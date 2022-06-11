Психиатр объяснила, каким женщинам всё время попадаются «не те» мужчины

Мужчины, которые ищут легкого секса, легких денег и так далее, часто и пользуются такой уязвимостью женщин-травматиков. Такие мужчины, как правило, хорошие психологи, отмечает эксперт.



— Вся проблема женщины — в этом «кривом» восприятии мира, — рассказывает Анна Дусалиева. — Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, надо идти в терапию. Она позволяет выровнять картину мира, снизить ожидания, получить состояние внутреннего удовлетворения от себя — без внешних факторов, без спасателя, без принца на белом коне, который вытащит из башни и убьет дракона. Не бывает такого! А идеализация и завышенные ожидания всегда приводят к разочарованию, потому что завышенные ожидания никогда не оправдываются.

