то также часто проявляется нарушение стула. Кроме того, здесь мы можем проследить контакты с другими заболевшими — ротавирус может передаваться от человека к человеку.
Первая помощь
Несмотря на то что причины расстройства желудка могут быть разными, первая помощь будет одинакова: если появилась боль в животе и тошнота, а рвота не случилась сама, то нужно ее вызвать. Перед этим для промывания желудка нужно выпить около двух литров чистой прохладной воды.
— После этого нужно выпить любой сорбент, например активированный уголь — это уменьшит всасывание токсина в кишечнике. Больше ничем пациент себе помочь не может до госпитализации, — говорит Светлана Федорова.
Дальнейшие действия зависят от самочувствия человека — если боль была несильная и закончилась разовой рвотой или послаблением стула, то можно обойтись приемом сорбента. Если же жидкий стул повторяется, то нужно позаботиться о восполнении водно-электролитного баланса.
— В течение нескольких часов нужно выпивать как минимум 30–50 мл на килограмм веса. Иначе есть вероятность обезвоживания и даже гибели от него, — предупреждает доктор медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии и гериатрии УГМУ Игорь Хлынов. — Особенно это касается детей. Симптомы: слабость, сухость во рту, апатия. Безусловно, нужно срочно госпитализировать, но пока едет скорая помощь — очень важно поить пациента. Причем лучше не просто водой, а подсоленной и подслащенной: на литр воды столовую ложку сахара и чайную ложку соли.
Если симптомы не проходят или дополняются, если появляются так называемые «симптомы тревоги» — если боль сочетается с повышением температуры, есть кровь в стуле, есть рвота с кровью — это повод для вызова скорой. Даже слабая, незначительная боль в течение короткого времени, отягощенная этими симптомами, требует немедленного внимания врачей. Кроме того, это касается боли, которая возникает ночью, и человек просыпается — это очень грозный симптом, даже если боль незначительная. Подробнее о первой помощи при боли в животе мы рассказывали в этом материале.
Осторожно: грибы
Отравление грибами среди прочих выделяется особенно. Если человек ел грибы и есть подозрение, что плохо стало именно после них — нужно обратиться за медицинской помощью.
— Если есть подозрение на отравление грибами, то нужно вызвать скорую помощь, промыть себе желудок, принять сорбент и ждать врачей, — говорит Светлана Федорова. — Есть мнения, что можно снизить степень отравления, выпив раствор уксуса, перекись — этого делать не нужно ни в коем случае. Совет выпить водку с солью тоже плохой — алкоголь усиливает всасывание токсинов.
СЮЖЕТ
Доктор советует не покупать грибы, собранные в лесу, — они могут быть съедобными, но, например, контактировали с ядовитым — были по ошибке срезаны одним ножом. Уже этого может быть достаточно для отравления. Так что либо шампиньоны с вешенками, либо собирайте сами и будьте предельно внимательны.
Что есть после отравления?
Сразу после отравления есть ничего нельзя, даже если вам уже стало лучше. Как долго оставаться голодным, зависит от клинической картины.
— Даже если человека немного тошнило, немного болел живот — есть такое понятие в медицине «водно-чайная пауза», — говорит гастроэнтеролог Светлана Федорова. — Это период, когда в течение суток можно употреблять только воду и сладкий крепкий чай. Если всё придет в норму, то даже по истечении этого срока стоит соблюдать диету — ограничить жирные продукты, кусковое мясо, цельное молоко, фрукты и ягоды. Постарайтесь в первое время есть каши, легкие супы, отварной рис, подсушенный белый хлеб.