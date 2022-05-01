Проктолог назвала 8 привычек, которые день за днем разрушают ваш кишечник

Проблемы со стулом периодически возникают у большинства людей вне зависимости от наличия или отсутствия заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказывает «Доктор Питер». Запор с диареей и начавшийся геморрой часто оказываются следствием банальных повседневных привычек. Причем на первый взгляд они не всегда кажутся такими уж вредными. На что стоит обратить внимание?

Виталина Петрова — проктолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.



Чрезмерная любовь к «заседаниям в туалете»

— Многие люди воспринимают поход в туалет как своеобразный ритуал: читают книги, сидя на унитазе, или «залипают» в телефоне, — рассказала «Доктору Питеру» врач-проктолог Виталина Петрова. — Однако слишком долгое сидение в туалете и натуживание чревато проблемами со здоровьем — вплоть до развития геморроя.

