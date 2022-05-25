Так ли полезен суп, как мы считаем, и какой продукт наиболее вредный. Спрашиваем гастроэнтеролога

Какой продукт наиболее вредный, что нельзя сочетать, можно ли не обедать и что будет вреднее для организма: переедать или недоедать? Об этом мы спросили терапевта-гастроэнтеролога Александра Соболя, у которого более 10 лет стажа.
— Из-за чего возникают язвы и гастрит? Есть ли продукты, которые увеличивают риск их появления? От стресса может развиться гастрит или язва?
— Когда только патолог и эндокринолог Ганс Селье изучал и открывал теорию стресса, он не считал стресс вредным, скорее наоборот — это реакция, помогающая организму выжить. Он открывал теорию через гипотезу общего адаптационного механизма (реакции человека, возникающие на значительные по силе и продолжительности неблагоприятные воздействия. — Прим. ред.), согласно которой организм находится под угрозой нарушения гомеостаза (саморегуляции. — Прим. ред.). Он ввел понятие «отрицательный стресс» — дистресс и «положительный стресс» — эустресс.
Затем Павлов продолжил эксперименты, правда, в «СССР стресса не было, как и много еще чего».
Потом была открыта бактерия Helicobacter pylori в 1875 году — это не опечатка, ученые того времени не могли выделить эту бактерию, культивировать ее и про нее благополучно забыли.
Австралийским патологом Робином Уорреном и Барри Маршаллом в 1981 году была выделена спиралевидная бактерия, сместив с пьедестала теорию стресса, и с ней стали связывать язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, точнее, желудка и
Ученые предположили, что именно она является основной причиной язв. Тогда была выдвинута теория, которая заключалась в том, что, проводя эрадикацию (уничтожение бактерии. — Прим. ред.), мы избавляемся от язвенного дефекта. Однако иностранные ученые провели эксперимент: после эрадикации язвенные дефекты выявлялись повторно. Теорию начали ставить под сомнение и пересматривать: на самом ли деле основная причина — это Helicobacter? И я с ними полностью солидарен.
Хеликобактерии относятся к семейству Helicobacteraceae, роду Helicobacter, и насчитывают более 30 видов, а сама H. pylori включает в себя еще множество подвидов, отличающихся различной степенью агрессивности. К сожалению, в нашей стране не определяют тип H. pylori и ее агрессивность, а сразу начинают лечить. Возможно, в этом и кроется фатальная ошибка, ведь антибиотики — это не витамины, они могут нести как пользу, так и вред организму. Проблема эта всё же мультифакторная и зависит еще и от многих других причин, включая стрессовый фактор.
Отсюда можно сделать вывод: если мы съедим полкилограмма халапеньо (острый перец чили. — Прим. ред.), то, конечно, будет язва. Но если всё есть в норме и не злоупотреблять, не переходить на крайности, питаться так, как положено, — 3–4 раза в день, сбалансированно, небольшими порциями, то никаких язвенных дефектов не должно быть.
— Что вреднее для организма: переедать или недоедать?
— Я считаю, что вреднее переедать. Объясню. Многие думают, что наш организм, чтобы существовать, постоянно требует каких-то питательных веществ. На самом деле в крайних условиях человек может прожить без еды, только на воде 1 месяц (не стоит это проверять на себе, но эксперименты такие были). Однако без воды человек не может прожить и трех дней. Очень часто люди путают жажду и голод. Центр жажды и центр голода находятся в одной структуре головного мозга — гипоталамус, очень близко. Человек, который не пьет воду, думает: «Зачем пить? Я же чай попил или кофе». Однако чай и кофе обладают гигроскопичным эффектом, они забирают воду, обезвоживают организм.
Минералка тоже не обладает такими свойствами, как простая чистая вода. И поэтому у человека постоянно идет смешанное чувство: вроде хочу есть. На самом деле организм требует воды. Человек начинает переедать и происходит дисбаланс в потребляемых и расходуемых калориях. Вот, пожалуйста: один из механизмов формирования метаболического синдрома.
А если человек, условно говоря, недоедает, его организм тоже находится в стрессе, и он опять начинает откладывать всё «про запас». Даже есть такая теория апоптоза (регулируемый процесс гибели клетки и ее эффективного удаления из ткани. — Прим. ред.). Многие ученые говорили о том, что если ты практикуешь здоровое голодание, то у тебя включается функция разрушения «плохих» клеток и поглощение их иммунной системой как профилактика онкологии. На самом деле это так не работает. Апоптоз — это абсолютно параллельный процесс, который происходит у нас в организме каждый день.
— Какие продукты самые вредные для желудочно-кишечного тракта?
— Насчет вредности — всё относительно. «Всё есть яд, и только доза делает лекарство лекарством» (цитата швейцарского алхимика, врача, натурфилософа эпохи Возрождения Парацельса. — Прим. ред.). Единственное, что скажу: самое вредное для организма, точнее, для желудка — это соль. Не столько сахар, сколько соль. Здесь теория такая: продукты, которые содержат большое количество соли, приводят к онкологии желудка. Почему так происходит: возможно, соль как-то усиливает негативное действие Helicobacter. То есть, если вы потребляете больше пяти граммов соли, а мы знаем, что соль, как и сахар, содержится абсолютно в любых продуктах, если вы дополнительно еще подсаливаете, то, скорее всего, это выходит за рамки 10–15 граммов соли в сутки. Есть риск развития онкологии желудка.
— Есть ли продукты, которые нельзя сочетать друг с другом?
— Это из области аюрведы пришло (система альтернативной медицины с историческими корнями в Индии. — Прим ред.). Есть определенные классы продуктов, которые нельзя сочетать. Например, раньше было полезно назначать творог с бананом, то есть банан — это углеводы + растительный белок, микро- и макроэлементы. Творог — это чистый белок + небольшое количество жиров и углеводов (зависит от того, сколько процентов жирности у творога), то есть это сытно и полезно. Сейчас диетологи сходятся во мнении, что белки и углеводы — не лучшее сочетание продуктов, а также растительные белки и животные.
Сочетание продуктов с растительными и животными белками (например, мяса с фасолью) может вызвать проблемы у людей, страдающих проблемами ЖКТ, так как у растительного и животного белка разное время переваривания. Такие продукты могут надолго «задержаться» в желудочно-кишечном тракте.
Если организм здоровый, крепкий, без каких-либо проблем, в принципе можно есть всё. Опять же многое зависит от дозы и количества. Если съесть пуд икры, то будет подагра. Если есть красную икру раз в две недели небольшими порциями, условно говоря, пять граммов, то вы получите омега 3–6–9, натуральный, не химический витамин D и еще много микро-, макроэлементов.
— А завтрак правда самый важный прием пищи?
— Да, это действительно так. И многие, к сожалению, игнорируют завтрак, заменяя его на кофе, что категорически нельзя делать. Кофе является природным стимулятором для нашей нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Так как наш организм только проснулся, ему надо дать небольшой стимул, чтобы вся пищеварительная система запустилась. Но кофе делает это чересчур активно, активизируя весь ЖКТ.
Если это делать систематически, то могут быть последствия. Изжога, дискомфорт в желудке, спазм, вздутие. Недополучение микро-, макроэлементов, нутриентов, питательных веществ будет приводить к дефицитам, а дефициты будут приводить как раз-таки к избыточной массе тела, инсулинорезистентности, остеопорозу, сердечно-сосудистым заболеваниям и так далее. Это накопительный эффект. В идеале лучше не пить кофе на голодный желудок, но если всё-таки решили, то необходимо выпить 1–2 стакана чистой воды.
— С чего лучше начинать обед?
— Без разницы, с чего начинать обед. Главное — соблюдать пропорции.
— Так ли полезен суп, как нам об этом говорят с детства?
— Я очень специфичный гастроэнтеролог, и мои методы отличаются от других. Вообще почти никогда не назначаю диеты. Я всегда говорю: есть рациональный путь питания, сбалансированный путь питания. То есть у меня всегда одно правило: исключить определенные виды продуктов, которые человек не переносит, придерживаемся средиземноморского рациона питания — гарвардской тарелки (рекомендации экспертов по питанию Гарвардской школы общественного здравоохранения. При такой системе питания половина тарелки — овощи и фрукты, четверть тарелки — полезные белки, еще четверть — сложные углеводы, например, цельнозерновые. Полезные растительные масла — в умеренном количестве. — Прим. ред.). Тут всё очень просто. Никакие сверхмодные диеты просто не нужны.
Но вернемся к супу: обычно у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта это блюдо я исключаю. Потому что суп — в принципе «пустая пища». Для вкусовых ощущений, для эстетического удовольствия это можно делать несколько раз в неделю. Но вы понимаете, что продукты, которые находятся в супе, — переваренные, они являются балластом для организма, особенно мясо. В организме мясо переваривается очень долго, а так как оно уже переваренное в кастрюле, в нем практически уже никаких полезных веществ не остается. Организм недополучает питательных веществ, он больше тратит энергии, чтобы это всё переварить.
— А можно не обедать? И в принципе есть два, а не три раза в день?
— Есть новомодная диета — интервальная. То есть мы делаем большие перерывы и едим два раза в день. Честно скажу, что очень часто приходят люди со срывами после нее. Потому что здесь тоже важно соблюдать баланс по калоражу. Нельзя, например, утром съесть, условно говоря, полкабана и вечером еще полкабана. Наша пищеварительная система не рассчитана на большие объемы одномоментного приема пищи. Желудок вмещает определенное ее количество. Съешь больше — это просто не переварится и будет создавать дискомфортные ощущения в органах ЖКТ. А дальше всё по накатанной: ожирение, расстройство желудочно-кишечного тракта, прыщи, инсулинорезистентность, сахарный диабет. То есть надо начинать с простого: адекватно относиться к пище и соблюдать режим питания.
— Чем вредна/полезна острая пища?
— Смотрите: у, например, турков (османов), практически 90% блюд острые, соленые, пережаренные. Для чего это делалось раньше? У них очень суровые климатические условия, пища на их жаре будет очень быстро портиться, бактерии в такой среде будут размножаться. И люди просто вынуждены добавлять специи как естественный консервант, потому что тот же красный перец обладает антисептическим действием. Да, это особенность османской культуры, но это еще и способ сохранения продуктов. Поэтому я в принципе очень хорошо отношусь к специям и острой пище. Однако говорю, что если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно в стадии обострения, никакой острой пищи есть нельзя. И опять же тут мера: либо один перчик халапеньо в салате, либо 10.
— Вредно ли есть очень горячую или холодную еду? И если придется выбирать, то что выбрать?
— Тут неоднозначный ответ, но начнем заход немножко с другой стороны. Есть позиция, что мы должны есть пищу, соответствующую периоду времени года. Соответственно, если зима, нам, грубо говоря, надо немного подогревать органы, есть теплую пищу. Горячую, кстати, вообще нельзя есть, потому что она обжигает слизистую и рано или поздно это скажется на состоянии здоровья слизистой и может привести к онкологии. Да, горячий чай и кофе тоже надо остужать.
Если зимой есть теплую пищу, уйдут проблемы с почками, с мочевым пузырем, человек будет меньше болеть, потому что идет соблюдение температурного режима. А летом — наоборот. Почему я ругаюсь, когда, например, летом начинается сезон шашлыков и дверь моего кабинета постоянно подпирают? Потому что шашлык горячий, он еще и жирный, он еще и, скорее всего, употребляется с алкоголем. Это всё перегревает и перегружает наши органы.
Моя рекомендация: ешьте в меру и помните про баланс! А если у вас уже есть проблемы с ЖКТ, то начинайте заботиться о своем организме. И помните: важно подходить комплексно к вопросам.
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