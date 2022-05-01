Проктолог назвала 8 привычек, которые день за днем разрушают ваш кишечник
Нередко проблемы связаны с нашими ежедневными рутинными ритуалами
Проблемы со стулом периодически возникают у большинства людей вне зависимости от наличия или отсутствия заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказывает «Доктор Питер». Запор с диареей и начавшийся геморрой часто оказываются следствием банальных повседневных привычек. Причем на первый взгляд они не всегда кажутся такими уж вредными. На что стоит обратить внимание?
Виталина Петрова — проктолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Чрезмерная любовь к «заседаниям в туалете»
— Многие люди воспринимают поход в туалет как своеобразный ритуал: читают книги, сидя на унитазе, или «залипают» в телефоне, — рассказала «Доктору Питеру» врач-проктолог Виталина Петрова. — Однако слишком долгое сидение в туалете и натуживание чревато проблемами со здоровьем — вплоть до развития геморроя.
В норме посещение уборной должно занимать не более трех минут.
Процесс облегчения сильно зависит от позы человека, в которой он делает «большие дела», отмечает проктолог. Наиболее физиологично положение «на корточках».
— Обычно мы сидим на унитазе под углом 90 градусов, из-за чего контролирующая вывод кала мышца начинает пережимать кишечник, — объясняет врач. — Чтобы ускорить дефекацию, ноги лучше поднять выше бедер, например, поставив их на невысокую скамейку.
Злоупотребление алкоголем и острой пищей
— Спиртные напитки и слишком острая еда негативно влияют на отток крови по геморроидальным сплетениям, — разъясняет Виталина Петрова. — В результате сначала могут начаться зуд в области заднего прохода и кровотечения, а со временем — и увеличение геморроидальных узлов.
Использование туалетной бумаги
— Туалетная бумага считается главным атрибутом любого посещения уборной. Однако современные исследования показывают, что ее регулярное применение травмирует кожу и повышает риск образования анальных трещин и геморроя, — говорит проктолог. — Поэтому по возможности хотя бы дома туалетную бумагу стоит заменить обычным подмыванием водой.
Если нет возможности установить биде, можно просто держать в уборной бутылку с чистой водой. В общественных местах полезной альтернативой станут влажные салфетки.
Малоподвижный образ жизни
— Пониженная физическая активность или гиподинамия замедляет кровообращение и обменные процессы в организме, — рассказывает проктолог. — Поддержать тонус желудочно-кишечного тракта и снизить риски запоров поможет обычная зарядка с несложными упражнениями, прогулки, езда на велосипеде или даже занятия танцами.
Страсть к фастфуду
— Фастфуд, выпечка и сладости насыщены жирами, но почти не содержат клетчатки, помогающей пищеварению, — объясняет Виталина Петрова. — При этом на переваривание жирной пищи организму требуется больше времени. Пока желудок пытается справиться с жирами, движение каловых масс по кишечнику замедляется, что и приводит к запору.
Бесконтрольное употребление кофе
— Кофеин раздражает желудок, ускоряет работу его мышц, а также стимулирует выработку желудочного сока, — говорит врач-проктолог. — Съеденная пища не успевает до конца перевариться и вместе с избыточной жидкостью стремится поскорее «покинуть» организм, что провоцирует диарею. Более пяти чашек кофе в день практически гарантированно приведут к расстройству кишечника. Особенно если это растворимый кофе, содержащий различные химические добавки.
Частое использование подогрева сиденья в автомобиле
— Подогрев сиденья в автомобиле, особенно в северных регионах, безусловно, радует водителей дополнительным комфортом, — признает Виталина Петрова. — Но у этой медали есть и обратная сторона. Регулярный перегрев «пятой точки» провоцирует застой крови в области заднего прохода, что может вызывать проблемы со стулом и геморрой. Полностью отказываться от этой функции не обязательно, но и постоянно греть сиденья не стоит. Подогрев лучше использовать перед поездкой. Когда сиденья станут нужной температуры, функцию следует отключить.
Походы в баню
— Слишком частые походы в сауну или баню усиливают приток крови к заднему проходу и ухудшают ее отток, — предупреждает врач-проктолог. — Как и в случае с подогревом сидений в машине, это может привести к венозной недостаточности и геморрою.
Когда уже точно пора к проктологу
Елена Смирнова — проктолог, онколог, хирург.
Проктолог Елена Смирнова назвала симптомы, которые требуют обязательного посещения врача:
- воспаление геморроидальных узлов;
- кровотечение из анального отверстия;
- хроническое чередование запоров и диареи;
- частые боли в заднем проходе, усиливающиеся в сидячем положении или при опорожнении кишечника;
- чувство неполного опорожнения кишечника после посещения туалета;
- воспаление, зуд или отек в области анального отверстия;
- ощущение вздутия в животе, метеоризм и частая боль;
- наличие крови в каловых массах;
- выпадение прямой кишки.
— А если вам уже есть 40 лет и не беспокоит ничего — тоже нужно на осмотр, чтобы исключить опасные для жизни заболевания, которые на ранних стадиях протекают бессимптомно — например, рак толстой кишки, — рекомендует врач.