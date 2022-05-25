Так ли полезен суп, как мы считаем, и какой продукт наиболее вредный. Спрашиваем гастроэнтеролога

Затем Павлов продолжил эксперименты, правда, в «СССР стресса не было, как и много еще чего».

Потом была открыта бактерия Helicobacter pylori в 1875 году — это не опечатка, ученые того времени не могли выделить эту бактерию, культивировать ее и про нее благополучно забыли.