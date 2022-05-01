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Проктолог назвала 8 привычек, которые день за днем разрушают ваш кишечник

Нередко проблемы связаны с нашими ежедневными рутинными ритуалами

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После сорока надо посещать проктолога, даже если ничего не беспокоит

После сорока надо посещать проктолога, даже если ничего не беспокоит

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Проблемы со стулом периодически возникают у большинства людей вне зависимости от наличия или отсутствия заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказывает «Доктор Питер». Запор с диареей и начавшийся геморрой часто оказываются следствием банальных повседневных привычек. Причем на первый взгляд они не всегда кажутся такими уж вредными. На что стоит обратить внимание?

Виталина Петрова — проктолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

Чрезмерная любовь к «заседаниям в туалете»


— Многие люди воспринимают поход в туалет как своеобразный ритуал: читают книги, сидя на унитазе, или «залипают» в телефоне, — рассказала «Доктору Питеру» врач-проктолог Виталина Петрова. — Однако слишком долгое сидение в туалете и натуживание чревато проблемами со здоровьем — вплоть до развития геморроя.

В норме посещение уборной должно занимать не более трех минут.

Процесс облегчения сильно зависит от позы человека, в которой он делает «большие дела», отмечает проктолог. Наиболее физиологично положение «на корточках».

— Обычно мы сидим на унитазе под углом 90 градусов, из-за чего контролирующая вывод кала мышца начинает пережимать кишечник, — объясняет врач. — Чтобы ускорить дефекацию, ноги лучше поднять выше бедер, например, поставив их на невысокую скамейку.

Злоупотребление алкоголем и острой пищей


Спиртные напитки и слишком острая еда негативно влияют на отток крови по геморроидальным сплетениям, — разъясняет Виталина Петрова. — В результате сначала могут начаться зуд в области заднего прохода и кровотечения, а со временем — и увеличение геморроидальных узлов.

Использование туалетной бумаги


— Туалетная бумага считается главным атрибутом любого посещения уборной. Однако современные исследования показывают, что ее регулярное применение травмирует кожу и повышает риск образования анальных трещин и геморроя, — говорит проктолог. — Поэтому по возможности хотя бы дома туалетную бумагу стоит заменить обычным подмыванием водой.

Если нет возможности установить биде, можно просто держать в уборной бутылку с чистой водой. В общественных местах полезной альтернативой станут влажные салфетки.

Малоподвижный образ жизни


— Пониженная физическая активность или гиподинамия замедляет кровообращение и обменные процессы в организме, — рассказывает проктолог. — Поддержать тонус желудочно-кишечного тракта и снизить риски запоров поможет обычная зарядка с несложными упражнениями, прогулки, езда на велосипеде или даже занятия танцами.

Страсть к фастфуду


— Фастфуд, выпечка и сладости насыщены жирами, но почти не содержат клетчатки, помогающей пищеварению, — объясняет Виталина Петрова. — При этом на переваривание жирной пищи организму требуется больше времени. Пока желудок пытается справиться с жирами, движение каловых масс по кишечнику замедляется, что и приводит к запору.

Бесконтрольное употребление кофе


Кофеин раздражает желудок, ускоряет работу его мышц, а также стимулирует выработку желудочного сока, — говорит врач-проктолог. — Съеденная пища не успевает до конца перевариться и вместе с избыточной жидкостью стремится поскорее «покинуть» организм, что провоцирует диарею. Более пяти чашек кофе в день практически гарантированно приведут к расстройству кишечника. Особенно если это растворимый кофе, содержащий различные химические добавки.

Частое использование подогрева сиденья в автомобиле


— Подогрев сиденья в автомобиле, особенно в северных регионах, безусловно, радует водителей дополнительным комфортом, — признает Виталина Петрова. — Но у этой медали есть и обратная сторона. Регулярный перегрев «пятой точки» провоцирует застой крови в области заднего прохода, что может вызывать проблемы со стулом и геморрой. Полностью отказываться от этой функции не обязательно, но и постоянно греть сиденья не стоит. Подогрев лучше использовать перед поездкой. Когда сиденья станут нужной температуры, функцию следует отключить.

Походы в баню


— Слишком частые походы в сауну или баню усиливают приток крови к заднему проходу и ухудшают ее отток, — предупреждает врач-проктолог. — Как и в случае с подогревом сидений в машине, это может привести к венозной недостаточности и геморрою.

Когда уже точно пора к проктологу


Елена Смирнова — проктолог, онколог, хирург.

Проктолог Елена Смирнова назвала симптомы, которые требуют обязательного посещения врача:

  • воспаление геморроидальных узлов;
  • кровотечение из анального отверстия;
  • хроническое чередование запоров и диареи;
  • частые боли в заднем проходе, усиливающиеся в сидячем положении или при опорожнении кишечника;
  • чувство неполного опорожнения кишечника после посещения туалета;
  • воспаление, зуд или отек в области анального отверстия;
  • ощущение вздутия в животе, метеоризм и частая боль;
  • наличие крови в каловых массах;
  • выпадение прямой кишки.

— А если вам уже есть 40 лет и не беспокоит ничего — тоже нужно на осмотр, чтобы исключить опасные для жизни заболевания, которые на ранних стадиях протекают бессимптомно — например, рак толстой кишки, — рекомендует врач.

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